Juventus’a dönüş yok dolayısıyla, ancak Yaşlı Hanım Juventus’un siyah-beyazından İstanbul ekibinin siyah-beyazına geçiş var: üç yıllık anlaşma için onayını verdi ve artık transferin tamamlanması an meselesi. Sırp golcü, geleceğine ilişkin kararını verdi ve Türk kulübünün sözleşme teklifine evet dedi.







