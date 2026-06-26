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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Adzic sadece kiralık olarak ayrılacak: Yeni bir Huijsen vakası yaşanmayacak

Juventus
V. Adzic
Transfers

Karadağlı orta saha oyuncusunun daha fazla oynamaya ihtiyacı var ve Juve bir çözüm arıyor: kiralamaya evet, kesin transferine hayır

Juventus’un genç yeteneği Vasilije Adzic, şu anda Luciano Spalletti ve Giovanni Carnevali’nin gelecek sezon için planladıkları kadroda yer almıyor ve bu nedenle kiralanabilir.


2006 doğumlu olan ve Juventus formasıyla 26 maça çıkıp 1 gol atan Adzic, gelişim sürecini sürdürebilmek için istikrar ve süreye ihtiyaç duyuyor; İtalya'nın en üst liginde deneyim ve istikrar kazanarak, daha sonra muhtemelen Juventus'a geri dönebilmek istiyor. Spalletti ise şu anda özellikle deneyimli ve güvenilir oyunculardan oluşan bir orta saha kadrosuna ihtiyaç duyuyor: Şampiyonlar Ligi’nde yer almadığı bir yılın ardından, Juve artık kimseyi bekleyemez ve hedeflerini kaçıramaz.

  • SINIRLI ALAN VE BÜYÜMEK İÇİN OYNAMA İHTİYACI

    2024 yazında 18 yaşında Juventus’a katılan Adzic, hem Thiago Motta döneminde hem de daha sonra Igor Tudor ve Luciano Spalletti yönetimlerinde siyah-beyazlı formayla pek fazla şans bulamadı. Geçtiğimiz sezonunda, ligin başında Inter'e karşı 4-3 galibiyetinde attığı muhteşem gol, çok sayıda yedek kulübesinde geçirdiği zaman (2025-26 sezonunda 17 maçta sadece 348 dakika sahada kaldı) ve özellikle topu uzaklaştırma aşamasında, çoğunlukla tecrübesizliğinden kaynaklanan bazı hatalar akılda kaldı. Teknik nitelikleri ve karakteri eksik olmayan eski Budućnost oyuncusu, Karadağ milli takımında şimdiden 6 maça çıkmış ve 2 gol atmış durumda: Daha düzenli oynama şansı, şüphesiz gelişimine katkıda bulunabilir.


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  • MÜHENDİSLİK KURULU

    Hem 2024-25 sezonunda hem de 2025-26 sezonunda, Adzic’e Karadağ futbolunun efsanesi, eski Milan “Dahi”si ve şu anki Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic’ten şu tavsiye geldi: “Gidip oynamalısın.” Bu yazki transfer dönemi, geçici bir transfer için gerçekten de uygun bir fırsat olabilir. Juventus, Adzic’in potansiyeline inanıyor ve Spalletti sezon boyunca onu kamuoyu önünde övmüştü (“Ona dokunulmaz, o gizli bir hazinedir”): Kiralama çözümü, Torino’ya daha güçlü bir şekilde dönme hedefi doğrultusunda herkesin işine yarayabilir.


  • SERIE A’DA ÇOK KİŞİ TARAFINDAN SEVİLİYOR

    Serie A’da Adzic’e ilgi duyan kulüpler eksik değil: Bologna’dan (Carnevali, bu kulüple Miretti’nin transferi ve Lucumì’nin alımı konusunda zaten görüşüyor) Udinese’ye (Adzic, Zaniolo’yu Torino’ya getirecek bir transferin parçası olabilir) ve son olarak Sassuolo, Parma, Lecce ve Cagliari’ye kadar uzanıyor.


    Her halükarda, kiralama seçeneği şu anda hem oyuncu hem de Juventus tarafından tercih edilen çözüm gibi görünüyor; kulüp, Huijsen vakasının tekrarlanmasını önlemek istiyor (Huijsen, Juve tarafından 15,2 milyon artı 3 milyon bonus karşılığında Bournemouth’a satılmış, birkaç ay sonra da İngiliz kulübü tarafından 58 milyon karşılığında Real Madrid’e satılmıştı): en azından bu transfer dönemi için kesin bir satış ihtimali göz ardı edilmelidir.