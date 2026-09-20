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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus-Atalanta maçında Rowe’a verilmeyen penaltı hakkında konuşan Marelli: “VAR müdahale etmeliydi. Oyunu devam ettirmek doğru, ancak kuralların ötesine geçilemez”

Juventus
Atalanta
Serie A
J. Rowe
P. Kalulu
Juventus - Atalanta

Kalulu’nun Juventus ceza sahasında Rowe’a yaptığı çekme ihlali cezalandırılmalıydı.

Juventus, Atalanta karşısında neredeyse tek taraflı geçen maçta 2-0 kazanıyor ancak karşılaşmanın nihai sonucuna, ilk yarıda Pierre Kalulu'nun ceza sahası içinde Rowe'a yaptığı bariz müdahale sonrası Atalanta'ya verilmeyen penaltı damga vuruyor.

Hakem Zufferli sahada düdüğünü çalmıyor, VAR da müdahale etmeyerek saha içi kararın geçerli kalmasını sağlıyor. Ancak Dazn'in hakem yorumcusu Luca Marelli'nin de aktardığı gibi bu, ciddi bir hata. Nitekim söz konusu pozisyonun penaltı ve kartla cezalandırılması gerekiyordu.


  • Meşru serzenişler

    "Atalanta'nın şikayetleri haklı. Ceza sahasının ortasına doğru giden topta, Rowe tarafından açık şekilde geçilen Kalulu formaya asılıyor. Top Rowe'ye gidiyordu ve Kalulu açık şekilde geç kalmıştı. Forma uzun süre ve çok bariz bir şekilde esniyor"

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  • "Yönetmeliğin ötesine geçilemez"

    “Temaslarda çıtayı yüksek tutmak ve oyunun daha fazla akmasına izin vermek doğru, ancak kuralların ötesine geçilemez. Karşılıklıysa bir çekme anlaşılabilir, ama bu durumda sadece Kalulu’nun çekmesi var”

  • "VAR Devreye Girmemek Diye Bir Şey Olamaz"

    “Bu gibi durumlarda hakem sahada görmemiş olabilir ama VAR’ın müdahale etmemesi mümkün değil. Bu, verilmeyen çok net bir penaltı; ayrıca DOGSO’nun temel unsurlarından biri olan topa sahip olma kriteri bulunmadığı için kırmızı kart değil, sarı kart gerekir.”

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