Juve, Tonali'yi takip ediyor; Riso ise Premier Lig'e göz dikmiş: "Dünya Kupası'ndan sonra City veya Arsenal onu transfer etmek isteyebilir"

Ünlü menajer ve GR Sports ajansının kurucusu Giuseppe Riso, Calcio&Finanza’ya verdiği uzun röportajda kendini anlattı ve özellikle temsil ettiği oyuncularla ilgili olmak üzere çeşitli konulara değindi. Bunların arasında, şu anda Newcastle’da forma giyen ve İtalya’daki Juventus gibi birçok üst düzey kulübün radarında olan İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali de yer alıyor.





"Newcastle zaten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüp, ancak şimdi Tonali'nin Premier Lig'i kazanmayı hedefleyen Arsenal veya Manchester City gibi üst düzey kulüplerin radarında olduğu söyleniyor" sorusuna Riso şöyle yanıtladı: "Aynen öyle, bu, İngiltere'ye gittiği andan itibaren hedefti: onu yıldız bir futbolcu haline getirmeye çalışmak. Bence o, dünyadaki en yüksek değere sahip İtalyan futbolculardan biri."

Ve devam etti: "Dünya Kupası'nda parlarsa, City veya Arsenal onun peşine düşecek mi? Bilmiyorum (gülüyor, ed.), ama bu çok muhtemel. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor, sonra binlerce durum ortaya çıkacak, ama her şey Dünya Kupası'ndan sonra başlayacak." Diğer açıklamaları şöyle: