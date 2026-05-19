Juventus 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan "Sartorial Elegance" tarzına cesur bir dönüşü temsil ediyor. Geçen sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve tek tip bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor. Tasarım, retro esintili, katlanabilir, parlak beyaz bir polo yakayla tamamlanıyor. Bu yaka, formaya özel dikilmiş, yüksek moda bir estetik katarak, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da şık görünmesini sağlıyor.

Bu yılki formayı ayıran en belirgin özellik, önceki sezonun pembe vurgularının yerini alan, bolca kullanılan Altın Metalik detaylardır. Bu ışıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus 'J' armasına, adidas performans logosuna ve sponsor markasına uygulanarak, tek renkli zeminle lüks bir kontrast oluşturur.



