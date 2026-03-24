Antonio Rudiger Real Madrid
Juve, Rudiger hakkında: "Tedavisi bitti, %100 formda. Sert bir oyun stilim var ama riskli bir oyuncu değilim." Bedelsiz transfer için görüşmeler sürüyor, Real'in hamlesi

Alman stoperin geleceği belirsizliğini koruyor, ancak artık sakatlık sorunlarını geride bıraktı ve Dünya Kupası da dahil olmak üzere sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyor.

Antonio Rüdiger son diz sakatlığından döndüğünden beri Real Madrid, 9 maçta 8 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet aldı; ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki iki maçlık seride Manchester City'yi şok bir şekilde eledi ve Erling Haaland gibi bir hücum canavarını fiilen etkisiz hale getirdi.


Rolünü yerine getirme şekli nedeniyle sık sık haksız yere eleştirilen Alman stoper, son günlerde sadece sahadaki agresif oyun stiliyle değil, aynı zamanda ve özellikle de geleceği ve 30 Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle potansiyel bir bedelsiz transfer adayı olarak gündeme geldi.


Juventus, bu sözleşme boşluğuna girmeye çalışıyor. Rudiger ise Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda nihayet %100 formuna kavuştuğunu doğruladı.

  • "CURE FINITE"

    "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum ve tedavimi tamamlamış olmaktan dolayı rahatladım. 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarından beri hep bir sorun vardı, ama artık sorunsuz bir şekilde maçların tamamını oynayabiliyorum. Geçen yıl sık sık ağrı kesiciler alarak antrenman yapıp maçlara çıkıyordum, sonra Ocak ayında durum kötüleşti ve durmam gerektiğini anladım; yazın Dünya Kupası da olduğu için. Geçmişte takım için %100 formda olmak istediğim için sağlığımı ikinci plana atmıştım. Takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmaktan daha çok nefret ettiğim bir şey yok. Diz ameliyatından sonra ne zaman durmam gerektiğini daha iyi anlamayı öğrendim."

  • "Sert bir tarzım var, kime sertçe vuracağımı bilirim"

    "Sert bir savunmacı olmak benim doğamda var. Bu seviyede bire bir mücadelelerde başarılı olmak istiyorsan, pasif ve nazik olamazsın. Forvet oyuncusuna zor bir günün onu beklediğini hissettirmelisin. Bu bir zihniyet meselesi. Rakip kolayca sinirleniyorsa, bundan yararlanırım. Oyuncuları önceden derinlemesine analiz ederim, bazen video analizleri bile hazırlarım. Fiziksel gücümü kime kullanmam gerektiğini en başından bilirim."

  • "BEN BİR RİSK DEĞİLİM"

    "Takımlarım için kesinlikle hiçbir risk teşkil etmiyorum. (...) Sahada dokuz yıldır kırmızı kart görmemiş olmam bir tesadüf değil. Sarı kart sayım da çoğu kişinin sandığından çok daha az. Real Madrid'e transfer olmamı sağlayan da tam da bu oyun tarzım. Beni bu yüzden takdir ediyorlar."

  • SÖZLEŞME VE YENİLEME

    Real Madrid, Rüdiger'i takdir ediyor; ancak şu ana kadar, özellikle fiziksel kondisyonu göz önüne alındığında, İspanyol kulüple sözleşmesinin uzatılması konusu Florentino Pérez'in masasının çekmecesinde kapalı ve mühürlü bir dosya olarak kaldı. Kulübün amacı kesinlikle kadroyu daha da gençleştirmek ve 1993 doğumlu, 33 yaşını yeni doldurmuş olan Alman oyuncu, kulübün planlarına girmiyordu. Ancak inişli çıkışlı geçen sezon ve sahalara dönüşüyle birlikte gelen sonuçlardaki iyileşme, henüz somut bir görüşme başlamamış olsa da, kalması için bir umut ışığı yakmıştır.

  • JUVE DENİYOR: TEMASLAR

    Luciano Spalletti ve Juventus, sürprizler yaşanmazsa önümüzdeki sezon da birlikte yoluna devam edecek (sözleşmenin yenilenmesi sadece kağıda dökülmeyi bekliyor) ve Toskanalı teknik direktör, savunmayı sağlamlaştırmak için Bremer'in yanına oynayacak fiziksel ve deneyimli bir stoper talebini de istek listesine ekledi.


    Rudiger, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görülüyor ve Tuttosport'un haberine göre, menajer ekibiyle ilk temaslar çoktan başladı. Spalletti, Roma'da görev yaptığı dönemde Rudiger ile çalışmıştı ve onu, mümkünse Brezilyalı oyuncudan bile daha değerli bir stoper olarak görüyor.

  • TEKLİF VE SÖZLEŞME

    Rudiger, Madrid'de sezon başına 9 milyon avro net maaş ve primler kazanıyor; ancak bu rakamlar, Real Madrid ile sözleşme yenilemesi durumunda bile kaçınılmaz olarak düşecek gibi görünüyor. Juventus'un planı, oyuncuya sezon başına 5-6 milyon avro tutarında iki yıllık bir sözleşme ve üçüncü yıl için opsiyon sunmak; bu durumda asıl önemli nokta, imza primleri ve menajer komisyonları üzerinde anlaşmaya varılması olacak.



