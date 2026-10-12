Türk ekibi Galatasaray, yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Türk ve İspanyol basınındaki haberlere göre Türk taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak.
Türk basını, iki takımı İstanbul'da bir araya getiren son maçın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra oynanacak bu mücadeleyle ilgili olarak İspanyol gazetelerinde yer alan haberleri aktarmaya büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki son karşılaşma, Mart 2022'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanmıştı. O maçta teknik direktör Xavi Hernandez'in ekibi, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 2-1 kazanarak bir sonraki tura yükselmeyi başarmıştı.