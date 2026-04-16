Juventus, Alisson, Bernardo Silva ve Marsilya'nın yıldızını kadrosuna katmak için iddialı bir transfer planı hazırladı
İddialı strateji açıklandı
Corriere dello Sport'un haberlerine göre Juventus, gelişim potansiyeli olan genç oyunculara yatırım yapmak yerine, kendini kanıtlamış deneyimli isimlere öncelik veren bir transfer stratejisine yöneliyor. Son sözleşme uzatmalarının ardından Comolli ve Spalletti, takımın teknik seviyesini anında yükseltebilecek üç ya da dört üst düzey transferi gerçekleştirme konusunda ortak bir vizyon üzerinde anlaştılar.
Önemli hedeflerin belirlenmesi
Bianconeri, Marsilya’dan Pierre-Emile Hojbjerg’i orta sahanın kilit ismi olarak hedefliyor; oyuncunun liderlik vasıflarını takdir ediyor ve 15 milyon avroluk bir transfer bedeliyle karşı karşıya kalabilirken, Liverpool’dan Alisson ve City’den Silva da hâlâ gözde hedefler arasında yer alıyor. Silva, Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde çok ses getirecek bir serbest oyuncu olacağı için özellikle cazip bir isim. Forvette ise strateji, Dusan Vlahovic'in sözleşmesinin yenilenmesine ve Lois Openda ile Jonathan David'in geleceğine bağlı. Kulüp ayrıca, Randal Kolo Muani'nin Tottenham'daki kiralık sözleşmesi bu Temmuz ayında sona erdiğinde, ona olan ilgisini yeniden canlandırmaya hazır.
Liderlik her şeyden önemlidir
Comolli, başarının temellerinin çoktan atıldığını açıkça belirtti, ancak bir sonraki aşamada Torino'nun baskısıyla başa çıkabilecek belirli bir oyuncu profiline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. CEO, transfer çalışmalarının sahada liderlik yapabilecek doğru zihinsel güce sahip oyunculara odaklanacağını vurguladı.
Yaz transfer dönemi öncesinde kulübün zihniyetini özetleyen Comolli, şöyle açıkladı: "Hırslı bir transfer pazarı. Temel hazır, aksi takdirde Spalletti bizi Şampiyonlar Ligi yarışına geri döndüremezdi. Birçok oyuncu Juve'ye ilgi duyuyor ve gelecek yıl hangi Avrupa kupasında oynayacağımızı bilmeden bile takıma katılmaya hazır. Kişilik ve karaktere ihtiyacımız var; her şeyi kazanmış oyunculara değil."
Elit seviyeye geçiş
Juventus, bu yaz Silva'yı kadrosuna katmak için Barcelona gibi takımlarla rekabet ederken hassas bir mali denge kurmak zorunda. Takımın Serie A'daki mevcut performansı, bu yüksek maaşlı transferleri gerçekleştirebilmek için Şampiyonlar Ligi'ne kesin dönüşü garantileme çabaları kapsamında pazarlık gücünü belirleyecek. Önümüzdeki dönemde Manuel Locatelli ve Vlahovic ile yapılacak sözleşme görüşmeleri, bütçenin ne kadarının bu iddialı "rüya" transferlere ayrılabileceğini belirlemede hayati öneme sahip olacak.