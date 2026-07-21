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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

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Juventus 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

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Juventus

2026-27 sezonu için Juventus’un yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Juventus ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; klasik siyah-beyaz çizgileri geri getirirken, bazı yenilikler de eklediler.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabilecekleri dahil olmak üzere, Juventus'un yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi mercek altına alıyor.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Juventus 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Juventus’un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan “Sartorial Elegance” tarzına cesur bir dönüşü temsil ediyor. Geçen sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey şeritlerin sade ve tekdüze bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor. Tasarım, retro esintili, katlanabilir ve canlı beyaz renkli polo yakasıyla tamamlanıyor. Bu yaka, formaya özel dikilmiş, yüksek moda estetiği katarak, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da şık görünmesini sağlıyor.

    Bu yılki formayı ayıran en belirgin özellik, önceki sezonun pembe vurgularının yerini alan, bolca kullanılan Altın Metalik detaylardır. Bu ışıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus “J” armasına, adidas performans logosuna ve sponsor markasına uygulanarak, tek renkli zeminle lüks bir kontrast oluşturuyor.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Juventus 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Siyah ve beyaz, Juventus ile özdeşleşmeden önce pembe vardı. Kulübün ilk yıllarında giyilen bu renk, Juventus tarihinin en ayırt edici dönemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. 2026-27 sezonu için adidas ve Juventus, yumuşak pembe bir zemin ve kumaşın üzerinde uzanan ince işlenmiş zebra deseniyle kulübün en eski kökenlerine saygı duruşunda bulunan modern bir deplasman forması tanıttı. Formada yaka, kol manşetleri ve ikonik üç şerit üzerinde net siyah vurgular yer alırken, bunlar gelenekten ilham alan adidas logosu ve klasik Juventus logosu ile dengelenmiştir.


  • Juventus 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma, 2026-27 sezonu için çok daha keskin ve çarpıcı bir yaklaşım sergiliyor. Şık siyah bir zemin üzerine kurulu olan forma, altın ve gri detayların çarpıcı bir karışımını kullanarak yüksek kontrastlı bir estetik yaratıyor. Bu formayı en çok öne çıkaran özellik, gömleğin alt yarısını süsleyen karmaşık ve ateşli alev grafiğidir. Deplasman forması aksine, üçüncü forma modern adidas performans logosuna geri dönerek, stadyum ışıkları altında da günlük giyim parçası olarak giyildiğinde olduğu kadar keskin görünmesi amaçlanan agresif ve çağdaş bir tasarım yaratıyor.

    Üçüncü formanın şu anda Ağustos 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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