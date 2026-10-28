Altın Top'un sahibini bulduğu Londra gecesinde dağıtılan çok sayıda ödülün adayları arasında yer alan tek Juventuslu Kerim Alajbegovic'ti. Alajbegovic, en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Ödülü'nün adayları arasındaydı. 2007 doğumlu Bosnalı oyuncu, sonuçta yedinci sırayı aldı. Nihai sıralama şöyle: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Hiç de fena değil. Juventus, yazın bu yeteneği Miralem Pjanic'in de yardımıyla Arsenal'le girdiği yarışta öne geçerek kadrosuna katmıştı.





Alajbegovic sezona iyi başladı, ardından performansı düşüşe geçti. Bunda kendi payı da vardı ancak asıl neden takımın yaşadığı krizdi. Son olarak Luciano Spalletti, Lazio yenilgisinin ardından sistem değişikliğine gitti: Savunmada daha fazla güvence sağlayan ancak Juventus kadrosundaki çok sayıdaki kanat oyuncusunu, başta Alajbegovic olmak üzere, geri plana iten bir 3-5-2. Juventus bu akşam Cenova'da yine 3-5-2 ile sahaya çıkacak. Bosnalı oyuncu bu sistemde, iki forvetten biri olarak ilk 11'de yer bulabilir; ilk 11'de başlaması beklenen Nick Woltemade'ye göre biraz daha geride oynayabilir. Ya da maç sırasında 3-5-2'den 3-4-2-1'e geçilmesiyle oyuna girebilir.



