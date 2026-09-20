Vicario 6: Atalanta neredeyse hiç tehlike yaratmıyor ve onun için sıradan bir mesai günü oluyor. İkinci yarıda Rowe’un sağ ayağıyla çektiği şutta başarılı, ceza sahasına gelenleri kontrol ediyor, yüksek toplarda çıkıyor ve savunmacılarına net talimatlar veriyor.





Kalulu 5,5: Rowe, Inter’in hatlar arasındaki en hareketli oyuncusu ve attığı koşularla, yaptığı hareketlerle onu fazladan mesaiye zorluyor. 31. dakikada ise Zufferli tarafından affediliyor; hakem, ceza sahası içindeki bariz tutmayı penaltıyla cezalandırmıyor.





Bremer 7: Krstovic’i etkisiz hale getiriyor, rakibi kendini hiç gösteremiyor. Fiilen çok az pozisyon veren bir hattı yönetiyor. İlk yarının sonunda Rowe’a yaptığı sert faulde sarı kart görmesi gerekirken risk alıyor, Zufferli onu affediyor. 2-0’lık gol ise tam onun uzmanlık alanı.





Lucumí 6: Atalanta sağ kanatta bindirmelerle iyi çalışıyor ve o da ekstra mesaiye çağrılıyor. Oyun kurulumunda çok hata yapıyor ama De Ketelaere’e karşı markajında sonunda yine hep üstün gelen taraf olmayı başarıyor.





Celik 6,5: Spalletti’nin en sevdiği joker bu kez hücumda belirleyici oluyor. Çok da nadir olmayan hücum çıkışlarından birinde Bellanova’ya zamanlama üstünlüğü kurup topu ceza sahasının ortasına gönderiyor, Conceicao da bunu gole çeviriyor.





McKennie 6,5: her yerde olan bir oyuncu ve bu takımın gerçek denge unsuru. Hem bozuyor hem kuruyor, ileri çıkıyor ve kapatıyor. Sahada o olduğu sürece Locatelli uzun süre olmasa da olur

(86. dakikada Woltemade ds)





Douglas Luiz 5,5: Samardzic onu perdelemeye çalışıyor ve o da dikine oyunu ararken sık sık zorlanıp fazla düz bir top çevirme oyununu tercih ediyor. İkinci yarıda yükseliyor ama Juventus’taki bu “ikinci hayatında” bizi daha büyük bir etkiye alıştırmıştı.





Conceiçao 7: NEC karşısındaki 5-0’lık maçta da fazla dağınık ve oyuna az katıldığı için eleştirilmişti, bu kez ise Chico ondan beklenen performansı ortaya koyuyor. Her durumda bire bir deniyor, derine inmeye çalışıyor ve bu kez evet, Celik’in asistiyle kaleyi bulan ilk gerçek şutunda golü de buluyor.

(72. dakikada Zhegrova 6,5: müthiş form durumunu doğruluyor ve bir kez daha skora etki ediyor, bu kez duran toptan bir asistle).





Alajbegović 5,5: Hiç ritim bulamıyor, ceza sahası dışından denediği az sayıdaki şut da çok sıradan ve savunmacılar tarafından kolayca engelleniyor. İstatistik meraklıları için xG değeri 0.02, onun gibi biri için fazlasıyla düşük

(45. dakikada Sarr 6: sahadaki hareketlerine bakınca Torino’daki Matuidi’yi yeniden görüyormuş hissi veriyor. Çok koşuyor ve fırsat bulduğunda şutunu deniyor, ancak Carnesecchi ona izin vermiyor).





Nico González 5,5: NEC karşısındaki parlak performansına göre bir adım geride, ancak şunu da söylemek gerekir ki Spalletti ona bir kez daha rol değiştirip tüm kanada yayıyor ve önemli savunma görevleri veriyor

(72. dakikada Koopmeiners 6: Douglas Luiz’in yanında oyun kurucu rolüne geçiyor ve bu kez topun savunmadan daha akıcı çıkmasına değerli katkı veriyor)





Kolo Muani 6,5: maça çok güçlü başlıyor ve karşılaşmanın ilk şutu da birkaç dakika içinde ondan geliyor (gerçi sonra ofsayt nedeniyle iptal ediliyor). Ancak maçının iki öne çıkan anı onun adına en iyileri değil: ilki savunmada, Vicario’nun yerine geçip Kristensen’in kafa vuruşunu çizgiden çıkardığında; ikincisi ise Carnesecchi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin onu adeta hipnotize edip durdurduğu an. Belirgin şekilde yükselişte ve değişiklik anında Stadium da bunu ona hissettiriyor

(89. dakikada Kelly ds)





Teknik direktör: Luciano Spalletti 6,5: maçı çok iyi okuyor ve kadrodaki çok sayıdaki joker sayesinde Atalanta’nın hamlelerine oyun akarken de uyum sağlamayı başarıyor. Oyuncu değişikliklerinin yönetiminde de iyi; nitekim takımı fiilen neredeyse hiçbir risk yaşamıyor.



