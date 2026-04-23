Juventus, Bernardo Silva için teklif sunmaya hazırlanırken, Barcelona da Manchester City'nin yıldız oyuncusunu bedelsiz transfer etmek istiyor
Juve, City'nin yaratıcı yıldızını kapma yarışında önde
La Gazzetta dello Sport’a göre Juventus, Silva’yı bir numaralı hedefi olarak belirledi ve şimdi Manchester City’ye resmi bir teklif sunmaya hazır. Allianz Stadyumu’ndaki iç görüşmeler yoğunlaşırken, oyuncunun kendisinin transfer söylentilerinden profesyonel bir mesafe koruduğu bildiriliyor. Silva, Juve'ye transfer olmaya açık olduğunu belirtmiş olsa da, şu anda sezonun son haftalarında Manchester City ile daha fazla kupa kazanmaya odaklanmış durumda ve dikkatinin dağılmasını istemiyor. Şu ana odaklanması, 31 yaşındaki oyuncuyu Luciano Spalletti'nin taktik sisteminin mükemmel bir odak noktası olarak gören Juventus yönetimini caydırmadı.
Barcelona ve Benfica zorlu bir rekabet sergiliyor
Juventus, eski Monaco oyuncusuna duydukları hayranlıkta yalnız olmadıklarının gayet farkında. Barcelona, uzun süredir Silva ile ilgilendiği yönünde haberlere konu oluyor ve Camp Nou’nun cazibesi, oyuncunun karar verme sürecinde hâlâ önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Katalan devinin yanı sıra Benfica ve Galatasaray da potansiyel talipler arasında öne çıkmış olsa da, yarış Barça ve Juve arasında iki takımlı bir çekişmeye dönüşüyor gibi görünüyor.
Bunun başlıca nedeni, Silva'nın gelecek sezon da en üst düzeyde oynamaya devam etme isteği ve kariyerinin son aşamasına girerken hem kulübü hem de ülkesi için kilit bir figür olmaya devam etmeyi garantilemek istemesi.
Müzakerelerde Jorge Mendes faktörü
Silva'nın dahil olduğu herhangi bir olası transferin kilit ismi, menajeri Jorge Mendes'tir. Juventus, transfer yarışında en önde yer almaya devam etmek için bu süper menajerle sürekli ve verimli bir iletişim içinde olmuştur. Sürmekte olan bu görüşmelerin amacı, transferin mali boyutundaki karmaşıklıkları aşmak ve hem oyuncunun sportif hedeflerini hem de kişisel beklentilerini karşılayan bir proje sunmaktır.
İlk sırada yer almak
Juventus yönetiminin yakın zamanda resmi bir teklif sunma kararı, Silva’nın mevcut sezonun sonunda Manchester City’den ayrılacağını çoktan açıklamış olması nedeniyle hesaplanmış bir risk niteliğinde. 2017 yılında Monaco’dan İngiliz kulübüne katılan Portekizli orta saha oyuncusu, 19 kupa içeren efsanevi bir miras bırakmaya hazırlanıyor.
Torino'da, yaz transfer dönemi resmi olarak açılana kadar beklenirse, diğer Avrupa devlerinin daha cazip finansal tekliflerle rekabete girebileceği endişesi giderek artıyor.