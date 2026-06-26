Juventus, Adzic sadece kiralık olarak ayrılacak: Yeni bir Huijsen vakası yaşanmayacak

Juventus’un genç yeteneği Vasilije Adzic, şu anda Luciano Spalletti ve Giovanni Carnevali’nin gelecek sezon için planladıkları kadroda yer almıyor ve bu nedenle kiralanabilir.





2006 doğumlu olan ve Juventus formasıyla 26 maça çıkıp 1 gol atan Adzic, gelişim sürecini sürdürebilmek için istikrar ve süreye ihtiyaç duyuyor; İtalya'nın en üst liginde deneyim ve istikrar kazanarak, daha sonra muhtemelen Juventus'a geri dönebilmek istiyor. Spalletti ise şu anda özellikle deneyimli ve güvenilir oyunculardan oluşan bir orta saha kadrosuna ihtiyaç duyuyor: Şampiyonlar Ligi’nde yer almadığı bir yılın ardından, Juve artık kimseyi bekleyemez ve hedeflerini kaçıramaz.