24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus, Alajbegovic dünyada gençler arasında 7. sırada: Diziliş ne olursa olsun hep sahada

K. Alajbegovic
Juventus
Serie A

Bosnalı oyuncu, Altın Top gecesinde Kopa Ödülü'ne aday gösterilenler arasındaki tek Juventuslu isimdi.

Altın Top'un sahibini bulduğu Londra gecesinde dağıtılan çok sayıda ödülün adayları arasında yer alan tek Juventuslu Kerim Alajbegovic'ti. Alajbegovic, en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Ödülü'nün adayları arasındaydı. 2007 doğumlu Bosnalı oyuncu, sonuçta yedinci sırayı aldı. Nihai sıralama şöyle: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Hiç de fena değil. Juventus, yazın bu yeteneği Miralem Pjanic'in de yardımıyla Arsenal'le girdiği yarışta öne geçerek kadrosuna katmıştı.


Alajbegovic sezona iyi başladı, ardından performansı düşüşe geçti. Bunda kendi payı da vardı ancak asıl neden takımın yaşadığı krizdi. Son olarak Luciano Spalletti, Lazio yenilgisinin ardından sistem değişikliğine gitti: Savunmada daha fazla güvence sağlayan ancak Juventus kadrosundaki çok sayıdaki kanat oyuncusunu, başta Alajbegovic olmak üzere, geri plana iten bir 3-5-2. Juventus bu akşam Cenova'da yine 3-5-2 ile sahaya çıkacak. Bosnalı oyuncu bu sistemde, iki forvetten biri olarak ilk 11'de yer bulabilir; ilk 11'de başlaması beklenen Nick Woltemade'ye göre biraz daha geride oynayabilir. Ya da maç sırasında 3-5-2'den 3-4-2-1'e geçilmesiyle oyuna girebilir.


  • 3-5-2 ve 3-4-2-1 dizilişlerinde Alajbegovic

    Maç öncesi basın toplantısında Spalletti, Alajbegovic ve diziliş hakkında şunları söyledi: "Bosnalı oyuncu 3-5-2'de rotasyona nasıl dahil olabilir? Bu yerinde bir soru, çünkü 3-5-2 biraz futbolcuların değerlendirilmesinden yola çıkıyor ve elbette kadromuzun yapısını göz ardı etmemizi gerektirmiyor. Farklı özelliklere sahip oyuncuları dezavantajlı duruma düşürmemek gerek; çok küçük bir pozisyon değişikliğiyle diziliş 3-4-2-1'e dönüşüyor. Forvet arkasındaki iki pozisyonda herkes oynayabilir. Bunu Kolo Muani ile de yapabilirsin; bu ara bölgede oynayabilir, daha çok on numara ya da kanat forvet rolü üstlenebilir. Alajbegovic de bu futbolculardan biri".


    Dolayısıyla bir dizilişle başlayıp başka bir dizilişle bitirmek mümkün; ancak köklü değişiklikler yapmadan (örneğin dörtlü savunmaya geçmeden), küçük ayarlamalarla ya da Spalletti'nin deyimiyle "çok küçük pozisyon değişiklikleriyle". Bu açıdan yedek kulübesinden gelecek oyuncuların katkısı belirleyici olacak. Spalletti sözlerini şöyle sürdürdü: "İleride bazı şeyleri değiştirmek mümkün. Özellikle de beş oyuncu değişikliği hakkını göz önünde bulundurunca. Oynayacak 16 futbolcuyu belirlemek kolay; oyuna sonradan girenlerin oynayacağı 20 dakikayı nasıl değerlendireceğini anlamak önemli". Başka bir deyişle: Önce savunma güvenliği sağlanıp risk alınmayacak, ardından maçın sonunda De Rossi'nin Genoa'sının karşılayamayacağı bir yedek kulübesindeki teknik beceriden yararlanılarak fark yaratılmaya çalışılacak. De Rossi, Roma'da Spalletti'nin "sağ kolu"ydu.


  • Kaçırılmaması gereken yetenek

    Bu durumda Alajbegovic'e ilk dakikadan itibaren mi, yoksa yalnızca maç devam ederken mi şans verilebilir? Mevcut durumun ötesinde Spalletti ve Juventus (özellikle de Frederic Massara), eski Salzburg oyuncusunun yatırım yapılması gereken bir yetenek olduğunun farkında. 17 numaralı oyuncu sezona iyi başlamış, millî takımında da görüldüğü gibi klasını ve büyük potansiyelini ortaya koymuştu. Ancak son maçlardaki performansı bunun tersine işaret etti. Elbette bunda Alajbegovic'in de payı var. Yine de takımın istikrarsızlığı, diziliş değişiklikleri (özellikle de belirtildiği gibi 3-5-2), teknik direktörün geleceğine ilişkin belirsizlikler ve teoride gruba liderlik etmesi gereken tecrübeli oyuncuların yaşadığı zorluklar, onun takıma uyumunu olumsuz etkiliyor olabilir. Juventus'un bunu önlemek için elinden geleni yapması gerekiyor. Başka bir deyişle, sınırları (çok sayıda) ve güçlü yönleri (az sayıda) açıkça bilinen oyunculara şans vermek yerine, deneyimsizliğinden kaynaklanan hatalar yapma riskini göze alarak geleceğin şampiyonu olabilecek 19 yaşındaki oyuncuya daha fazla süre vermek daha iyi.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
GEN

GEN

Serie A

28 Eki 2026

JUV

JUV