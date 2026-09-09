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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus: Brozovic’ten Bissouma’ya, Locatelli’nin yerine bonservissiz bir takviye için liste sorunu var

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Transfers
AC Milan
Lazio

İtalya Milli Takımı kaptanının sakatlığı, Juventus için orta sahada dev bir boşluk yaratıyor ancak kulüp, başka bir oyuncuyla yollarını ayırmadan onun yerini bonservisi elinde olan bir futbolcuyla dolduramaz.

Hiç gereği yoktu. Luciano Spalletti, 2026/2027 sezonunun bir başka uzun süreli sakatlığını daha aldı ve Yildiz ile Thuram'ın sakatlıklarının ardından, istemese de kaptan ManuelLocatelli'den de yaklaşık 5 ay boyunca yoksun kalmak zorunda kaldı.

Orta saha oyuncusu dizinden ameliyat oldu ve onun yokluğu, Juventus'un zaten Douglas Luiz'i yeniden kadroya kazandırmak ve Teun Koopmeiners'i de neredeyse istemeye istemeye takımda tutmak "zorunda" kaldığı bir bölgede kaçınılmaz olarak büyük bir boşluk açıyor. Bugün bu ikisi artık neredeyse ilk 11'in değişmezleri olarak görülmeli çünkü bonservissiz olarak hemen bir transfer yapma ihtimali, kaçınılmaz biçimde yeni bir düzenleyici engelle karşı karşıya kalıyor.


  • Brozovic ve dahası

    En sıcak isim, hem yaz boyunca uzun süre gündeme geldiği hem de Juventus'un planlarında hâlâ yer aldığı için, eski Inter oyuncusu Marcelo Brozovic. Lazio'nun da ilgilendiği Hırvat futbolcu, Al Nassr ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratsız kaldı ve kariyerini sürdürmek için bir kulüp arıyor; neden olmasın, yeniden İtalya'ya dönerek.

    Tuttosport'un haberine göre Torino'ya önerilen diğer profiller ise, Tottenham'dan ayrıldıktan sonra takımsız kalan Yves Bissouma, Milan'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan ancak Katar'a transfer olması beklenen Ismael Bennacer ve son olarak Napoli formasıyla İtalya'da oynayan, Nice'ten ayrıldıktan sonra boşa çıkan Tanguy Ndombele.

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  • Liste sorunu

    Ancak Locatelli meselesi Juventus için çok daha geniş kapsamlı. Çünkü kadro yapılanmasının hem ekonomik açıdan (olası bir bedelsiz transfer için verilecek maaş, zaten UEFA’nın mercek altına aldığı Juventus’un maaş bütçesindeki hassas dengeleri etkileyecek) hem de teknik ve düzenleyici açıdan katı ve önemli kriterler izlenerek yapılması gerekiyor.

    Özellikle de düzenleyici açıdan İtalyan orta saha oyuncusu, UEFA’ya ve Serie A’ya teslim edilen listeler konusunda Juventus için "özel" bir oyuncu konumundaydı. Locatelli, "FIGC trained", yani İtalyan kulüplerinin altyapılarında yetişmiş bir oyuncu ve bu oyuncu tipine ayrılan 4 kontenjandan birini dolduruyor.

  • Bir “yabancı” için farklı bir yaklaşım gerekir

    Serie A listesi değiştirilebilir ve güncellenebilir, ancak Locatelli’nin yerine Brozovic ve adı geçen diğer profiller gibi "yabancı" ya da daha doğrusu İtalyan altyapısında yetişmemiş bir oyuncunun yazılabilmesi için bir oyuncunun daha kadro dışı bırakılması gerekir.

    Juventus’un bir yabancı oyuncuyu daha liste dışı bırakması gerekir; ayrıca yılbaşından sonra, hâlihazırda dışarıda olan Khephren Thuram da o listeye zaten yeniden dahil edilmek zorunda olacak.

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