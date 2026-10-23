Avrupa Ligi'nde Rennes ile alınan 2-2'lik beraberlik Juventus'un krizini derinleştirmedi, ancak çözmedi de. Takımı 3-2 öne geçirebilecek golün tartışmalı biçimde iptal edilmesi ve geriye düştükten sonra gösterdiği olumlu reaksiyon bir yana, Luciano Spalletti'nin ekibi karakter, taktik ve teknik açıdan birçok eksiğini de ortaya koydu. Juventus, buna rağmen Avrupa Ligi puan tablosunda iyi bir konumda: Play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hedefi doğrultusunda ilk sekiz içinde yer alıyor. Bu tablo, ligde sekizinci sırada kalan Juventus'un durumundan daha olumlu.





Puanlar ve sıralama bir yana, Juventus-Rennes maçı takım, teknik direktör ve oyuncular hakkında pek çok şey ortaya koydu. Luciano Spalletti, elindeki oyunculara en uygun sistemi bulmak için maç sırasında da sık sık diziliş değiştirerek taktik açıdan her yolu denerken perşembe akşamki karşılaşma, ligde Lazio karşısında alınan yenilgiyle birlikte, oyuncuların bireysel performansları hakkında da birçok ipucu verdi.



