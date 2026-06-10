Üçüncü de gelir. Juventus, bir kaleci (Aston Villa'dan Arjantinli Emiliano DibuMartinez) ve bir forvet (Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sorloth) ile görüşüyor, ancak gözünü Dünya Kupası finallerinde mücadele eden başka bir oyuncuya dikmiş durumda.





Sky, Bianconeri'nin Bologna'da forma giyenKolombiyalı Jhon Lucumí'yi hedefine aldığını bildiriyor.

1998 doğumlu olan oyuncu, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık net maaşı yaklaşık bir milyon avro, sözleşme fesih bedeli ise 28 milyon avro: Bournemouth'un da onun peşinde olduğu söyleniyor.





2022 yazında Belçika'nın Genk kulübünden gelen Lucumí, son dört sezonda 152 maça çıktı, 2 gol attı, 4 asist yaptı, 28 sarı kart gördü ve bir kez kırmızı kartla oyundan atıldı. 2025'te İtalya Kupası'nı kazandı.







