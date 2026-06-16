Juventus, Cambiaso’nun geleceği hakkındaki tüm gerçekler: bilançodaki kalan maliyet ve piyasa değeri, Inter ile olan bağlantılar ve olası yedek adayların isimleri

Bir de yurtdışına açılan yollar var; zira yaklaşık bir buçuk yıl önce Andrea Cambiaso’nun o dönemki üst düzey performansları, Manchester City’nin bile ilgisini çekmişti. Barcelona, Balde ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yeni bir sol kanat oyuncusu arıyor. Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olması ve Grimaldo'nun da Atlético'nun ilgisini çekmesi nedeniyle, Juventus'lu kanat oyuncusu, maliyet ve taktiksel esneklik açısından bir fırsat sunabilir; zira sağ kanatta da oynatılabilir.

B planı ise Chelsea’dir. Kulüp, Cucurella’yı (bonuslar dahil) 60 milyon avroya Real Madrid’e sattı ve şimdi onun yerine geçecek bir oyuncu arıyor. Newcastle’dan Lewis Hall listenin başında yer alıyor ancak La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İtalyan futbolcunun adı da dikkate alınmalıdır.