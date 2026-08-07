Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan terzilik zarafetine iddialı bir dönüşü temsil ediyor. Bir önceki sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve yeknesak kullanımına odaklanıyor. Tasarımın temelinde, berrak beyaz renkte retro esintili katlamalı polo yaka yer alıyor; bu da formaya, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da aynı derecede şık görünmesi amaçlanan, ölçülü ve yüksek moda estetiği kazandırıyor.

Bu yılki formanın ayırt edici özelliği, bir önceki döngünün pembe vurgularının yerini alan Gold Metallic detayların yoğun şekilde kullanılması. Bu parıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus "J" arması, adidas performans logosu ve sponsor markalamasında kullanılarak monokrom zemin üzerinde lüks bir kontrast yaratıyor.



