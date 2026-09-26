Sezonu sağ diz çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sona eren Kamil Grabara'nın yerine, Juventus, Norberto Neto'yu seçti; Brezilyalı kaleci siyah-beyazlılara geri dönüyor. 1989 doğumlu oyuncu, yarın J|Medical'da sağlık kontrollerinden geçmek üzere Torino'ya gelecek, ardından kendisini 30 Haziran 2027'ye kadar Juventus'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
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Juventus’a Neto geliyor: pazar günü sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak
Neto, 2015 ile 2017 arasında daha önce Juventus forması giymişti; bu süreçte 22 maça çıktı ve 2 Scudetto, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı. Kariyerinde Brezilyalı kaleci ayrıca İspanya Kupası’nı da iki kez kazandı (biri Valencia, biri Barcelona ile) ve Brezilya ile Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya elde etti.
Neto, 2025-26 sezonunda Botafogo’da forma giymişti (18 maç) ve Continassa’dan gelen çağrıdan önce serbest oyuncu statüsündeydi; Juventus’a birinci kaleci Guglielmo Vicario’nun yedeği olarak katıldı.
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