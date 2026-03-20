Juventus ve kulübün sahipleri, gayrimenkul portföyünü güçlendirmek amacıyla bir kez daha yatırım yaptı. Bugün duyurulan ve teyit edilen bu işlemle, ünlü J|hotel'in inşa edildiği araziler ile bu tesisin mülkiyeti kesin olarak satın alındı. Bu tesis, bugüne kadar Piedmont yetkilileri tarafından REAR SGR spa şirketi tarafından yönetilen J Village Fonu'na kiralanmıştı.
Juventus, arazileri ve JHotel'i satın aldı: 23 milyon avroluk anlaşma, "gelecekteki yatırımları etkilemeyen bir işlem"
BASIN BÜLTENİ VE RAKAMLAR
Torino, 20 Mart 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” veya “Şirket”), bugün REAM SGR S.p.A. (J Village Fonunun yönetim şirketi) tarafından, J|hotel’in bulunduğu ve şu anda bağlı şirket B&W Nest S.r.l. tarafından kiralanıp işletilen, Torino’da bulunan ve J Village Fonuna ait gayrimenkulün satın alınması için Juventus tarafından sunulan teklifi, 23 milyon Euro tutarında bir bedel karşılığında kabul ettiğini duyurur. Söz konusu bedel, üçüncü taraf uzmanlar tarafından hazırlanan özel bir değerleme raporuna da dayanılarak belirlenmiştir.
AVRUPA'DA EŞSİZ BİR STRATEJİ
J|hotel’in mülkiyetinin ve işletmesinin birleştirilmesi – ki bu tesis yıllar içinde konumunda önemli bir yükseliş, müşteri memnuniyetinde artış ve genel performansında iyileşme kaydetmiştir – belirli maliyetlerin optimize edilmesini ve gelir sinerjilerinin artırılmasını sağlayarak, Juventus’un ana faaliyet alanının yararına yeniden yatırılabilecek değer yaratılmasına olanak tanıyacaktır.
Söz konusu işlemle Juventus, Avrupa'daki çok az sayıda kulüp gibi, faaliyetlerini yürüttüğü tüm stratejik gayrimenkullerin sahibi haline gelmiştir: Allianz Stadyumu (içinde Juventus Müzesi, Juventus Megastore ve J|medical faaliyet göstermektedir), Continassa Genel Merkezi, Juventus Continassa Antrenman Merkezi, Allianz Vinovo Antrenman Merkezi, Juventus Creator Lab ve son olarak J|hotel.
Bu gayrimenkul varlıklarının toplam piyasa değeri, bugün itibariyle satın alma veya inşaat maliyetlerinin (31 Aralık 2025 itibarıyla toplam yaklaşık 220 milyon Euro) önemli ölçüde üzerindedir.
GELECEKTEKİ YATIRIMLARI ETKİLEMEYEN İŞLEM
Mayıs ayının ortasına kadar tamamlanması öngörülen işlemin gerçekleşmesi, gayrimenkul üzerinde olağan durum tespiti çalışmalarının tamamlanmasına ve işlemle ilgili anlaşmaların sonuçlandırılmasına bağlıdır.
Juventus, bedelin ödenmesi için yeterli finansal kaynaklara sahip olmakla birlikte, Şirket, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı gelecekteki yatırımları etkilemeyen bu işlemin bir kısmını finanse etmeyi değerlendirecektir.