24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cm grafica Alajbegovic Juventus Inside 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus, Alajbegovic'i böyle kaybedersin: O gelişebilir, diğerleri artık gelişemez

Juventus
K. Alajbegovic
FEATURES
Opinion
Serie A

Juventus’ta sınırları artık bilinen ve bu sınırları farklı teknik direktörlerle her yıl yeniden ortaya çıkan çok sayıda “yaşlı” oyuncu var. Yapılan tercihler, gelişim potansiyeli yüksek olanların ilerlemesini olumsuz etkilememeli.

Avrupa Ligi'nde Rennes ile alınan 2-2'lik beraberlik Juventus'un krizini derinleştirmedi, ancak çözmedi de. Takımı 3-2 öne geçirebilecek golün tartışmalı biçimde iptal edilmesi ve geriye düştükten sonra gösterdiği olumlu reaksiyon bir yana, Luciano Spalletti'nin ekibi karakter, taktik ve teknik açıdan birçok eksiğini de ortaya koydu. Juventus, buna rağmen Avrupa Ligi puan tablosunda iyi bir konumda: Play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hedefi doğrultusunda ilk sekiz içinde yer alıyor. Bu tablo, ligde sekizinci sırada kalan Juventus'un durumundan daha olumlu.


Puanlar ve sıralama bir yana, Juventus-Rennes maçı takım, teknik direktör ve oyuncular hakkında pek çok şey ortaya koydu. Luciano Spalletti, elindeki oyunculara en uygun sistemi bulmak için maç sırasında da sık sık diziliş değiştirerek taktik açıdan her yolu denerken perşembe akşamki karşılaşma, ligde Lazio karşısında alınan yenilgiyle birlikte, oyuncuların bireysel performansları hakkında da birçok ipucu verdi.


  • GELİŞİM PAYI OLMAYANLAR

    Juventus kadrosunda gelişim potansiyeli sınırlı olan çok sayıda oyuncu bulunduğu izlenimi var. Kimi daha fazla, kimi daha az iniş çıkış yaşasa da Juventus'ta Thiago Motta, Igor Tudor ve Spalletti yönetiminde performansı büyük ölçüde değişmeyen oyuncular var. Örneğin Bremer, Gatti, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Kalulu ve Nico Gonzalez'i, ayrıca sakat olan Locatelli ile Thuram'ı düşünelim. Artık oyun profilleri oturmuş, güçlü ve zayıf yönleri belli oyuncular: Başka bir teknik direktörle (Conte, Inzaghi) gerçekten çok gelişebilirler mi? Bir çıkış yakalayabilirler mi? Bundan şüphe duymak doğal.


  • Gelişebilecek isimlere yönelmek

    Juventus ise yeni gelen oyuncular ve özellikle gençler üzerinde çalışmalı; bunu yapabilir de. Kendi kimliklerini ve takımdaki yerlerini bulabilecek, bulması gereken isimler onlar. Gelişme potansiyeli olanlar da onlar; üstelik bu potansiyel bazı durumlarda oldukça yüksek. Woltemade'yi düşünüyoruz (ancak satın alma opsiyonu olmadan kiralık olması, dolayısıyla bir projenin parçası olarak düşünülememesi bir sorun); ama elbette özellikle, sakatlığından döndüğünde Yildiz'i ve şu anda Alajbegovic'i.

  • ALAJBEGOVIC OLAYI

    Bugün özellikle 2007 doğumlu Bosnalı oyuncuya odaklanmak istiyoruz. Eski Salzburg oyuncusu sezona iyi başlamıştı; millî takımında da görüldüğü gibi, yetenekli ve büyük potansiyele sahip olduğunu göstermişti, ancak son maçlardaki performansı bunun aksine işaret ediyor. Elbette bunda Alajbegovic'in de payı var, fakat takımın istikrarsızlığının, sistem değişikliklerinin, teknik direktörün geleceğine ilişkin belirsizliğin ve yaşça büyük oyuncuların yaşadığı zorlukların, yani teoride gruba liderlik etmesi gereken isimlerin durumunun, 17 numaranın takıma uyumunu artık olumsuz etkilediği şüphesi var. Juventus'un bunu her şekilde önlemeye çalışması gerekiyor.


    Başka bir deyişle, hata yapma riski olsa bile potansiyel bir yıldız olan 19 yaşındaki oyuncuya daha fazla süre vermek, bu hatalar tecrübesizlikten kaynaklanacak olsa da, sınırları (çok) ve yetenekleri (az) açıkça ortada olan oyunculara süre vermekten daha iyi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
LEC

LEC

Serie A

25 Eki 2026

JUV

JUV