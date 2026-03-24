Juve, Rudiger hakkında: "Tedavisi bitti, %100 formda. Sert bir oyun stilim var ama riskli bir oyuncu değilim." Bedelsiz transfer için görüşmeler sürüyor, Real'in hamlesi

Antonio Rüdiger son diz sakatlığından döndüğünden beri Real Madrid, 9 maçta 8 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet aldı; ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki iki maçlık seride Manchester City'yi şok bir şekilde eledi ve Erling Haaland gibi bir hücum canavarını fiilen etkisiz hale getirdi.





Rolünü yerine getirme şekli nedeniyle sık sık haksız yere eleştirilen Alman stoper, son günlerde sadece sahadaki agresif oyun stiliyle değil, aynı zamanda ve özellikle de geleceği ve 30 Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle potansiyel bir bedelsiz transfer adayı olarak gündeme geldi.





Juventus, bu sözleşme boşluğuna girmeye çalışıyor. Rudiger ise Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda nihayet %100 formuna kavuştuğunu doğruladı.