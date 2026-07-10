Juventus-Atlético Madrid: Sorloth yeniden gündemde. Cambiaso ayrılırsa Ruggeri de gündeme gelebilir

Juventus ve Atlético Madrid, transfer planlarını yeniden kesiştiriyor. Şu anda somut bir görüşme yok, ancak iki kulüp arasındaki temaslar önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak; zira her iki tarafın da ilgilendiği bir dizi ortak konu, daha kapsamlı bir transferin önünü açabilir.





İlk konu Nico Gonzalez ile ilgili. Juventus’un kadrosunda yer alan Arjantinli kanat oyuncusu, Luciano Spalletti’nin ilgisini çekse de Torino’ya dönmeye niyetli değil. Atlético, onu kadrosunda tutmak istiyor, ancak kiralama sürecinin başında öngörülen şartlardan (32 milyon) oldukça farklı ekonomik koşullar talep ediyor. La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, tam da bu noktadan yola çıkılarak, diğer oyuncuları da kapsayacak şekilde genişlemeye açık bir görüşme süreci şekillenebilir.



