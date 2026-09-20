Serie A'nın beşinci haftasında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Juventus, ikna edici bir performans ortaya koydu.Conceicao'nun sol ayağıyla attığı gol ve Bremer'in kafa vuruşuyla gelen golle Juventus, Avrupa Ligi'nde NEC karşısında rahat alınan galibiyetin ardından üst üste ikinci zaferine ulaştı. Spalletti, Sassuolo deplasmanındaki ağır yenilginin ardından yeniden istikrar yakalarken, maç boyunca oyunun içinde kalan Kolo Muani'den de olumlu sinyaller aldı.





Sarri'nin ekibi için bir başka hayal kırıklığı yaratan maç oldu. Roma'da ve sahasında Cagliari'ye kaybettikten sonra Torino'da da mağlup olan Atalanta, yalnızca birkaç pozisyonda tehlike yaratabildi. Ara, Atalanta'nın bu gidişatı tersine çevirmesi ve düşük viteste başlayan sezona yeni bir yön vermesi için önemli olacak.