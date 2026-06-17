Önümüzdeki saatlerde potansiyel olarak en hareketli transfer pazarı eksenlerinden biri, Juventus ile Bologna arasındaki transfer pazarı olabilir. Her iki yönde de, Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali ile spor direktörü Marco Di Vaio ve genel müdür Claudio Fenucci’nin temsil ettiği Bologna yönetimi arasında gündemde olan pek çok isim bulunuyor. Bunlar arasında Santiago Castro, Fabio Miretti, Joao Mario, Emil Holm ve Remo Freuler yer alıyor.
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Juventus-Bologna, çok sıcak bir rekabet: Carnevali, Castro’nun peşinde; ardından Miretti, Joao Mario, Holm ve Freuler
CASTRO
Alexander Sorloth, 30 Haziran 2026’da sona erecek olan Dusan Vlahovic’in sözleşmesinin yenilenmesi konusunda olası ve sansasyonel bir yeniden müzakere başlamasını bekleyen Juventus’un forvet hattı için ana hedeftir. Alternatifler arasında, Bologna'da forma giyen 2004 doğumlu Arjantinli Santiago Castro'nun profili de dikkat çekiyor. TuttoJuve.com'un haberine göre, Juventus, Bologna kulübünün değerini en az 40 milyon avro olarak belirlediği bu Güney Amerikalı forvetten vazgeçmiyor. Chelsea, Crystal Palace ve Nottingham Forest, önümüzdeki günlerde Bologna'ya somut bir teklif sunmaya hazırken, Juventus da gelişmeleri yakından takip ediyor.
MIRETTI
“Vecchia Signora”, 2024-25 sezonunda Genoa’ya kiralık olarak forma giydikten sonra 2025-26 sezonunu 31 maç ve 1 golle tamamlayan Fabio Miretti’yi satma olasılığını değerlendiriyor. Juve'nin altyapısında yetişen ve 2028 yılına kadar "Vecchia Signora" ile sözleşmesi bulunan Miretti, kulübün kasasına yaklaşık 12-15 milyon tutarında makul bir satış kârı sağlayabilir. Sportitalia muhabiri Gianluigi Longari, X'te şöyle yazıyor: "Bologna, Juventus'tan Fabio Miretti için yeni temaslarda bulundu. Orta saha oyuncusu, Fiorentina'nın da radarında."
JOAO MARIO VE HOLM
Joao Mario ve Emil Holm’un kaderleri, tıpkı ocak ayında olduğu gibi yeniden kesişebilir. Bir yaz önce 12 milyon avroya Torino’ya gelen Portekizli Joao Mario, ocak ayında Bologna’ya kiralandı. Holm için de tam tersi bir durum söz konusu. Holm’un olası satın alma opsiyonu için kararlaştırılan rakam (15 milyon), çok yüksek bulunmuştur. Her halükarda iki kulüp arasındaki ilişkiler son derece iyi; bu nedenle, bu iki kanat oyuncusunu içeren yeni bir kiralık oyuncu takası ihtimali göz ardı edilemez.
FREULER
1992 doğumlu tecrübeli oyuncuRemo Freuler’in durumu da ilgi çekicidir. İsviçreli orta saha oyuncusu, Juventus’un kendisine ilgi duyduğu iddiaları da dahil olmak üzere, birçok transfer söylentisinin odağında yer almıştır.