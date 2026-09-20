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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gervasio
Çeviri:

Juventus-Atalanta 2-0: Conceicao ve Bremer, Spalletti Serie A'da da yeniden galibiyete döndü. Sarri'nin takımı için üst üste üçüncü yenilgi

Juventus - Atalanta
Juventus
Atalanta
Serie A

Serie A'nın beşinci haftasında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Juventus, ikna edici bir performans ortaya koydu.Conceicao'nun sol ayağıyla attığı gol ve Bremer'in kafa vuruşuyla gelen golle Juventus, Avrupa Ligi'nde NEC karşısında rahat alınan galibiyetin ardından üst üste ikinci zaferine ulaştı. Spalletti, Sassuolo deplasmanındaki ağır yenilginin ardından yeniden istikrar yakalarken, maç boyunca oyunun içinde kalan Kolo Muani'den de olumlu sinyaller aldı.


Sarri'nin ekibi için bir başka hayal kırıklığı yaratan maç oldu. Roma'da ve sahasında Cagliari'ye kaybettikten sonra Torino'da da mağlup olan Atalanta, yalnızca birkaç pozisyonda tehlike yaratabildi. Ara, Atalanta'nın bu gidişatı tersine çevirmesi ve düşük viteste başlayan sezona yeni bir yön vermesi için önemli olacak.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    Juventus-Atalanta 2-0


    GOLLER - Conceicao, Bremer


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    88' - Woltemade-Kolo Muani paslaşması sonrası bugün oldukça hareketli olan Fransız'ın golünü yalnızca Carnesecchi önlüyor


    77' - Bremer fişi çekiyor! Sağdan kullanılan kornerde Brezilyalı'nın kafa vuruşu: 2-0


    75' - Zhegrova'dan Sarr'a, o da bekletmeden vuruyor, Carnesecchi köşeye uçarak çıkarıyor


    70' - Nico Gonzalez'in etkili koşusu var ancak şut anında kayıyor


    64' - Kristensen'in net gol pozisyonundaki kafa vuruşunu Kolo Muani çizgiden çıkarıyor!


    59' - Nico Gonzalez'in ortasında McKennie kafa vuruşunu yapıyor, Carnesecchi kurtarıyor


    55' - Juventus'tan harika atak: Kolo Muani, Conceicao'ya veriyor ama Bellanova Portekizli'den önce davranıyor


    50' - Vicario, Rowe'un çaprazdan şutunda kurtarıyor, bu ana kadar Atalanta'nın en net fırsatı


    47' - İkinci yarının ilk fırsatı: kornerde Nico Gonzalez'in kafa vuruşu, top az farkla dışarıda


    30' - Konuk ekip, Kalulu'nun ceza sahasında Rowe'a yaptığı tutma nedeniyle yoğun itirazda bulunuyor. Interli oyuncunun forması gözle görülür şekilde çekiliyor ancak hakem ve VAR'a göre penaltı için yeterli şartlar oluşmuyor.


    28' - Celik yine soldan geliyor, arka direğe kusursuz bir top çıkarıyor, Conceicao da Carnesecchi'yi mağlup edip skoru 1-0 yapıyor!


    14' - Celik'ten orta, Kolo Muani topa temas edemiyor


    4' - Conceicao'dan Gonzalez'e, Scalvini kritik müdahaleyi yapıyor


    2' - Kolo Muani'nin bireysel aksiyonunda ayarlı sağ ayağı: Carnesecchi'nin ilk kurtarışı

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  • MAÇ KAĞIDI


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceiçao (72. dk Zhegrova), Alajbegović (46. dk Sarr), Nico González (72. dk Koopmeiners); Kolo Muani (88. dk Kelly). Teknik direktör: Luciano Spalletti


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Samardzić (64. dk Raspadori), Kessié (72. dk Gaetano), Ederson; De Ketelaere, Krstović (72. dk Scamacca), Rowe (84. dk Elmas). Teknik direktör: Maurizio Sarri


    SARI KARTLAR - Kristensen, Conceicao, Kessie


    KIRMIZI KARTLAR -

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