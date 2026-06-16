Andrea Cambiaso, Juventus’un yaz transfer döneminin en önemli isimlerinden biri olmaya aday. Kişisel açıdan pek ikna edici olmayan bir sezonu geride bırakmış (47 maçta 3 gol ve 5 asist) ve genel olarak bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ne katılamama başarısızlığıyla gölgelenen bu sezonun ardından, 2000 doğumlu kanat oyuncusu, kulübün transfer stratejilerine yeni bir soluk kazandırmak ve yeni genel müdür Giovanni Carnevali’nin – açıkça kulüp yönetiminin talimatıyla – 2028 yılına kadar elde edilecek sermaye kazancı hedeflerine ilk ivmeyi kazandırmak için Bianconeri kulübünün yapması gereken gerekli fedakarlıklardan biri olabilir. Continassa’da, 2028 yılında bütçe dengesi sağlanacağına güveniliyor.
Çeviri:
Juventus, Cambiaso’nun geleceği hakkındaki tüm gerçekler: bilançodaki kalan maliyet ve piyasa değeri, Inter ile olan bağlantılar ve olası yedek adayların isimleri
TÜM RAKAMLAR
2022 yazında yaklaşık 15 milyon avroya transfer edilen, Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan ve sezon başına 2,4 milyon avro net maaş alan Andrea Cambiaso’nun, 30 Haziran itibarıyla Juventus’un bilançosunda yaklaşık 5 milyon avroluk bir kalıntı değeri olacak. Oyuncunun şu anki piyasa değeri 30 milyon avro civarında; burakam, Juventus yönetiminin hedeflediği sermaye kazancını elde etmek için gerekli asgari tutar olup, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi’ne katılamamaktan kaynaklanan ve en az 60 milyon avro olarak hesaplanan gelir kaybını, kısmen de olsa telafi etmeyi sağlayacaktır. Juventus tarafında, son haftalarda Inter ile de adı anılan, eski Genoa ve Bologna oyuncusunun gelecekteki transferi konusunda herhangi bir engel bulunmuyor.
INTER İLE OLAN BAĞLANTILAR
Sassuolo’nun eski yöneticisi Giovanni Carnevali’nin, Inter başkanı Beppe Marotta ile çok iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen Continassa’ya son derece yakın zamanda katılması, iki kulübün karşılıklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı transfer hamleleri yapmaya çalışabileceği düşüncesini güçlendirdi. Inter, Dumfries’in yerine geçecek ilk hedefine kıyasla Cambiaso’yu daha ekonomik bir alternatif olarak görebilirken – Atalanta’lı Palestra’nın başlangıç fiyatı 50 milyon civarında oldukça yüksek seviyede seyrediyor – Juventus ise Chivu’nun çalıştırdığı takımdan Carlos Augusto ve Davide Frattesi adlı iki oyuncuya göz dikmiş durumda.
YURT DIŞI PİSTLER
Bir de yurtdışına açılan yollar var; zira yaklaşık bir buçuk yıl önce Andrea Cambiaso’nun o dönemki üst düzey performansları, Manchester City’nin bile ilgisini çekmişti. Barcelona, Balde ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yeni bir sol kanat oyuncusu arıyor. Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olması ve Grimaldo'nun da Atlético'nun ilgisini çekmesi nedeniyle, Juventus'lu kanat oyuncusu, maliyet ve taktiksel esneklik açısından bir fırsat sunabilir; zira sağ kanatta da oynatılabilir.
B planı ise Chelsea’dir. Kulüp, Cucurella’yı (bonuslar dahil) 60 milyon avroya Real Madrid’e sattı ve şimdi onun yerine geçecek bir oyuncu arıyor. Newcastle’dan Lewis Hall listenin başında yer alıyor ancak La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İtalyan futbolcunun adı da dikkate alınmalıdır.
OLASI YEDEKLER
Cambiaso’nun ayrılması durumunda Juventus, transfer piyasasına girerek en az bir yeni kanat oyuncusu bulmak zorunda kalacak ve Bianconeri’nin yeni teknik ekibi, hazırlıksız yakalanmamak için ilk araştırmalara çoktan başladı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter’den Carlos Augusto’nun yanı sıra, değerlendirilen isimler arasında eski Atalanta oyuncusu Matteo Ruggeri (Atletico Madrid’den sadece bir sezon sonra ayrılabilir), eski Palermo ve Roma oyuncusu Emerson Palmieri – Roma’da onu çalıştıran Luciano Spalletti tarafından destekleniyor – ve Tottenham’ın kadrosunda bulunan iki kanat oyuncusu Djed Spence ile Destiny Udogie de değerlendirilen isimler arasında yer alıyor; ancak şu anda Roberto De Zerbi bu transferlere veto koymuş durumda.