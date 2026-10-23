Avrupa Ligi'nde Rennes ile alınan 2-2'lik beraberlik Juventus'un krizini derinleştirmedi ama çözmedi de. Olası 3-2'yi getirecek golün tartışmalı biçimde iptal edilmesi ve geriye düştükten sonra gösterdiği olumlu tepki bir yana, Luciano Spalletti'nin takımı karakter, taktik ve teknik açıdan da birçok eksiğini ortaya koydu. Juventus, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hedefi açısından Avrupa Ligi puan tablosunda ilk sekiz içinde yer alarak iyi bir konumda bulunuyor. Bu tablo, ligde sekizinci sırada kalan Juventus'un durumundan daha olumlu.





Puanların ve sıralamaların ötesinde, Juventus-Rennes maçı takım, teknik direktör ve oyuncular hakkında da çok şey ortaya koydu. Luciano Spalletti, elindeki oyunculara en uygun düzeni bulmak için taktik açıdan her yolu denerken maç içinde de sık sık diziliş değiştiriyor. Perşembe akşamki maç ise ligde Lazio karşısında alınan yenilgiyle birlikte oyuncuların bireysel durumları hakkında birçok ipucu verdi.



