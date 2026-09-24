Spalletti, NEC ve Atalanta'ya karşı oynanan son iki maçta 3-4-2-1 ile 4-2-3-1 arasında değişen farklı Juventus versiyonlarını denedi. Ancak İtalya'nın eski teknik direktörünün aklındaki fikir, gelecekte Kenan Yildiz'in de (uzun süredir eksik olan bir diğer isim) rahatlıkla dahil olabileceği kalıcı bir 4-3-3'e dönüş.

Ve Cambiaso için gelecek, savunma kanatlarında olmayabilir; çünkü elindeki hücum kanat oyuncularının özellikleri nedeniyle, onun yerine daha savunmacı ve daha sabit oyunculara ihtiyaç duyuyor.

Pazartesiden itibaren, Continassa'nın kapıları yeniden açıldığında, Cambiaso orta sahanın iç oyuncusu olarak bir gelecek için de çalışmaya başlayacak. Zaman zaman ihtiyaç halinde oynadığı bu rol, ancak teknik adamın elindeki kadronun ihtiyaçları nedeniyle, onun kenarlarda bulacağından çok daha fazla süre alabileceği bir pozisyon olabilir.