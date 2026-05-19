Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

Çeviri:

Juventus 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Juventus
Juventus

2026-27 sezonu için yeni Juventus formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Juventus ve adidas, 2026-27 sezonu için kulübün yeni iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; klasik siyah-beyaz çizgileri geri getirirken, bazı yenilikler de eklediler.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabilecekleri dahil olmak üzere, Juventus'un yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Juventus 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan "Sartorial Elegance" tarzına cesur bir dönüşü temsil ediyor. Geçen sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve tek tip bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor. Tasarım, retro esintili, katlanabilir, parlak beyaz bir polo yakayla tamamlanıyor. Bu yaka, formaya özel dikilmiş, yüksek moda bir estetik katarak, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da şık görünmesini sağlıyor.

    Bu yılki formayı ayıran en belirgin özellik, önceki sezonun pembe vurgularının yerini alan, bolca kullanılan Altın Metalik detaylardır. Bu ışıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus 'J' armasına, adidas performans logosuna ve sponsor markasına uygulanarak, tek renkli zeminle lüks bir kontrast oluşturur.


  • Juventus 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Söylentilere göre tasarlanan deplasman forması, kulübün yaşam tarzı koleksiyonundan esinlenerek büyük ölçüde vintage bir estetiğe yöneliyor. Siyah-beyaz çizgili formayı benimsemeden önceki, Juventus’un kuruluş dönemine saygı duruşunda bulunarak ana rengi olarak “true pink”i geri getiriyor. Siyah ve kirli beyaz detaylarla birleştirilen bu forma, sezonun resmi Trefoil forması olacak ve stilize edilmiş zebra ambleminin yanı sıra retro adidas Trefoil logosunu da öne çıkarıyor.

    Deplasman forması, 2026 yılının Temmuz sonu veya Ağustos başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.


  • Juventus 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 sezonu için üçüncü forma, çok daha keskin ve çarpıcı bir tasarıma sahip. Şık siyah bir zemin üzerine kurulu olan forma, altın ve gri detayların çarpıcı bir karışımını kullanarak yüksek kontrastlı bir estetik yaratıyor. Bu formayı ayıran en belirgin özellik, gömleğin alt yarısını süsleyen karmaşık ve ateşli alev grafiği. Deplasman forması aksine, üçüncü forma modern adidas performans logosuna geri dönüyor ve stadyum ışıkları altında da bir sokak giyim parçası kadar keskin görünmesi amaçlanan agresif ve çağdaş bir tasarım yaratıyor.

    Üçüncü formanın şu anda 2026 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.