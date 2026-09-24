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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus: Cambiaso geri dönmeye hazır. Spalletti ise onun rolünü değiştirebilir

Juventus
A. Cambiaso

İtalya Milli Takımı oyuncusu yeniden takımla çalışmalara başladı, peki onu nasıl bir gelecek bekliyor?

Atalanta karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, Continassa’da yeniden sakinliği sağladı; burada Luciano Spalletti’nin geleceğine dair söylentiler kısa sürede dağılırken yerini Juventus’un geleceğine yönelik planlara ve yeni fikirlere bıraktı.

Toskanalı teknik adam, sezonun ilk 6 maçında hâlâ geride görünen birçok oyuncunun fiziksel durumunu toparlamaya çalışmak için milli arayı değerlendirecek, ama hepsinden önemlisi revirde bulunan uzun süreli sakatlardan en azından birkaçını yeniden kadrosunda görmeyi umuyor. Bunlar arasında dönmeye en yakın isim ise Andrea Cambiaso.


  • GRUP ÇALIŞMASI

    Dün ve bugün, 2000 doğumlu kanat oyuncusu, 31 Ağustos 2026’daki Juventus-Parma maçında yaşadığı ayak bileği sakatlığının, yani ağrılı bir burkulmanın ardından, önce kısmen daha sonra da süreyi artırarak nihayet yeniden takımla çalışmalara başladı. Şu ana kadar Kalulu ve Celik’in yerine oyuna girdiği iki maçta toplam yalnızca 31 dakika süre alabildi, ancak dönüşü Spalletti’nin onu başka bir rolde de değerlendirmesine imkan tanıyacak.

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  • YENİ ROL

    Spalletti, NEC ve Atalanta'ya karşı oynanan son iki maçta 3-4-2-1 ile 4-2-3-1 arasında değişen farklı Juventus versiyonlarını denedi. Ancak İtalya'nın eski teknik direktörünün aklındaki fikir, gelecekte Kenan Yildiz'in de (uzun süredir eksik olan bir diğer isim) rahatlıkla dahil olabileceği kalıcı bir 4-3-3'e dönüş.

    Ve Cambiaso için gelecek, savunma kanatlarında olmayabilir; çünkü elindeki hücum kanat oyuncularının özellikleri nedeniyle, onun yerine daha savunmacı ve daha sabit oyunculara ihtiyaç duyuyor.

    Pazartesiden itibaren, Continassa'nın kapıları yeniden açıldığında, Cambiaso orta sahanın iç oyuncusu olarak bir gelecek için de çalışmaya başlayacak. Zaman zaman ihtiyaç halinde oynadığı bu rol, ancak teknik adamın elindeki kadronun ihtiyaçları nedeniyle, onun kenarlarda bulacağından çok daha fazla süre alabileceği bir pozisyon olabilir.



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