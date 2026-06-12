Juventus'un genelmüdürlük görevinde Damien Comolli ile Giovanni Carnevali arasındaki görev değişimi, bugün kulübün olağanüstü yönetim kurulu toplantısında resmileştirilecek. Bu gelişmenin ardından, John Elkann'ın kulüp içinde bir kez daha köklü bir değişiklik yapmaya iten nedenlere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.





Corriere della Sera, özellikle bir sezon süren sürtüşme ve gerginliğin ardından, artık eski CEO ile Luciano Spalletti arasındaki zoraki birarada yaşama durumuna ilişkin bazı perde arkasını aktarıyor. Teknik direktör, Comolli'yi 2025'teki felaket transfer döneminden sorumlu tutuyor; bu dönem Kolo Muani'nin peşinde geçirilmiş ve Openda ile David'in başarısız transferleriyle sonuçlanmıştı.Corriere'deyer alan habere göre, Ocak ayında Spalletti'nin bir forvet transferi talebinin karşılıksız kalması ve bunun yerine Vlahovic'in sözleşme yenileme görüşmelerinin durması, gerginliği daha da artırdı.



