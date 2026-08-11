Eski Juventus santrforu Dušan Vlahović ve çevresi, Beşiktaş'ın teklifine ilk onayı verdi: sezon başına 10 milyon euroluk üç yıllık sözleşme bugün sözlü olarak kararlaştırıldı, şimdi belgelerin oyuncu tarafında hukuki açıdan onaylanması gerekiyor, bunun ardından Sırp oyuncu 48 saat içinde İstanbul'a uçabilir.
Çeviri:
Juventus’a dönüş yok, Vlahovic Beşiktaş’ın teklifine evet dedi: anlaşma tamamlanmaya çok yakın, detaylar
Juventus'tan Juventus'a
Juventus’a dönüş yok dolayısıyla, ancak Yaşlı Hanım Juventus’un siyah-beyazından İstanbul ekibinin siyah-beyazına geçiş var: üç yıllık anlaşma için onayını verdi ve artık transferin tamamlanması an meselesi. Sırp golcü, geleceğine ilişkin kararını verdi ve Türk kulübünün sözleşme teklifine evet dedi.
Beşiktaş'a evet
Vlahovic’in geleceğine ilişkin bilmece kesin olarak çözüldü: Juventus’ta geçirdiği dört yılın ardından geçen 1 Temmuz’dan bu yana serbest statüde bulunan 2000 doğumlu oyuncu, Fabrizio Romano’nun aktardığına göre artık son kararını verdi ve Beşiktaş’ın resmi teklifini kabul etti.
SON TEKLİF
Türk kulübünün son artırdığı teklif fiilen belirleyici oldu ve eski Fiorentinalı, 10 milyon artı bonus ve yüksek bir imza parası içeren üç yıllık sözleşme temelinde şekillenecek anlaşmaya son onayı verdi. Şimdi temkinli bir şekilde avukatların sözleşmelere onayı bekleniyor, ardından Vlahovic'in Türkiye'ye transferi tamamlanmış olacak.
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