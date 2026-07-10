Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus-Atlético Madrid: Sorloth yeniden gündemde. Cambiaso ayrılırsa Ruggeri de gündeme gelebilir

Transfers
Juventus
Atletico Madrid
A. Soerloth
A. Cambiaso
M. Ruggeri
N. Gonzalez

Juventus ile Atlético Madrid arasında heyecan verici bir gelişme: masada dört isim var

Juventus ve Atlético Madrid, transfer planlarını yeniden kesiştiriyor. Şu anda somut bir görüşme yok, ancak iki kulüp arasındaki temaslar önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak; zira her iki tarafın da ilgilendiği bir dizi ortak konu, daha kapsamlı bir transferin önünü açabilir.


İlk konu Nico Gonzalez ile ilgili. Juventus’un kadrosunda yer alan Arjantinli kanat oyuncusu, Luciano Spalletti’nin ilgisini çekse de Torino’ya dönmeye niyetli değil. Atlético, onu kadrosunda tutmak istiyor, ancak kiralama sürecinin başında öngörülen şartlardan (32 milyon) oldukça farklı ekonomik koşullar talep ediyor. La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, tam da bu noktadan yola çıkılarak, diğer oyuncuları da kapsayacak şekilde genişlemeye açık bir görüşme süreci şekillenebilir.


  • SORLOTH'UN CEVABI

    Bunların arasında, Juventus’un hücumunu güçlendirmek için ana hedeflerinden biri olarak belirlediği forvet Alexander Sorloth da yer alıyor. Spalletti, fiziksel olarak güçlü ve yapılı bir “9 numara” arıyor; Norveçli oyuncu bu özellikleri mükemmel bir şekilde bünyesinde barındırıyor. Sorloth ise Juventus’a transfer olma olasılığından şimdiden memnuniyetini dile getirmiş durumda.


    Ancak bir dönüm noktasına ulaşmak için sabır gerekecek. Forvet, Dünya Kupası başlamadan önce geleceğini netleştirmek isterdi, ancak her türlü karar Norveç’in turnuvadaki mücadelesinin sona ermesine kadar ertelenecek.


    En büyük engel ise mali konudur. Atlético Madrid, Nico González’in değerini 20 milyon avrodan fazla görmezken, Juventus ise Sorloth için belirlenen 35 milyon avroluk fiyatı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor. Forvet, Juventus için bir öncelik olmaya devam ediyor, ancak önce bu transferi gerçekleştirmek için gerekli mali imkânları yaratmak ve bazı oyuncuların ayrılmasıyla hücum hattında yer açmak gerekecek.


    • Reklam

  • CAMBIASO VE RUGGERI

    Masaya bir başka isim daha gelebilir. Andrea Cambiaso’nun Torino’dan ayrılması durumunda, Juventus sol kanat için olası bir takviye olarak Matteo Ruggeri’yi değerlendiriyor. Bu, Torino ile Madrid arasındaki transfer ekseniyle iç içe geçebilecek bir başka parça; söz konusu transfer, bu yaz döneminin en çok konuşulan transferlerinden biri olmaya aday.


    WHATSAPP: Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM’un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV