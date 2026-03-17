CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Adzic'e ne oldu: Artık kadro dışı kalan oyuncunun transfer edilmesi ihtimali gündemde, ancak Huijsen'deki gibi bir risk söz konusu değil

Spalletti, bu Karadağlı yeteneği beğeniyor ama oyuncu gözden düştü: Geleceği ne olacak?

Bu onun sezonu olabilirdi, ama şu ana kadar öyle olmadı. 2006 doğumlu Vasilije Adzic için, Juventus’un A takımında 9 maça çıktığı ve Next Gen’de 10 maçta 4 gol attığı 2024-25 sezonunun ardından, 2025-26 sezonu iyi bir yıl olabilirdi. A takımda düzenli olarak yer bulmak ve şüphesiz teknik yeteneklerini sergilemek için. 

Hem kişisel nedenlerden hem de Juventus'un zorlu bir sezon geçirmesinden dolayı, şu anda işler böyle gitmedi. Ve gelecekte, bu Karadağlı yetenek ile Juventus kulübü arasında, kesin olmasa da, yolların ayrılması söz konusu olabilir.

  • TUDOR İLE İLLÜZYON

    Ama sırayla gidelim, çünkü sezonun başlangıcı umut vericiydi; ilk yarıda oynanan İtalya derbisinde, maçın son dakikalarında attığı gol sayesinde Juve, Inter'i 4-3 mağlup etmişti. Sezonun o döneminde Igor Tudor'un yönetiminde Adzic, ligde Verona ve Atalanta'ya karşı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Dortmund ve Villarreal'e karşı da forma giyme şansı bulmuştu. Ancak sonuçlardaki krizle birlikte Hırvat teknik direktör, Torino'daki son dört maçında onu kadro dışı bırakmıştı. Brambilla da Udinese maçına denk gelen geçici görev süresinde aynı şeyi yapmıştı.

  • SPALLETTI İLE BAŞLANGIÇ

    Luciano Spalletti döneminde Adzic inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Sezonun başında az ama nispeten düzenli süreler aldığı bir dönemin ardından (ligde Cremonese ve Torino, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting, Bodo ve Pafos'ta Şampiyonlar Ligi'nde) geçirdiktensonra, 17 numaralı oyuncu Serie A'da altı maç boyunca yedek kulübesinde oturdu ve sahaya hiç çıkmadı (Fiorentina, Cagliari, Napoli, Bologna, Roma ve Pisa). Şampiyonlar Ligi'nde ise bir maçta sahaya çıkıp bir maçta yedek kulübesinde oturdu (Benfica ve Galatasaray ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde, Monaco ve Türk ekibiyle oynanan rövanş maçında sahada).

    Bir sonraki aşamada ise sahada kalma süresi biraz arttı; ligde Lecce, Sassuolo, Cremonese ve Cagliari maçlarında sahada kaldı, ardından ise unutulup gitti. 

  • ROTASYON DIŞINDA

    Son sekiz lig maçında Adzic, Como’ya karşı evinde alınan ağır yenilgide sadece 7 dakika sahada kaldı; Napoli, Parma, Lazio, Inter, Roma, Pisa ve Udinese maçlarında ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Bu dönem, Spalletti’nin deneme ve değişikliklerle geçen ilk aşamadan sonra kadrosunu ve ilk 11’ini belirlediği zamana denk geldi. Ve ilk yedekler arasında şu anda özellikle Jeremie Boga öne çıkıyor, onu Teun Koopmeiners ve Fabio Miretti takip ediyor. Bu bağlamda, Adzic (sezon boyunca toplam 17 maç, 348 dakika sahada ve 1 gol) rotasyondan tamamen kayboldu.

  • JUVE'DEN UZAK BİR GELECEK Mİ?

    Spalletti, Adzic’in teknik özelliklerini takdir ediyor ve ocak ayında onu açıkça transfer listesinden çıkarmış, şu sert sözlerle konuşmuştu: “Adzic’e dokunulmaz, müthiş bir şut gücü ve sıra dışı teknik yetenekleri var, o gizli bir hazine.” Spalletti'nin en az hoşuna giden şey ise, Karadağlı oyuncunun taktiksel açıdan zaman zaman gösterdiği dikkatsizlik ve sahanın kritik bölgelerinde topu yönetirken (ve kaybederken) sergilediği bir miktar dikkatsizlik. Bu, dikkatsizliğin ve elbette deneyimsizliğin bir sonucu, çünkü unutmayalım ki Adzic henüz 20 yaşını doldurmadı (12 Mayıs'ta dolduracak).

    Bu nedenlerle, Juventus'un oyuncuyu gelecek sezon kiralamaya karar vermesi, böylece gelişmesini ve düzenli olarak oynamasını sağlaması ihtimal dışı değildir. Bu arada, ünlü vatandaşı ve Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic de ona bu yıl için bunu yapmasını tavsiye etmişti. Buna karşılık, Adzic ısrar etmediği sürece (ve şu anda böyle bir işaret yok) kesin bir transfer ihtimali söz konusu değildir. Juve, Huijsen gibi yeni vakaları ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor: Adzic, kulübün ve teknik direktörün inandığı bir teknik varlıktır, sadece gelişmeye ihtiyacı vardır

