Justin Oboavwoduo kendini anlatıyor: kökenleri, ailesi, Manchester City’de neler öğrendiği, Juventus’un planı

Justin Oboavwoduo, kısa süre önce Juventus A Takımı'nda ilk maçına çıkan Juventus Next Gen'in 2006 doğumlu forveti, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda kendisini anlattı.





AİLESİ

"Küçük bir çocukken anaokulunda elime bir top aldım. Teneffüslerde futbol oynuyordum ve öğretmenim anneme oğlunun oldukça iyi olduğunu, öğle arasında ve teneffüslerde oynamayı sevdiğini söyledi. Ondan sonra, çocukluğuma dair hatırlayabildiğim tek şey futbol oynamamdı. En eski anım bu".





"Ailem benim için çok fazla fedakarlık yaptı. Dört çocuklu bir aileden geliyorum ve hepimiz çok aktif, spora düşkün çocuklardık. Beni antrenmanlara ve maçlara götürmek için zaman yaratmaları, aynı anda işlerini de yürütmeleri son derece önemliydi. Bugün bulunduğum yere gelmemde bana yardımcı olmak için çok büyük emek verdiler: onlar olmadan bu mümkün olmazdı".







