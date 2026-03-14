Goal.com
Canlı
GIuseppe RisoGetty Images

Çeviri:

Juve, Tonali'yi takip ediyor; Riso ise Premier Lig'e göz dikmiş: "Dünya Kupası'ndan sonra City veya Arsenal onu transfer etmek isteyebilir"

Ünlü menajer ve menajerlik temsilcisi Giuseppe Riso, Calcio&Finanza'ya kendinden bahsetti ve müvekkili Tonali'nin geleceğinden söz etti

Ünlü menajer ve GR Sports ajansının kurucusu Giuseppe Riso, Calcio&Finanza’ya verdiği uzun röportajda kendini anlattı ve özellikle temsil ettiği oyuncularla ilgili olmak üzere çeşitli konulara değindi. Bunların arasında, şu anda Newcastle’da forma giyen ve İtalya’daki Juventus gibi birçok üst düzey kulübün radarında olan İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali de yer alıyor.


“Newcastle zaten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüp, ancak şimdi Tonali’nin Premier Lig’i kazanmayı hedefleyen Arsenal veya Manchester City gibi üst düzey kulüplerin radarında olduğu söyleniyor” sorusuna "Newcastle zaten Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp, ancak şu anda Tonali'ninPremier League'i kazanmayı hedefleyen Arsenal veya Manchester City gibiüst düzey kulüplerin radarında olduğu söyleniyor", Riso şöyle yanıtladı: "Aynen öyle, bu, İngiltere'ye gittiği andan itibaren hedefti: onu yıldız bir futbolcu haline getirmeye çalışmak. Bence o, dünyadaki en yüksek değere sahip İtalyan futbolculardan biri." 

Ve devam etti: "Dünya Kupası'nda parlarsa, City veya Arsenal onun peşine düşecek mi? Bilmiyorum (gülüyor, ed.), ama bu çok muhtemel. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor, sonra binlerce durum ortaya çıkacak, ama her şey Dünya Kupası'ndan sonra başlayacak." Diğer açıklamaları şöyle:

  • TONALI'NIN SATIŞI

    "Bu transfer, Newcastle gibi (Suudi Arabistan'ın devlet fonu PIF'in sahibi olduğu, ed.) sınırsız mali güce sahip bir kulübün Sandro'ya yatırım yapmaya karar vermesiyle gerçekleşti. Oyuncunun daha üst düzey bir ligde oynamasını sağlama fikrini değerlendirdik. Bahis olaylarından haberdar mıydık? Hayır, kesinlikle hayır; zira aksi takdirde müdahale ederdik. Şunu söylemeliyim ki, transfer bu açıdan da başarılı bir seçim oldu. Çünkü hem Newcastle hem de taraftarları Sandro'ya inanılmaz bir şekilde davrandılar ve onu her zaman desteklediler. İtalya'da ise farklı bir muamele gördü. Onu her zaman koruyan Milan taraftarları hariç."

  • SAVCIYI HAYATI

    "Futbolda ilişkiler her şeydir. İletişimde ne kadar derine inerseniz, o kadar çok başarılı bağlantılar kurma şansı doğar. Elimden geleni yapıyorum (gülüyor, ed.) ama bu kadar güçlü kişilikleri bir araya getirmek her zaman o kadar kolay olmadığı konusunda size katılıyorum. Nasıl menajer olunur? Bunun kesin bir kuralı yok. Anında yakalamanız ve inanmanız gereken fırsatlar vardır; tabii ki çok çalışmak da şart."


  • GALLIANI İLE BAŞLANGIÇLAR

    "Giannino'nun ekibinde çalışmaktan Galliani ile tanışmaya kadar mı? Evet, o dönemde Giannino (Milano'da ünlü bir restoran, ed.) muhtemelen transfer piyasasının ve pek çok kulüp başkanının uğrak yeriydi. Yıl 2006'ydı ve her şey oradan başladı. Galliani, yöneticiler ve dünyanın dört bir yanından gelen en önemli futbolcular oradaydı. İşlerin çoğu oradan geçiyordu. Bütün geceler futbol hakkında konuşup pazarlık yaparak geçiyordu ve ben de masalara servis yaparken dinleyip öğrenme şansına sahip oldum. O (Galliani, ed.) beni fark etti ve bana onunla vakit geçirip ayak işlerini halletme fırsatı verdi ve bu da ona yakın olmamı sağladı. Onunla İtalya'nın çeşitli yerlerine giderdik ve ben Şampiyonlar Kupası'nın bekçisiydim: Kupayı o günkü restorana bırakır ve kupaya bir şey olmamasını kontrol ederdim. Bu anekdotun ötesinde, gerçek şu ki, öğrenmek için Galliani'yi mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyordum. O, Forte Dei Marmi'de tatildeyken her sabah saat dokuz civarında meydanda gazete okur ve kahve içerdi. Benim hedefim, ondan önce orada olmak için onu önceden tahmin etmekti. O noktada gün ve telefon görüşmeleri başlıyordu. Onun sorunları nasıl yönettiğini anlamaya çalışıyordum ve bazı dinamikleri birkaç gün sonra anlıyordum. Bu benim için gerçek bir üniversiteydi ve hala da öyle, çünkü ne zaman bir sorunum olsa onu arıyorum. Onunla öğle veya akşam yemeği yediğinizde, oradan başka bir insan olarak çıkarsınız çünkü size hedefli tavsiyeler verir."

  • AJANSIN KURULUŞU

    "Orada da Galliani'nin tavsiyesi üzerineydim. Ben zaten bir menajerle birlikte menajerlik işleriyle uğraşıyordum. Bir ara, oğlunu da işine ortak etti ve Galliani bana şöyle dedi: “Çocuklar işin içine girince her şey daha karmaşık hale geliyor.” O zamanlar 27 yaşındaydım ve kendi işimi kurmayı düşünmeye başladım. Böylece, başkalarıyla paylaştığım küçük bir ofise yatırım yaparak işe başladım. Aslında, başlangıçta ofisim arabamdı."

  • MINO RAIOLA

    "O zamanlar Giannino'nun çevresinde, efsanevi Mino Raiola da vardı (2022'de vefat eden İtalyan-Hollandalı menajer ve aralarında Zlatan Ibrahimovic ile Mario Balotelli'nin de bulunduğu birçok oyuncunun eski menajeri, ed.). Onu izler, hayranlık duyar ve sözlerini dikkatle dinlerdim; o da bana hayatımı değiştiren bir tavsiye verdi... Bir gün masalara servis yaparken bana şöyle dedi: "Menajer olmak istediğini duydum", işlerimi hallederken Galliani'ye olabildiğince yakın durmaya çalıştığımı fark etmişti. Ve Mino bana şöyle dedi: "Menajer olmak istiyorsan Galliani ile kavga etmelisin." O anda ne demek istediğini anlamadım. Ancak birkaç ay sonra, o cümleyi düşünürken anlamını kavradım: Bana, bu mesleği yapmak için sektörün en güçlüleriyle, dolayısıyla Galliani ile bile kavga etmeyi bilmen gerektiğini söylüyordu. Bu bir rol meselesi, göbek bağını koparmakla ilgili, aksi takdirde tanınmazsın."

  • İLK OYUNCULAR

    ""13 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar Bryan Cristante, Andrea Petagna ve Antonio Caracciolo ile sözleşmem vardı. Bunlar aldığım ilk oyuncular ve gururla söyleyebilirim ki bugün hala benimle birlikte. Caracciolo Pavia'da oynuyordu, Cristante ve Petagna ise Milan'ın Primavera takımındaydı. Başlangıçta para kazanamıyorduk, çünkü futbolcular için ilk gerçek sözleşmeler daha sonra geliyor."

  • İTALYA'DA YETENEK SIKINTISI

    "İtalya'da bugün yetenek eksikliği sorunu var ve bu durum, muhtemelen biraz daha zaman gerektirecek durumlarda bir futbolcuyu abartmak için çok az şeyin yeterli olmasına neden oluyor. Ben her zaman şunu söylerim: Her yolda, her meslekte, eninde sonunda inişler ve çıkışlar olur. Bir kişinin gerçek seviyesini zor anlarda anlarsınız."

  • TRANSFER PİYASASI NASIL DEĞİŞTİ

    "Her şey değişti. Eskiden tutkuyla para yatıran ve bunu içtenlikle yapan büyük girişimciler vardı. Bugün ise fonlar söz konusu olduğunda durum kaçınılmaz olarak farklı. Artık heyecanlanmıyorlar ve dikkate alınması gereken bir bilanço sonucu var. Dolayısıyla çoğu zaman bu iş, futboldan çok finans haline dönüşüyor."

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0