Atalanta karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, Continassa’da yeniden sakinliği sağladı; burada Luciano Spalletti’nin geleceğine dair söylentiler kısa sürede dağılırken yerini Juventus’un geleceğine yönelik planlara ve yeni fikirlere bıraktı.
Toskanalı teknik adam, sezonun ilk 6 maçında hâlâ geride görünen birçok oyuncunun fiziksel durumunu toparlamaya çalışmak için milli arayı değerlendirecek, ama hepsinden önemlisi revirde bulunan uzun süreli sakatlardan en azından birkaçını yeniden kadrosunda görmeyi umuyor. Bunlar arasında dönmeye en yakın isim ise Andrea Cambiaso.