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Juventus, Atletico ve Liverpool tuzağa düştü: Barcelona'ya İstanbul maçı öncesi uyarı

Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
V. Osimhen
L. Yamal
H. Flick
O. Buruk
Juventus
Liverpool
Atletico Madrid
FEATURES
Türkiye
İspanya
Nijerya
Almanya
İtalya
İngiltere

Barça'yı çılgın bir atmosfer bekliyor: Galatasaray'ı tehdit eden açıklar

Türk ekibi Galatasaray, yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Türk ve İspanyol basınındaki haberlere göre Türk taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak.

Türk basını, iki takımı İstanbul'da bir araya getiren son maçın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra oynanacak bu mücadeleyle ilgili olarak İspanyol gazetelerinde yer alan haberleri aktarmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray ile Barcelona arasındaki son karşılaşma, Mart 2022'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanmıştı. O maçta teknik direktör Xavi Hernandez'in ekibi, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 2-1 kazanarak bir sonraki tura yükselmeyi başarmıştı.

  • Barcelona'yı taraftar çılgınlığı bekliyor

    Sarı-kırmızılı takımın deplasmandaki ilk maçında Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 kaybetmesine ve Barcelona'nın Feyenoord'u 5-1 ezmesine rağmen, Türk gazetesi hurriyet'in aktardığına göre "Mundo Deportivo" gazetesi, Katalan ekibini Galatasaray'ın stadyumundaki atmosfere karşı uyardı.

    İspanyol gazetesi, bu karşılaşma öncesinde Barcelona'ya yönelik uyarılar içeren bir analiz yayımladı ve şöyle yazdı: "Galatasaray yarın yeniden Barcelona'yı ağırlıyor. 2022'de Avrupa Ligi son 16 turundaki rövanş maçından dört yıl ve birkaç ay sonra, Barcelona Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geri dönüyor. O maç, Aubameyang ve müthiş bir performans sergileyen Pedri'nin katkılarıyla Barcelona'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. O dönemde Türk ekibinin teknik direktörü Domenec Torrent'ti, şu anda ise takımı Okan Buruk yönetiyor. Daha önce de görüldüğü gibi, Türk takımı sahadaki baskıya ve fanatizme, hatta rakibe düşmanlığa varabilecek çılgın bir taraftar coşkusuna güveniyor."

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  • Liverpool, Juventus ve Atletico Türk tuzağına düştü

    Haberin devamında şöyle denildi: "Tribünleri 53.978 seyirci kapasitesine sahip olan kendi sahasında Türk ekibi, 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye 0-1 kaybettiğinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Avrupa'da ise bu statta aldığı son yenilginin üzerinden çok fazla zaman geçmedi; 25 Kasım'da Union Saint-Gilloise karşısında 0-1 yenildi.

    Bununla birlikte, geçen sezon 5-2 kaybeden Juventus'un, 1-0 kaybeden Liverpool'un ve 1-0 kaybeden Atletico Madrid'in bu statta kazanamadığını hatırlatmakta fayda var."

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  • Boğucu bir baskı, ama!

    İspanyol gazetesi şu ifadeleri kullandı: "Bu coşkulu atmosfer sahaya da yansıyor ve oyuncular rakip üzerinde boğucu bir baskı kurma eğiliminde oluyor. Oyun tarzları, sahaya hâkim olmaya ve sürekli derinlik aramaya dayanan hücum odaklı bir yaklaşım üzerine kurulu. Takım genellikle sahaya 4-2-3-1 taktik dizilişiyle çıkıyor; bu da dengeyi korumasına, topu dolaştırmasına ve kanatlara açılmasına imkân tanıyor."

    Gazete şöyle devam etti: "Galatasaray'ın teknik direktörünün üzerine odaklandığı unsurlar bunlar, ancak bunlarda her zaman başarılı olamıyor. Türkiye Ligi'nin ilk maçları, bu taktik şeklin sıkça kullanıldığını doğruluyor."

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  • Güçlü bir hücum dizilişi

    Leroy Sané, Rafael Leao, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular, kanatlardan derinliğe koşma, boş alanlara hücum etme ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratma konusunda alternatifler sunuyor.

    Ceza sahası içinde ise uyluk bölgesindeki sakatlığından kurtulan ve Kasımpaşa maçında (3-1) ilk dakikalarını bir asistle en iyi şekilde değerlendiren Victor Osimhen, hızlı geçişlere ve topsuz hareketlere katkı sağlıyor.

    Aynı kaynağa göre, Türkiye'den gelen haberler Nijeryalı yıldızın ilk 11'de yer alacağını işaret ediyor. Aynı zamanda Osimhen'in adının, Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'e olası bir alternatif olarak uzun süredir Barcelona ile ilişkilendirildiği de belirtiliyor.

    Orta sahada Lucas Torreira ikili mücadelelerde güç katarken, onunla sağlam bir ikili oluşturan Gabriel Sara hücum organizasyonuna katkısıyla öne çıkıyor. Okan Buruk'un elinde ayrıca, Barcelona ve Manchester City'nin eski oyuncusu İlkay Gündoğan'ın tecrübesi de bulunuyor; Gündoğan fazla süre almamasına rağmen oyunu mükemmel şekilde okuyor. Toplamda yalnızca 11 dakika sahada kalan Alman futbolcu, bunun beş dakikasını Lizbon'da Sporting karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında (3-1) geçirdi.

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  • Savunmadaki boşluk: En büyük meydan okuma

    Savunmada ise Galatasaray, işleri karmaşıklaştırmadan topu hızlıca geri kazanmaya çalışıyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşan stoper ikilisi, ceza sahasını korumak ve rakip oyuncuların ilerleyişini kontrol altına almak için ciddi bir şekilde çalışıyor.

    Şu değerlendirmeyi yaptı: "Bekler Barış Alper Yılmaz ve Jakobs'un temel görevi öne çıkmak olsa da, kadroda Gordon, Adeyemi ve Lamine Yamal'ın bulunması nedeniyle bunun için çok fazla fırsat bulamayabilirler."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak sezonun ilk sonuçları, Türk takımının yerel ligdeki ilk altı maçta 11 gol yediğini gösteriyor; bunların arasında Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maç da var (bu maçta Mohamed Salah hat-trick yaptı). En büyük zorluk, hücum hırslarının takımı riske atmamasını sağlamakta yatıyor."

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