Ve sermaye artırımı olsun! Exor, son yıllarda bir kez daha kasanın kapağını açıyor ve Juventus’a nakit enjekte ediyor. Juventus yönetim kurulu, üst üste dokuzuncu zararla kapanan bilançoyu onayladı (30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon euro) ve Genel Kurul’dan en fazla 250 milyon euroluk bir sermaye artırımı talep edip bunu önerdi. Öngörülen 250 milyon euronun en az 164 milyonu Exor’dan gelecek (ancak bu rakam artabilir; çünkü Exor, diğer ortaklar tarafından satın alınmaması durumunda söz konusu hisseleri garanti altına almaya hazır).





Son yıllarda Juventus, toplam 998 milyon euro tutarında dört yeniden sermayelendirme gerçekleştirdi; bunun 637 milyon eurosu Exor tarafından karşılandı. Yeni artışla birlikte, Agnelli/Elkann ailesinin kasasından son yedi yılda Juventus dünyasına yapılan yatırım 800 milyon euroya ulaşacak.



