Arthur'un Juventus'la altı yıllık birlikteliği ani bir sonuca doğru yaklaşıyor. Juventus, orta saha oyuncusu için bir başka geçici adres aramak yerine artık sözleşmenin feshi üzerinde aktif şekilde çalışıyor. Eski Barcelona ve Liverpool oyuncusunun Allianz Stadyumu'yla olan bağı şu anda Haziran 2027'ye kadar sürüyor, ancak iddiaya göre iki taraf da başka bir yerde yeni bir başlangıcın önünü açmak için anlaşmanın kalan yıllarını sona erdirmeye istekli.

Sky Sport Italia'ya göre taraflar, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi doğal süresi dolmadan ayrılmasını sağlayacak bir anlaşma bulmak için çalışıyor. Bu hamle, Juventus'un teknik direktörün kadroya yönelik uzun vadeli planlarında yer almayan yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarmaya öncelik vermesiyle birlikte, oyuncu açısından İtalya'daki zorlu bir dönemin sonuna işaret ediyor.