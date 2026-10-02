Ve sermaye artırımı yine geliyor! Exor, son yıllarda bir kez daha kasasını açıyor ve Juventus’a nakit enjekte ediyor. Juventus Yönetim Kurulu, üst üste dokuzuncu zarar bilançosunun kapanışını onayladı (30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon euro) ve Genel Kurul’dan en fazla 250 milyon euroluk bir sermaye artırımını talep edip önerdi. Öngörülen 250 milyon euronun en az 164 milyonu Exor’dan gelecek (ancak bu rakam artabilir çünkü Exor, diğer hissedarlar tarafından satın alınmaması halinde ilgili hisseleri garanti altına almaya hazır).





Son yıllarda Juventus, toplam 998 milyon euroluk dört yeniden sermayelendirme gerçekleştirdi ve bunun 637 milyon eurosu Exor tarafından karşılandı. Yeni sermaye artırımıyla birlikte, Agnelli/Elkann ailesinin kasasından son yedi yılda Juventus dünyasına yapılan yatırım 800 milyon euroya ulaşacak.



