Juventus-Bologna, çok sıcak bir rekabet: Carnevali, Castro’nun peşinde; ardından Miretti, Joao Mario, Holm ve Freuler

Joao Mario ve Emil Holm’un kaderleri, tıpkı ocak ayında olduğu gibi yeniden kesişebilir. Bir yaz önce 12 milyon avroya Torino’ya gelen Portekizli Joao Mario, ocak ayında Bologna’ya kiralandı. Holm için de tam tersi bir durum söz konusu. Holm’un olası satın alma opsiyonu için kararlaştırılan rakam (15 milyon), çok yüksek bulunmuştur. Her halükarda iki kulüp arasındaki ilişkiler son derece iyi; bu nedenle, bu iki kanat oyuncusunu içeren yeni bir kiralık oyuncu takası ihtimali göz ardı edilemez.



