Juventus, Adzic'e ne oldu: Artık kadro dışı kalan oyuncunun transfer edilmesi ihtimali gündemde, ancak Huijsen'deki gibi bir risk söz konusu değil

Spalletti, Adzic’in teknik özelliklerini takdir ediyor ve ocak ayında onu açıkça transfer listesinden çıkarmış, şu sert sözlerle konuşmuştu: “Adzic’e dokunulmaz, müthiş bir şut gücü ve sıra dışı teknik yetenekleri var, o gizli bir hazine.” Spalletti'nin en az hoşuna giden şey ise, Karadağlı oyuncunun taktiksel açıdan zaman zaman gösterdiği dikkatsizlik ve sahanın kritik bölgelerinde topu yönetirken (ve kaybederken) sergilediği bir miktar dikkatsizlik. Bu, dikkatsizliğin ve elbette deneyimsizliğin bir sonucu, çünkü unutmayalım ki Adzic henüz 20 yaşını doldurmadı (12 Mayıs'ta dolduracak).
Bu nedenlerle, Juventus'un oyuncuyu gelecek sezon kiralamaya karar vermesi, böylece gelişmesini ve düzenli olarak oynamasını sağlaması ihtimal dışı değildir. Bu arada, ünlü vatandaşı ve Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic de ona bu yıl için bunu yapmasını tavsiye etmişti. Buna karşılık, Adzic ısrar etmediği sürece (ve şu anda böyle bir işaret yok) kesin bir transfer ihtimali söz konusu değildir. Juve, Huijsen gibi yeni vakaları ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor: Adzic, kulübün ve teknik direktörün inandığı bir teknik varlıktır, sadece gelişmeye ihtiyacı vardır.
