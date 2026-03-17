Juventus, Adzic'e ne oldu: Artık kadro dışı kalan oyuncunun transfer edilmesi ihtimali gündemde, ancak Huijsen'deki gibi bir risk söz konusu değil

Bu onun sezonu olabilirdi, ama şu ana kadar öyle olmadı. 2006 doğumlu Vasilije Adzic için, Juventus’un A takımında 9 maça çıktığı ve Next Gen’de 10 maçta 4 gol attığı 2024-25 sezonunun ardından, 2025-26 sezonu iyi bir yıl olabilirdi. A takımda düzenli olarak yer bulmak ve şüphesiz teknik yeteneklerini sergilemek için.

Hem kişisel nedenlerden hem de Juventus'un zorlu bir sezon geçirmesinden dolayı, şu anda işler böyle gitmedi. Ve gelecekte, bu Karadağlı yetenek ile Juventus kulübü arasında, kesin olmasa da, yolların ayrılması söz konusu olabilir.