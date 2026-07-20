Juventus, 2006 doğumlu Diego Pugno'nun Ajax'a transferi resmiyet kazandı: Lorenzo Lucca ve Daniele Rugani'den sonra Amsterdam'a transfer olan üçüncü İtalyan kim?

Diego Pugno, Hollanda kulübünün tarihinde Ajax’ın prestijli formasını giyen üçüncü İtalyan futbolcu olacak. Ondan önce bu ayrıcalığa, 2023/2024 sezonunda Pisa'dan kiralık olarak gelen ve şu anda Napoli'de forvet olarak forma giyen Lorenzo Lucca (16 maç ve 2 gol) ile, yine Juventus'tan gelen ve 2024/2025 sezonunda Amsterdam'ın "Lancieri" takımında forma giyen savunma oyuncusu Daniele Rugani (26 maç ve 1 gol) sahip olmuştu.