24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm neto juve
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’a Neto geliyor: pazar günü sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak

Juventus
N. Neto

Brezilyalı kaleci, Vicario’nun yedeği olmak için 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalayacak

Sezonu sağ diz çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sona eren Kamil Grabara'nın yerine, Juventus, Norberto Neto'yu seçti; Brezilyalı kaleci siyah-beyazlılara geri dönüyor. 1989 doğumlu oyuncu, yarın J|Medical'da sağlık kontrollerinden geçmek üzere Torino'ya gelecek, ardından kendisini 30 Haziran 2027'ye kadar Juventus'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

  • Neto, 2015 ile 2017 arasında daha önce Juventus forması giymişti; bu süreçte 22 maça çıktı ve 2 Scudetto, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı. Kariyerinde Brezilyalı kaleci ayrıca İspanya Kupası’nı da iki kez kazandı (biri Valencia, biri Barcelona ile) ve Brezilya ile Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya elde etti.


    Neto, 2025-26 sezonunda Botafogo’da forma giymişti (18 maç) ve Continassa’dan gelen çağrıdan önce serbest oyuncu statüsündeydi; Juventus’a birinci kaleci Guglielmo Vicario’nun yedeği olarak katıldı.




    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV