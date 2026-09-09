Hiç iyi olmadı. Luciano Spalletti, 2026/2027 sezonunun bir başka uzun süreli sakatlığını daha aldı; Yildiz ve Thuram’ın sakatlıklarının ardından, istemese de kaptan Manuel Locatelli’den de yaklaşık 5 ay boyunca yararlanamayacak.

Orta saha oyuncusu dizinden ameliyat oldu ve onun yokluğu, Juventus’un zaten Douglas Luiz’i yeniden kadroya kazandırmak ve Teun Koopmeiners’i de neredeyse istemeye istemeye takımda tutmak “zorunda” kaldığı bir bölgede kaçınılmaz olarak büyük bir boşluk yaratıyor. Bugün bu ikisi artık neredeyse ilk 11 oyuncusu olarak görülmeli çünkü bonservissiz acil bir hamle ihtimali, kaçınılmaz olarak ek bir mevzuat sorunuyla karşı karşıya kalıyor.



