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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’a yine bir dağ dolusu para geliyor: Carnevali’nin, seleflerinin yaptığı hatayı yapmamak için bir fırsatı var

Juventus
FEATURES
Opinion
Serie A

Sermaye artışıyla birlikte Juventus yönetimi için doğru tercihleri yapmak hayati önem taşıyacak.

Ve sermaye artırımı yine geliyor! Exor, son yıllarda bir kez daha kasasını açıyor ve Juventus’a nakit enjekte ediyor. Juventus Yönetim Kurulu, üst üste dokuzuncu zarar bilançosunun kapanışını onayladı (30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon euro) ve Genel Kurul’dan en fazla 250 milyon euroluk bir sermaye artırımını talep edip önerdi. Öngörülen 250 milyon euronun en az 164 milyonu Exor’dan gelecek (ancak bu rakam artabilir çünkü Exor, diğer hissedarlar tarafından satın alınmaması halinde ilgili hisseleri garanti altına almaya hazır).


Son yıllarda Juventus, toplam 998 milyon euroluk dört yeniden sermayelendirme gerçekleştirdi ve bunun 637 milyon eurosu Exor tarafından karşılandı. Yeni sermaye artırımıyla birlikte, Agnelli/Elkann ailesinin kasasından son yedi yılda Juventus dünyasına yapılan yatırım 800 milyon euroya ulaşacak.


  • JUVE'DE PARA SON SORUN

    Juventus’taki sorun para değil, taraftarın önemli bir bölümü tarafından sık sık eleştirilen John Elkann da değil. Nitekim Elkann’ın, Juventus’un üst üste kazandığı dokuz Scudetto’luk efsanevi dönemde de kulübün arkasındaki isim olduğunu hatırlatmakta fayda var. Birkaç örnek vermek gerekirse: Marotta’yı 2010’da seçen Elkann’dı, kulübün başkanlığını ve yönetimini kuzeni Andrea Agnelli’ye emanet eden de Elkann’dı. Ve o dönemde bütçe dışı yapılan her ek kaynak aktarımının arkasında da Elkann vardı: Cristiano Ronaldo’nun transferinde olduğu gibi, onun onayı vazgeçilmezdi.


    Dolayısıyla Elkann’ın Juventus’a desteğinde neredeyse 20 yıllık bir süreklilik var; Exor’un kontrolünü eline aldığı günden bu yana, Juventus’u bir asırdır Agnelli ailesine bağlayan ilişkiyi sürdürdü. Cüzdanı açma konusundaki kararlılık bu yüzden tartışma konusu değil, asıl mesele son altı yılda bu çok ama çok büyük paranın hangi şekilde harcandığıyla ilgili.



  • Yanlış tercihler

    Ve burada meselenin özüne, Juventus'un bu on yıldaki en büyük sorununa geliyoruz: (neredeyse) tüm yönetim tercihlerini ve buna bağlı olarak transfer hamlelerini yanlış yapmış olması. Paratici'den Cherubini'ye, Manna üzerinden Giuntoli ve Comolli'ye kadar, ortaya, boşa saçılan paralarla tam bir mali kıyım çıktı; performanslarına kıyasla oyunculara fazlasıyla yüksek bedeller ödendi (hem bonservisleri hem de maaşları açısından). Bu, sonu gelmeyen bir düşüştü ve en dip nokta da Comolli döneminde yaşandı; bunun nihai sonucu Şampiyonlar Ligi'nden dışlanmak oldu.


  • AKILLI TERCİHLER

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak ve transferde doğru hamleleri yapmak, Exor’un yatırımlarını boşa çıkarmadan. Juventus için bu sezonun ikili mantrası tam da bu;teknik direktör Luciano Spalletti ile Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara ve Marco Ottolini’den oluşan yönetim aynı sorumluluk düzeyinde. Özellikle bu yönetim, Elkann tarafından devamlılığı sağlamak ve yeni bir döngü başlatmak için seçildi. Artık köklü değişimler yok, ani değişiklikler yok: anahtar kelime devamlılık. Bu devamlılık, transferdeki tercihlerden de geçiyor: Carnevali, Massara ve Ottolini, Giuntoli ile Comolli’nin başarısız olduğu yerde başarılı olabilecek mi?


    "Rekabetçi bir takım istiyoruz, uymamız gereken sınırlarımız olduğunu biliyoruz. Transferin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Üç büyük yıldız almak isterdim ama bu mümkün değil. Bu yüzden akıllıca hareket ederek ve fırsatları değerlendirerek takımı güçlendirmek gerekiyor", dedi Carnevali, Gazzetta’nın Festival dello Sport etkinliğinde. Akıllı tercihler, Juventus’un yakın geçmişteki haliyle yakın gelecekteki hali arasındaki farkı belirleyecek. Son yıllar, paranın tek başına fark yaratmadığını gösterdi: fikirler gerekiyor, eğer Carnevali’de bunlar varsa (ve öyle olduğundan eminiz) şimdi bunları ortaya koyma zamanı.



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