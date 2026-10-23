24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cm grafica Alajbegovic Juventus Inside 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus, Alajbegovic'i böyle kaybedersin: O gelişebilir, diğerleri ise artık gelişemez

Juventus
K. Alajbegovic
FEATURES
Opinion
Serie A

Juventus'ta, sınırları artık bilinen ve bu sınırları farklı teknik direktörler döneminde de her yıl kendini gösteren çok sayıda "yaşlı" oyuncu var. Yapılacak tercihler, gelişme potansiyeli yüksek oyuncuların gelişimini olumsuz etkilemesin.

Avrupa Ligi'nde Rennes ile alınan 2-2'lik beraberlik Juventus'un krizini derinleştirmedi ama çözmedi de. Olası 3-2'yi getirecek golün tartışmalı biçimde iptal edilmesi ve geriye düştükten sonra gösterdiği olumlu tepki bir yana, Luciano Spalletti'nin takımı karakter, taktik ve teknik açıdan da birçok eksiğini ortaya koydu. Juventus, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hedefi açısından Avrupa Ligi puan tablosunda ilk sekiz içinde yer alarak iyi bir konumda bulunuyor. Bu tablo, ligde sekizinci sırada kalan Juventus'un durumundan daha olumlu.


Puanların ve sıralamaların ötesinde, Juventus-Rennes maçı takım, teknik direktör ve oyuncular hakkında da çok şey ortaya koydu. Luciano Spalletti, elindeki oyunculara en uygun düzeni bulmak için taktik açıdan her yolu denerken maç içinde de sık sık diziliş değiştiriyor. Perşembe akşamki maç ise ligde Lazio karşısında alınan yenilgiyle birlikte oyuncuların bireysel durumları hakkında birçok ipucu verdi.


  • Gelişme payı olmayanlar

    Juventus kadrosunda gelişime fazla açık olmayan çok sayıda oyuncu bulunduğu izlenimi var. Kimi daha fazla, kimi daha az iniş çıkış yaşasa da Juventus'ta Thiago Motta, Igor Tudor ve Spalletti dönemlerinde performansı büyük ölçüde değişmeyen oyuncular var. Örneğin Bremer, Gatti, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Kalulu ve Nico Gonzalez'in yanı sıra sakat Locatelli ve Thuram'ı düşünelim. Artık oyunları oturmuş, güçlü ve zayıf yönleri belli oyuncular: Başka bir teknik direktörle (Conte, Inzaghi) gerçekten çok daha iyi olabilirler mi? Bir çıkış yakalayabilirler mi? Şüphe duymak yersiz değil.


  • Gelişebilecek isimlere yönelmek

    Juventus ise yeni gelen oyuncular ve özellikle gençler üzerinde çalışmalı; bunu yapabilecek durumda da. Asıl onlar kendi kimliklerini ve takımdaki yerlerini bulabilir, bulmalılar da. Asıl onların gelişme potansiyeli var; üstelik bazıları için bu potansiyel oldukça yüksek. Woltemade'yi düşünüyoruz (ancak satın alma opsiyonu olmadan kiralık olması ve bu yüzden uzun vadeli bir projenin parçası olarak düşünülememesi bir sorun). Fakat elbette özellikle Yildiz'i, sakatlıktan döndüğünde, ve şu anda Alajbegovic'i.

  • Alajbegovic vakası

    Bugün özellikle 2007 doğumlu Bosnalı oyuncuya odaklanmak istiyoruz. Eski Salzburg oyuncusu sezona iyi başlamıştı; milli takımında da görüldüğü gibi yeteneğini ve büyük potansiyelini ortaya koymuştu. Ancak son maçlardaki performansı bunun tersine işaret etti. Alajbegovic'in de bunda elbette payı var. Yine de akıllardaki soru şu: Takımın istikrarsızlığı, diziliş değişiklikleri (özellikle de ona uygun olmayan 3-5-2), teknik direktörün geleceğine ilişkin soru işaretleri ve yaşça büyük oyuncuların yaşadığı zorluklar, yani teoride takıma liderlik etmesi gereken isimlerin sıkıntıları, şu anda 17 numaranın takıma uyumunu olumsuz mu etkiliyor? Juventus'un her ne pahasına olursa olsun önlemeye çalışması gereken bir ihtimal bu.


    Başka bir deyişle, potansiyel bir şampiyon olan 19 yaşındaki oyuncuya daha fazla süre vermek, tecrübesizliğinden kaynaklanan hatalar yapma riskini göze alsanız bile, sınırları (çok), nitelikleri (az) açıkça ortada olan oyunculara süre vermekten daha iyi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
LEC

LEC

Serie A

25 Eki 2026

JUV

JUV