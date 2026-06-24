Sadece Kolo Muani değil. Juventus, 29 Haziran’da resmen başlayacak olan yaz transfer döneminin bu ilk aşamasında birçok cephede çalışıyor. Dikkatle takip edilmesi gereken gelişmeler arasında, Bianconeri’nin son saatlerde de üzerinde kafa yorduğu Bologna ile yapılacak çift transfer anlaşması yer alıyor. Bir yandan, yeni genel müdür Giovanni Carnevali, Bologna kulübüne stoper Jhon Lucumì’ye olan ilgilerini yineledi; diğer yandan ise Bologna, Juventus’tan ayrılacak olan orta saha oyuncusu Fabio Miretti ile yakından ilgileniyor.
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Juventus, Bologna ile çift yönlü transfer görüşmesi: Lucumì, Muharemovic ile birlikte savunma için ilk isim; Miretti ise Bologna’ya transfer olabilir
JUVE İKİ DEFANS OYUNCUSU İSTİYOR
Sky Sport’un aktardığına göre, bu iki transfer formal ve ekonomik açıdan ayrı işlemler olarak değerlendiriliyor; ancak fiilen Juventus ve Bologna bu çifte fırsatı değerlendiriyor. Bir yandan, Luciano Spalletti’nin çalıştırdığı takım, Tarik Muharemovic ile aynı derecede birinci tercih olarak görülen Kolombiyalı stoperden büyük memnuniyet duyduğunu yineledi; Carnevali ve Chiellini'nin gelecek sezon için üzerinde düşündükleri bir diğer oyuncu (Sassuolo'ya transfer sırasında, gelecekteki bir yeniden satıştan %50 pay alınmış; bu da Juve'nin onu bir rakibin teklifine kıyasla yarı fiyatına satın almasına olanak tanıyacak). Lucumì’nin sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve piyasa değeri 20 ile 25 milyon euro arasında değişiyor.
BOLOGNA, MIRETTI HAKKINDA
Öte yandan Juventus, 2003 doğumlu Fabio Miretti için bir transfer çözümü arıyor. Miretti, Luciano Spalletti’nin gelecek sezon için hazırladığı futbol projesinde merkezi bir rol üstlenmeyecek ve hatta bütçe gereklilikleri ve Şampiyonlar Ligi’nden elde edilemeyen gelirlerin telafisi amacıyla sermaye kazancı elde etmek için “feda edilebilir” bir oyuncu olarak görülüyor. Bologna, son günlerde Juventus’un altyapısından yetişen bu oyuncuyaolan ilgisini yineledi ve bu yönde kısa süre içinde resmi adımlar atabilir. Juve ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miretti’nin piyasa değeri 15 milyon avro olarak belirlenmiştir.