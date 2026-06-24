Juventus, Bologna ile çift yönlü transfer görüşmesi: Lucumì, Muharemovic ile birlikte savunma için ilk isim; Miretti ise Bologna’ya transfer olabilir

Sky Sport’un aktardığına göre, bu iki transfer formal ve ekonomik açıdan ayrı işlemler olarak değerlendiriliyor; ancak fiilen Juventus ve Bologna bu çifte fırsatı değerlendiriyor. Bir yandan, Luciano Spalletti’nin çalıştırdığı takım, Tarik Muharemovic ile aynı derecede birinci tercih olarak görülen Kolombiyalı stoperden büyük memnuniyet duyduğunu yineledi; Carnevali ve Chiellini'nin gelecek sezon için üzerinde düşündükleri bir diğer oyuncu (Sassuolo'ya transfer sırasında, gelecekteki bir yeniden satıştan %50 pay alınmış; bu da Juve'nin onu bir rakibin teklifine kıyasla yarı fiyatına satın almasına olanak tanıyacak). Lucumì’nin sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve piyasa değeri 20 ile 25 milyon euro arasında değişiyor.