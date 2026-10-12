Haberin devamında şöyle denildi: "Tribünleri 53.978 seyirci kapasitesine sahip olan kendi sahasında Türk ekibi, 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye 0-1 kaybettiğinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Avrupa'da ise bu statta aldığı son yenilginin üzerinden çok fazla zaman geçmedi; 25 Kasım'da Union Saint-Gilloise karşısında 0-1 yenildi.

Bununla birlikte, geçen sezon 5-2 kaybeden Juventus'un, 1-0 kaybeden Liverpool'un ve 1-0 kaybeden Atletico Madrid'in bu statta kazanamadığını hatırlatmakta fayda var."