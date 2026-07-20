Bir başka genç İtalyan yetenek daha ülkemizi terk ediyor ve Avrupa’nın en prestijli kulüplerinden biri olan Ajax’a transfer oluyor. Juventus Next Gen’e ait, 2006 doğumlu forvet Diego Pugno, kiralık olarak resmi olarak Hollanda ekibine katılıyor.
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Juventus, 2006 doğumlu Diego Pugno'nun Ajax'a transferi resmiyet kazandı: Lorenzo Lucca ve Daniele Rugani'den sonra Amsterdam'a transfer olan üçüncü İtalyan kim?
JUVE'NİN BASIN AÇIKLAMASI
Juventus kulübü tarafından yayınlanan basın açıklaması şu şekildedir: “Diego Pugno, Juventus’tan ayrılıyor: 2006 doğumlu forvet, önümüzdeki sezon Ajax’a kiralık olarak transfer oluyor. 2021 yılında Juventus’a katılan genç forvet, gelişim sürecinin önemli bir kısmını kulübümüzün Gençlik Akademisi’nde tamamladı. Önemli aşamalarla dolu bu yolculuk, 2024 yılının Aralık ayında, Lecce deplasmanında oynanan Serie A maçında A Takım’da ilk kez formagiyerek özel bir anla doruğa ulaştı. Geçtiğimiz sezon, Pugno Next Gen formasıyla 9 maça çıktı ve 2 gol attı.”
AJAX'IN ÜÇÜNCÜ İTALİYAN OYUNCUSU
Diego Pugno, Hollanda kulübünün tarihinde Ajax’ın prestijli formasını giyen üçüncü İtalyan futbolcu olacak. Ondan önce bu ayrıcalığa, 2023/2024 sezonunda Pisa'dan kiralık olarak gelen ve şu anda Napoli'de forvet olarak forma giyen Lorenzo Lucca (16 maç ve 2 gol) ile, yine Juventus'tan gelen ve 2024/2025 sezonunda Amsterdam'ın "Lancieri" takımında forma giyen savunma oyuncusu Daniele Rugani (26 maç ve 1 gol) sahip olmuştu.
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