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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

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Juventus 2026-27 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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Juventus
Juventus

Juventus'un 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Juventus ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formasını klasik siyah-beyaz çizgileri bazı yeni dokunuşlarla geri getirerek resmen tanıttı.

GOAL Juventus'un 2026-27 sezonundaki yeni formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, buna çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dahil, göz atıyor.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Juventus'un 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan terzilik zarafetine iddialı bir dönüşü temsil ediyor. Bir önceki sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve yeknesak kullanımına odaklanıyor. Tasarımın temelinde, berrak beyaz renkte retro esintili katlamalı polo yaka yer alıyor; bu da formaya, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da aynı derecede şık görünmesi amaçlanan, ölçülü ve yüksek moda estetiği kazandırıyor.

    Bu yılki formanın ayırt edici özelliği, bir önceki döngünün pembe vurgularının yerini alan Gold Metallic detayların yoğun şekilde kullanılması. Bu parıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus "J" arması, adidas performans logosu ve sponsor markalamasında kullanılarak monokrom zemin üzerinde lüks bir kontrast yaratıyor.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Juventus 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Siyah ve beyaz, Juventus ile özdeşleşmeden önce pembe vardı. Kulübün ilk yıllarında giyilen bu renk, Juventus tarihinin en ayırt edici bölümlerinden biri olmayı sürdürüyor. adidas ve Juventus, 2026-27 sezonu için kulübün ilk kökenlerine saygı duruşunda bulunan, yumuşak pembe zemin üzerine kumaş boyunca uzanan zarif işlenmiş zebra deseniyle modern bir deplasman forması tanıttı. Formada yakada ve kol manşetlerinde net siyah detaylar yer alıyor.


  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Juventus'un 2026-27 sezonu üçüncü forması, kulübün Latince adı olan ve "gençlik" anlamına gelen iuventus'tan ilham alıyor. "1897'den beri gençlik" teması etrafında geliştirilen tasarım, Juventus kimliğinin modern bir yorumunu yansıtıyor. Siyah zemin, ton sür ton alev grafiklerinin yanı sıra altın detaylarla birleştirilirken, Y2K'dan ilham alan görsel dokunuşlar formaya çağdaş bir hava katıyor. Mühendislik ürünü kumaşa entegre edilen grafik, silüet boyunca doku ve hareket kazandırıyor.


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