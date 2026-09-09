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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus, Brozovic’ten Bissouma’ya bonservisi elinde olan isimlere yöneliyor mu? Liste sorunu var: Locatelli’yi göndermek yetmez..

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Transfers
AC Milan
Lazio

İtalya kaptanının sakatlığı, orta sahada Juventus için dev bir boşluk yaratıyor. Ancak siyah-beyazlılar, başka bir oyuncuyu kadro dışı bırakmadan onun yerini bonservissiz bir isimle dolduramaz.

Hiç iyi olmadı. Luciano Spalletti, 2026/2027 sezonunun bir başka uzun süreli sakatlığını daha aldı; Yildiz ve Thuram’ın sakatlıklarının ardından, istemese de kaptan Manuel Locatelli’den de yaklaşık 5 ay boyunca yararlanamayacak.

Orta saha oyuncusu dizinden ameliyat oldu ve onun yokluğu, Juventus’un zaten Douglas Luiz’i yeniden kadroya kazandırmak ve Teun Koopmeiners’i de neredeyse istemeye istemeye takımda tutmak “zorunda” kaldığı bir bölgede kaçınılmaz olarak büyük bir boşluk yaratıyor. Bugün bu ikisi artık neredeyse ilk 11 oyuncusu olarak görülmeli çünkü bonservissiz acil bir hamle ihtimali, kaçınılmaz olarak ek bir mevzuat sorunuyla karşı karşıya kalıyor.


  • Brozovic ve sadece o değil

    Yaz boyunca uzun süre gündemde kalan ve Juventus'un planlarında hâlâ yer alan en sıcak isim, eski Inter oyuncusu Marcelo Brozovic. Lazio'nun da ilgilendiği Hırvat oyuncu, Al Nassr ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratsız kaldı ve kariyerine devam etmek için bir kulüp arıyor; neden olmasın, yeniden İtalya'ya dönerek.

    Tuttosport'un haberine göre Torino'ya önerilen diğer profiller ise Tottenham'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Yves Bissouma, Milan'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan ancak Katar'a gitmeye söz vermiş olan Ismael Bennacer ve son olarak Napoli formasıyla İtalya'da da oynayan, Nice'ten ayrıldıktan sonra serbest kalan Tanguy Ndombele.

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  • Liste sorunu

    Ancak Locatelli sorunu Juventus için çok daha geniş kapsamlı. Çünkü kadro yapılanmasının hem ekonomik açıdan (olası bedelsiz transfer için verilecek maaş, UEFA'nın zaten mercek altına aldığı Juventus'un hassas maaş bütçesi dengesini olumsuz etkileyecek) hem de teknik-düzenleyici açıdan katı ve önemli kriterlere göre yapılması gerekiyor.

    Ve tam da düzenleyici açıdan bakıldığında, İtalyan orta saha oyuncusu UEFA'ya teslim edilen listeler (yerine oyuncu yazılamaz) ve Serie A konusu özelinde Juventus için "özel" bir oyuncuydu. Locatelli, aslında "FIGC trained", yani İtalyan kulüplerinin altyapılarında yetişmiş bir oyuncu ve bu oyuncu tipine ayrılan 4 kontenjandan birini dolduruyor.

  • Bir “yabancı” için farklı bir yaklaşım gerekiyor

    Serie A listesi değiştirilebilir ve güncellenebilir, ancak Locatelli’nin yerine Brozovic ve adı geçen diğer profiller gibi “yabancı” ya da daha doğrusu İtalyan altyapısında yetişmemiş bir oyuncunun yazılabilmesi için bir oyuncunun daha çıkarılması gerekir.

    Juventus’un bir yabancı oyuncuyu daha kadro dışı bırakması gerekir; ayrıca yılbaşından sonra, halihazırda dışarıda bırakılan Khephren Thuram’ın da o listeye dönmesi gerekecek.

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