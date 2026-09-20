“Bu gibi durumlarda hakem sahada görmemiş olabilir ama VAR’ın müdahale etmemesi mümkün değil. Bu, verilmeyen çok net bir penaltı; ayrıca DOGSO’nun temel unsurlarından biri olan topa sahip olma kriteri bulunmadığı için kırmızı kart değil, sarı kart gerekir.”