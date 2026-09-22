Giovanni Malagò, FIGC Başkanı olarak, bazı taraftarların Stadium’da Sandro Mazzola’nın vefatını anmak için yapılan saygı duruşuna uymaması nedeniyle Juventus’a verilen para cezası hakkında konuştu: "Benim düşündüğüm şu ki, birkaç kişi yüzünden tüm kulübü, tüm stadı ilgilendiren bir değerlendirme yapılamaz - ANSA’nın aktardığına göre -. Bana öyle geliyor ki bu olay karşısında orada bulunanların çok büyük çoğunluğundan çok güçlü bir tepki geldi, çünkü bu yaşananlar Juventus yöneticilerinden başlayarak herkesi üzdü".
Çeviri:
Juventus’a para cezası, Malagò: “Birkaç kişi yüzünden bütün bir kulüp işin içine dahil edilemez”
“Genelleme yapmak yanlış”
Rapallo’daki bir etkinlikte konuşan Malagò şöyle devam etti: "Futbolun sorunları mı? Bence genelleme yapmak yanlış, öyle çıkıp da futbola mal edemezsiniz. 40 bin kişinin olduğu bir statta 30, 20, 50 kişi ıslıklıyorsa... Bunu değerlerle ilgili olabilecek başka alanlarda da görüyoruz, okul gibi. Bizi dehşete düşüren ya da hatta utandıran şeyler yapan birkaç kişi varsa, elbette genelleme yapılmamalı".
Milli takım hakkında
Son olarak, Mancini'nin İtalya Milli Takımı hakkında: "İyimser miyiz? Doğamız gereği öyleyiz, ama her şeyden önce öyle olmak zorundayız".
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