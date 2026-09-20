Aşağıda, Juventus-Atalanta maçının, Serie A 2026-27 sezonunun 5. haftasındaki dev karşılaşmanın öne çıkan isimlerine verilen puanlar yer alıyor.
Juventus-Atalanta maçının CM puanları: Dev gibi Bremer, Kolo Muani’de sadece gol eksikti. Carnesecchi, Sarri’nin tek sevinci oldu
JUVE PUANLARI
Vicario 6: Atalanta neredeyse hiç tehlike yaratmıyor ve onun için sıradan bir mesai günü oluyor. İkinci yarıda Rowe’un sağ ayağıyla çektiği şutta başarılı, ceza sahasına gelenleri kontrol ediyor, yüksek toplarda çıkıyor ve savunmacılarına net talimatlar veriyor.
Kalulu 5,5: Rowe, Inter’in hatlar arasındaki en hareketli oyuncusu ve attığı koşularla, yaptığı hareketlerle onu fazladan mesaiye zorluyor. 31. dakikada ise Zufferli tarafından affediliyor; hakem, ceza sahası içindeki bariz tutmayı penaltıyla cezalandırmıyor.
Bremer 7: Krstovic’i etkisiz hale getiriyor, rakibi kendini hiç gösteremiyor. Fiilen çok az pozisyon veren bir hattı yönetiyor. İlk yarının sonunda Rowe’a yaptığı sert faulde sarı kart görmesi gerekirken risk alıyor, Zufferli onu affediyor. 2-0’lık gol ise tam onun uzmanlık alanı.
Lucumí 6: Atalanta sağ kanatta bindirmelerle iyi çalışıyor ve o da ekstra mesaiye çağrılıyor. Oyun kurulumunda çok hata yapıyor ama De Ketelaere’e karşı markajında sonunda yine hep üstün gelen taraf olmayı başarıyor.
Celik 6,5: Spalletti’nin en sevdiği joker bu kez hücumda belirleyici oluyor. Çok da nadir olmayan hücum çıkışlarından birinde Bellanova’ya zamanlama üstünlüğü kurup topu ceza sahasının ortasına gönderiyor, Conceicao da bunu gole çeviriyor.
McKennie 6,5: her yerde olan bir oyuncu ve bu takımın gerçek denge unsuru. Hem bozuyor hem kuruyor, ileri çıkıyor ve kapatıyor. Sahada o olduğu sürece Locatelli uzun süre olmasa da olur
(86. dakikada Woltemade ds)
Douglas Luiz 5,5: Samardzic onu perdelemeye çalışıyor ve o da dikine oyunu ararken sık sık zorlanıp fazla düz bir top çevirme oyununu tercih ediyor. İkinci yarıda yükseliyor ama Juventus’taki bu “ikinci hayatında” bizi daha büyük bir etkiye alıştırmıştı.
Conceiçao 7: NEC karşısındaki 5-0’lık maçta da fazla dağınık ve oyuna az katıldığı için eleştirilmişti, bu kez ise Chico ondan beklenen performansı ortaya koyuyor. Her durumda bire bir deniyor, derine inmeye çalışıyor ve bu kez evet, Celik’in asistiyle kaleyi bulan ilk gerçek şutunda golü de buluyor.
(72. dakikada Zhegrova 6,5: müthiş form durumunu doğruluyor ve bir kez daha skora etki ediyor, bu kez duran toptan bir asistle).
Alajbegović 5,5: Hiç ritim bulamıyor, ceza sahası dışından denediği az sayıdaki şut da çok sıradan ve savunmacılar tarafından kolayca engelleniyor. İstatistik meraklıları için xG değeri 0.02, onun gibi biri için fazlasıyla düşük
(45. dakikada Sarr 6: sahadaki hareketlerine bakınca Torino’daki Matuidi’yi yeniden görüyormuş hissi veriyor. Çok koşuyor ve fırsat bulduğunda şutunu deniyor, ancak Carnesecchi ona izin vermiyor).
Nico González 5,5: NEC karşısındaki parlak performansına göre bir adım geride, ancak şunu da söylemek gerekir ki Spalletti ona bir kez daha rol değiştirip tüm kanada yayıyor ve önemli savunma görevleri veriyor
(72. dakikada Koopmeiners 6: Douglas Luiz’in yanında oyun kurucu rolüne geçiyor ve bu kez topun savunmadan daha akıcı çıkmasına değerli katkı veriyor)
Kolo Muani 6,5: maça çok güçlü başlıyor ve karşılaşmanın ilk şutu da birkaç dakika içinde ondan geliyor (gerçi sonra ofsayt nedeniyle iptal ediliyor). Ancak maçının iki öne çıkan anı onun adına en iyileri değil: ilki savunmada, Vicario’nun yerine geçip Kristensen’in kafa vuruşunu çizgiden çıkardığında; ikincisi ise Carnesecchi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin onu adeta hipnotize edip durdurduğu an. Belirgin şekilde yükselişte ve değişiklik anında Stadium da bunu ona hissettiriyor
(89. dakikada Kelly ds)
Teknik direktör: Luciano Spalletti 6,5: maçı çok iyi okuyor ve kadrodaki çok sayıdaki joker sayesinde Atalanta’nın hamlelerine oyun akarken de uyum sağlamayı başarıyor. Oyuncu değişikliklerinin yönetiminde de iyi; nitekim takımı fiilen neredeyse hiçbir risk yaşamıyor.
ATALANTA'NIN NOTLARI
Carnesecchi 6,5: Kolo Muani’ye karşı yaptığı iki kurtarış da kendi pozisyonunda üst düzeydi; ilki refleksiyle, ikincisi çıkış zamanlamasıyla. McKennie’nin kafa vuruşunda ve son bölümde Kolo Muani ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı müdahale mucizeviydi, ancak Conceicao ve Breme’nin gollerinde gerçekten yapabileceği bir şey yoktu.
Bellanova 5,5: İlk yarının başında birkaç kez ileri çıktı, ardından o da düştü ve bir daha bindirme yapamadı. Conceicao’nun golünde Celik’in rahatça orta yapmasına izin vermesi de onun hanesine eksi yazıldı.
Scalvini 5: Conceicao’ya karşı Bernasconi’ye yardıma gidip ikili sıkıştırmalarda iyi iş çıkardı, ancak çok fazla kez savunma çizgisinden koparak arkasında geniş alanlar bıraktı ve takım arkadaşlarını ekstra efora zorladı. Atalanta alan savunması yapıyor ama Bremer’in 2-0’lık golünde Bremer’in hareketliliğini "hissetmedi" ve topa ondan önce müdahale edemedi.
Kristensen 6: Sezonda ilk kez ilk 11’e döndü ve Kolo Muani’ye karşı markajda olumlu bir performans ortaya koydu. İlk yarının başında gördüğü sarı kart onu etkilemedi ve takım arkadaşlarına oyun kurulumunda sürekli basit bir pas opsiyonu sundu. Beraberlik golünde ise tam da Kolo Muani topu çizgiden çıkararak ona engel oldu.
Bernasconi 5: Gol pozisyonunda arkasına sarkan Conceicao’yu tamamen unuttu, affedilmez bir hata. Bire birlerde ayakta kaldı ama hücumda çok az katkı verdi.
Samardzić 5,5: duran topları kullanma biçimi başlı başına incelenmesi gereken bir şey ve Inter’in gol pozisyonlarının büyük bölümü kornerlerden ve duran toplardan geldi. Forvetlerin arkasındaki oyunda ise hâlâ fazlasıyla istikrarsız
(63. dakikada Raspadori: 5,5: Sarri onu 30 dakikada 4 farklı pozisyonda oynattı ve o da doğal olarak ritmini bulmakta zorlandı)
Kessié 5: Takıma dinamizm katması beklenen orta saha olması gerekiyordu, ancak fizik kondisyonu hâlâ ciddi şekilde geride ve bu da zamanla takım arkadaşlarının da onun yerine koşmak zorunda kalmasına neden oluyor
(73. dakikada Gaetano 5,5: Sarri bu Kessie’yi ona tercih ediyor ama o da oyuna girdiğinde oyun kurucu rolünde fazlasıyla ders kitabı gibi bir pas trafiğiyle bunu tersine çeviremedi).
Ederson 6: Oyun kuruculuğu her zamankinden daha sade ve yataydı ama her zamanki gibi çok az hata yaptı ve takım arkadaşları ona yüzde 100 güveniyor.
De Ketelaere 5,5: Maça iyi başladı; alan aradı, topu ayağına istedi ve Celik ile Lucumì’nin üzerine gitmeye çalıştı, ancak bu çıkış kısa sürdü ve yavaş yavaş, hatalı biçimde maçtan koptu.
Krstović 5: Bremer ve Lucumì onu etkisiz hale getirdi, üstelik Atalanta’nın geriden çıkışına da yardımcı olamadı çünkü kendisine gelen az sayıdaki topu yeterince iyi saklayamadı
(73. dakikada Scamacca 6: En azından yerine girdiği takım arkadaşından daha hareketli ve daha istekliydi. Çıkışlarda birkaç duvar pası ve ceza alanındaki yerleşimiyle daha fazla derinlik verdi)
Rowe 6,5: Topsuz oyunda en hareketli isimdi ve Juventus oyuncularını onu durdurabilmek için zaman zaman kuralların sınırlarını aşmaya zorladı. Vicario, kurtulduğu tek pozisyonda ona geçit vermedi
(84. dakikada Elmas sv)
Teknik direktör, Maurizio Sarri 5: Hissedilen şey, Atalanta’nın hâlâ temelleri bile atılmamış kadar açık bir inşaat halinde olduğu. Bu onun takımı değil ve belki de sahaya sürmesi gereken en iyi oyuncuların hangileri olduğunu henüz anlayabilmiş değil.
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