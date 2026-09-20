Juventus, Atalanta karşısında neredeyse tek taraflı geçen maçta 2-0 kazanıyor ancak karşılaşmanın nihai sonucuna, ilk yarıda Pierre Kalulu'nun ceza sahası içinde Rowe'a yaptığı bariz müdahale sonrası Atalanta'ya verilmeyen penaltı damga vuruyor.
Hakem Zufferli sahada düdüğünü çalmıyor, VAR da müdahale etmeyerek saha içi kararın geçerli kalmasını sağlıyor. Ancak Dazn'in hakem yorumcusu Luca Marelli'nin de aktardığı gibi bu, ciddi bir hata. Nitekim söz konusu pozisyonun penaltı ve kartla cezalandırılması gerekiyordu.