Giovanni Malagò, FIGC Başkanı olarak, bazı taraftarların Stadium’da Sandro Mazzola’nın vefatını anmak için yapılan saygı duruşuna uymaması nedeniyle Juventus’a verilen para cezası hakkında konuştu: "Benim düşündüğüm şu ki, birkaç kişi yüzünden tüm kulübü, tüm stadı ilgilendiren bir değerlendirme yapılamaz - ANSA’nın aktardığına göre -. Bana öyle geliyor ki bu olay karşısında orada bulunanların çok büyük çoğunluğundan çok güçlü bir tepki geldi, çünkü bu yaşananlar Juventus yöneticilerinden başlayarak herkesi üzdü".