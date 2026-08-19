Getty Images Sport
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Juventus, Brezilyalı oyuncunun Torino’daki hayal kırıklığı yaratan döneminin sonu yaklaşırken Arthur Melo’nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor
Sözleşme feshi görüşmeleri sürüyor
Arthur'un Juventus'la altı yıllık birlikteliği ani bir sonuca doğru yaklaşıyor. Juventus, orta saha oyuncusu için bir başka geçici adres aramak yerine artık sözleşmenin feshi üzerinde aktif şekilde çalışıyor. Eski Barcelona ve Liverpool oyuncusunun Allianz Stadyumu'yla olan bağı şu anda Haziran 2027'ye kadar sürüyor, ancak iddiaya göre iki taraf da başka bir yerde yeni bir başlangıcın önünü açmak için anlaşmanın kalan yıllarını sona erdirmeye istekli.
Sky Sport Italia'ya göre taraflar, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi doğal süresi dolmadan ayrılmasını sağlayacak bir anlaşma bulmak için çalışıyor. Bu hamle, Juventus'un teknik direktörün kadroya yönelik uzun vadeli planlarında yer almayan yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarmaya öncelik vermesiyle birlikte, oyuncu açısından İtalya'daki zorlu bir dönemin sonuna işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Rekor kıran transfer bekleneni veremedi
Arthur'un 2020'de Torino'ya gelişi, işlemin karmaşık mali yapısı nedeniyle yakın Serie A tarihinin en çok konuşulan transferlerinden biri olmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncu, Barcelona'dan yaklaşık 80 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir bonservis bedeliyle geldi. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Miralem Pjanic de 60 milyon euro karşılığında ters yönde Katalonya'ya gitti.
Bu takas o dönemde her iki kulübün de hesaplarını dengelemesinin bir yolu olarak görüldü, ancak sahadaki sonuçlar beklentilerin oldukça uzağında kaldı. İstatistiklere bakıldığında, kulüpteki ilk yıllarında etkisi sınırlı kaldı. İlk sezonunda ligde sadece 22 maça çıkabildi, ikinci yılında ise buna 20 maç daha ekledi.
Göçebe kiralık dönemlerle geçen dört sezon
Orta sahanın kariyeri, Avrupa ve Güney Amerika genelinde bir dizi geçici durakla şekillendi. Juventus'ta gözden düştüğünden bu yana Arthur; Liverpool, Fiorentina, Girona ve son olarak da ülkesine dönerek Gremio'da forma giydi.
Gremio'ya yaptığı son dönüş, yıllar içindeki en başarılı dönemi oldu ve orta sahaya kariyerini yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyduğu düzenli süreyi sağladı. Ancak Brezilya'ya dönüş hamlesi, Gremio'nun mali durumu nedeniyle Juventus'un belirlediği bonservis değerini karşılayamaması yüzünden kısa sürdü. Bu da oyuncuyu, A takım yapılanmasına geri dönüş için net bir yol olmadan yeniden Continassa'da bıraktı.
- Getty Images
Somut kiralama teklifi yok
Arthur'un kulüpteki durumuna ilişkin nihai doğrulama, mevcut sezon öncesi hazırlıkları sırasında geldi. Brezilyalı oyuncu, kısa süre önce Next Gen takımıyla oynanan hazırlık maçının kadrosunda dikkat çeken bir eksikti; bu da ilerleyen süreçte teknik projenin bir parçası olmadığının açık bir göstergesi oldu. Masada somut bir kiralama teklifi bulunmazken ve maaş talepleri birçok ilgili taraf için engel oluştururken, karşılıklı fesih en mantıklı çözüm gibi görünüyor.
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