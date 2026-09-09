Juventus: Brozovic’ten Bissouma’ya, Locatelli’nin yerine bonservissiz bir takviye için liste sorunu var

Hiç gereği yoktu. Luciano Spalletti, 2026/2027 sezonunun bir başka uzun süreli sakatlığını daha aldı ve Yildiz ile Thuram'ın sakatlıklarının ardından, istemese de kaptan ManuelLocatelli'den de yaklaşık 5 ay boyunca yoksun kalmak zorunda kaldı.

Orta saha oyuncusu dizinden ameliyat oldu ve onun yokluğu, Juventus'un zaten Douglas Luiz'i yeniden kadroya kazandırmak ve Teun Koopmeiners'i de neredeyse istemeye istemeye takımda tutmak "zorunda" kaldığı bir bölgede kaçınılmaz olarak büyük bir boşluk açıyor. Bugün bu ikisi artık neredeyse ilk 11'in değişmezleri olarak görülmeli çünkü bonservissiz olarak hemen bir transfer yapma ihtimali, kaçınılmaz biçimde yeni bir düzenleyici engelle karşı karşıya kalıyor.



