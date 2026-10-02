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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’a bir para dağı daha geliyor: Carnevali’nin, selefleri gibi davranmamak için bir fırsatı var

Juventus
FEATURES
Opinion
Serie A

Sermaye artışıyla birlikte, Juventus yönetimi için doğru kararları almak hayati önem taşıyacak.

Ve sermaye artırımı olsun! Exor, son yıllarda bir kez daha kasanın kapağını açıyor ve Juventus’a nakit enjekte ediyor. Juventus yönetim kurulu, üst üste dokuzuncu zararla kapanan bilançoyu onayladı (30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon euro) ve Genel Kurul’dan en fazla 250 milyon euroluk bir sermaye artırımı talep edip bunu önerdi. Öngörülen 250 milyon euronun en az 164 milyonu Exor’dan gelecek (ancak bu rakam artabilir; çünkü Exor, diğer ortaklar tarafından satın alınmaması durumunda söz konusu hisseleri garanti altına almaya hazır).


Son yıllarda Juventus, toplam 998 milyon euro tutarında dört yeniden sermayelendirme gerçekleştirdi; bunun 637 milyon eurosu Exor tarafından karşılandı. Yeni artışla birlikte, Agnelli/Elkann ailesinin kasasından son yedi yılda Juventus dünyasına yapılan yatırım 800 milyon euroya ulaşacak.


  • JUVE'DE PARA SON SORUN

    Juventus’taki sorun para değil, sık sık Juventus taraftarının önemli bir bölümü tarafından eleştirilen John Elkann da değil. Nitekim Elkann’ın, üst üste kazanılan efsanevi dokuz Serie A şampiyonluğu döneminde de Juventus’un arkasında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Birkaç örnek vermek gerekirse: 2010’da Marotta’yı seçen Elkann’dı, kulübün başkanlığını ve yönetimini kuzeni Andrea Agnelli’ye emanet eden de Elkann’dı. Ve o dönemde bütçe dışı yapılan her ek kaynak aktarımının arkasında da Elkann vardı: Cristiano Ronaldo’nun transferinde olduğu gibi, onun onayı vazgeçilmezdi.


    Dolayısıyla Elkann’ın Juventus’a desteğinde neredeyse 20 yıla yayılan bir süreklilik var; Exor’un kontrolünü devraldığından bu yana, Juventus’u bir asırdır Agnelli ailesine bağlayan ilişkiyi sürdürdü. Dolayısıyla kesenin ağzını açma konusundaki kararlılığı tartışma konusu değil, asıl mesele son altı yılda bu büyük, hatta çok büyük miktardaki paranın nasıl harcandığıyla ilgili.



  • Yanlış tercihler

    Ve burada asıl meseleye, Juventus'un bu on yıldaki en büyük sorununa geliyoruz: yönetimsel tercihlerin (neredeyse) tamamının yanlış yapılmış olması ve buna bağlı olarak transfer tercihlerinin de hatalı olması. Paratici'den Cherubini'ye, Manna'dan geçip Giuntoli ve Comolli'ye kadar, performansa kıyasla aşırı para ödenen oyuncularla tam anlamıyla havaya saçılan paranın kanlı bir bilançosu yaşandı (hem bonservis hem de maaş açısından). Bu, sonu gelmeyen bir düşüştü ve en dip nokta, Comolli döneminde yaşandı; bunun nihai sonucu da Şampiyonlar Ligi'nden dışlanma oldu.


  • AKILLI TERCİHLER

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak ve Exor’un yatırımlarını boşa çıkarmadan transferde doğru tercihler yapmak. Juventus’un bu sezon için çifte mantrası işte bu, teknik direktör Luciano Spalletti ile Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara ve Marco Ottolini’den oluşan yönetim aynı sorumluluk düzeyine sahip. Özellikle bu yönetim, Elkann tarafından süreklilik sağlamak ve yeni bir döngü başlatmak için seçildi. Artık sert değişimler yok, ani değişiklikler yok: anahtar kelime süreklilik. Transferdeki tercihler de bu sürekliliğin bir parçası: Carnevali, Massara ve Ottolini, Giuntoli ile Comolli’nin başarısız olduğu yerde başarılı olabilecek mi?


    "Rekabetçi bir takım istiyoruz, uymamız gereken sınırlar olduğunu biliyoruz. Transfer piyasasının nasıl gelişeceğini göreceğiz. Üç büyük yıldız almak isterdim ama bu mümkün değil. Bu yüzden akıllıca hamleler yaparak ve fırsatları değerlendirerek takımı güçlendirmeliyiz", dedi Carnevali, Gazzetta’nın Festival dello Sport etkinliğinde. Akıllı tercihler, yakın geçmişteki Juventus ile yakın gelecekteki Juventus arasındaki farkı belirleyecek. Son yıllar, paranın tek başına fark yaratmadığını gösterdi: fikirler gerekiyor; Carnevali’de bunlar varsa (ve öyle olduğundan eminiz), artık bunları ortaya koyma zamanı.



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