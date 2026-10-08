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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Justin Oboavwoduo kendini anlatıyor: kökenleri, ailesi, Manchester City’de neler öğrendiği, Juventus’un planı

Juventus
J. Oboavwoduo

2006 doğumlu İngiliz oyuncu, kökenlerinden ve gelişiminden söz ediyor

Justin Oboavwoduo, kısa süre önce Juventus A Takımı'nda ilk maçına çıkan Juventus Next Gen'in 2006 doğumlu forveti, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda kendisini anlattı.


AİLESİ

"Küçük bir çocukken anaokulunda elime bir top aldım. Teneffüslerde futbol oynuyordum ve öğretmenim anneme oğlunun oldukça iyi olduğunu, öğle arasında ve teneffüslerde oynamayı sevdiğini söyledi. Ondan sonra, çocukluğuma dair hatırlayabildiğim tek şey futbol oynamamdı. En eski anım bu".


"Ailem benim için çok fazla fedakarlık yaptı. Dört çocuklu bir aileden geliyorum ve hepimiz çok aktif, spora düşkün çocuklardık. Beni antrenmanlara ve maçlara götürmek için zaman yaratmaları, aynı anda işlerini de yürütmeleri son derece önemliydi. Bugün bulunduğum yere gelmemde bana yardımcı olmak için çok büyük emek verdiler: onlar olmadan bu mümkün olmazdı".



  • Manchester City

    "Manchester'da her gün nerede gelişebileceğini, nerede iyi olduğunu ve bu yönleri nasıl daha da güçlendirip çok önemli artılara dönüştürebileceğini görmek için bireysel gelişim konusunda çok çalışılıyor. Bu, A takımdan altyapıya kadar var olan bir felsefe ve bu da bir yaş grubundan diğerine geçişi kolaylaştırıyor. Futbolun temellerini öğrenmemde bana çok yardımcı oldu, iyi bir tekniğe ve iyi bir futbol zekâsına sahip olmamı sağladı".


  • Ocak 2026'da Torino'ya geliş

    "Dil en büyük zorluklardan biriydi çünkü İtalyanca konuşmuyordum. Üstelik ailemden ilk kez uzak kalıyordum: tek başına yaşamak, her şeyi kendi başıma yapmak, ilk kez tüm gıda alışverişini yapmak ya da bir televizyon satın almak... İnsan tek başına yaşamaya başlayana kadar yapmadığı, hayatın basit şeyleri. Manchester'da evimden ve ailemden uzak olmak en büyük zorluktu".


  • JUVENTUS

    "Elbette Juventus, İtalya'nın en büyük takımı ve çok büyük bir tarihe sahip. Beni aradığında ve beni buraya getirme konusunda ciddi bir ilgisi olduğunda, bu alınması zor bir karar değildi; özellikle de beni sistem içinde nasıl gördüğü ve eğer çok çalışıp iyi oynarsam benim için planın ne olabileceği düşünüldüğünde. Bu, benim ve tüm ailem için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıydı".


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