Juventus, arazileri ve JHotel'i satın aldı: 23 milyon avroluk anlaşma, "gelecekteki yatırımları etkilemeyen bir işlem"

J|hotel’in mülkiyetinin ve işletmesinin birleştirilmesi – ki bu tesis yıllar içinde konumunda önemli bir yükseliş, müşteri memnuniyetinde artış ve genel performansında iyileşme kaydetmiştir – belirli maliyetlerin optimize edilmesini ve gelir sinerjilerinin artırılmasını sağlayarak, Juventus’un ana faaliyet alanının yararına yeniden yatırılabilecek değer yaratılmasına olanak tanıyacaktır.

Söz konusu işlemle Juventus, Avrupa'daki çok az sayıda kulüp gibi, faaliyetlerini yürüttüğü tüm stratejik gayrimenkullerin sahibi haline gelmiştir: Allianz Stadyumu (içinde Juventus Müzesi, Juventus Megastore ve J|medical faaliyet göstermektedir), Continassa Genel Merkezi, Juventus Continassa Antrenman Merkezi, Allianz Vinovo Antrenman Merkezi, Juventus Creator Lab ve son olarak J|hotel.





Bu gayrimenkul varlıklarının toplam piyasa değeri, bugün itibariyle satın alma veya inşaat maliyetlerinin (31 Aralık 2025 itibarıyla toplam yaklaşık 220 milyon Euro) önemli ölçüde üzerindedir.