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Justin Bieber, Shakira, Madonna ve BTS ile birlikte Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde sahne alacak
New York için tarihi bir müzik programı
FIFA ve Global Citizen, Bieber’ın 19 Temmuz’da New York New Jersey Stadyumu’nda düzenlenecek ilk Dünya Kupası finali devre arası gösterisine katılan en son büyük isim olduğunu doğruladı.
Bieber, pop müziğin kraliçeleri Madonna ve Shakira’nın yanı sıra dünya çapında büyük ilgi gören BTS’nin de yer aldığı seçkin baş sanatçılar grubuna katılıyor. Gösterinin küratörlüğünü, Global Citizen Festivali’nin uluslararası küratörü olarak görevine devam eden Coldplay’in solisti Chris Martin üstleniyor. Bieber’ın katılımı, tarihteki ilk maç arası gösterisinin tarihin en çok izlenen yayınlarından biri olmasını garanti ediyor.
- AFP
Yıldızların gücü ve toplumsal etki
Tek tek yıldızların cazibesinin ötesinde, bu etkinlik FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu aracılığıyla daha büyük bir amaca hizmet ediyor. Bu girişim, dünya çapındaki çocukların eğitime ve futbola erişimini iyileştirmek için 100 milyon dolarlık bir fon toplamayı hedefliyor. Bieber, bu davaya katılmaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “FIFA Dünya Kupası, dünyayı başka hiçbir şeyin başaramayacağı bir şekilde bir araya getiriyor. Bu devre arası gösterisinin bir parçası olduğum için minnettarım; bunun, dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğitime erişimini genişletmeye şimdiden katkıda bulunduğunu bilmek ise beni daha da mutlu ediyor.”
Müzikal çeşitlilik sadece ana başrol sanatçılarla sınırlı kalmıyor. Prodüksiyonda Nijeryalı yıldız Burna Boy, Gustavo Dudamel ve PS22 Korosu’nun performansları da yer alacak. Benzersiz bir sürpriz olarak, hayranlar Kermit ve Miss Piggy’nin de aralarında bulunduğu The Muppets karakterlerinin sahneye çıkmasını bekleyebilirler; bu da etkinliği kültür ve sporun nesiller arası bir kutlamasına dönüştürüyor.
Küresel sporu temsil etmek
Bu devasa sahnede Afrika kıtasını temsil eden Burna Boy, etkinliğin önemini vurguladı. Sanatçı, “FIFA Dünya Kupası, tüm dünyayı gerçekten bir araya getiren nadir anlardan biridir,” dedi. “Tarihteki ilk FIFA Dünya Kupası Finali Devre Arası Gösterisi’nde Afrika’yı temsil etmek, benim için bir ayrıcalık ve hafife almadığım bir sorumluluktur. Sadece futbolu ve kültürü kutlamakla kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında eğitim yoluyla çocuklar için daha fazla fırsat yaratılmasına da katkıda bulunan bu gösterinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum.”
FIFA Başkanı Gianni Infantino da bu duyguyu paylaşarak projenin önemini vurguladı. “Dünyanın ihtiyaçları söz konusu olduğunda, eğitimden daha önemli bir şey yoktur,” dedi Infantino. “Justin Bieber’ın, FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu’nu ve dünya çapındaki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişimi genişletme misyonumuzu desteklemek amacıyla Madonna, Shakira ve BTS ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Finali Devre Arası Gösterisi’nin başrolünü üstlenecek olmasından gurur duyuyoruz.”
- Getty Images Sport
Dünya Kupası için yeni bir mihenk taşı
Organizatörler, bu prodüksiyonun ölçeğini geçmişteki efsanevi yardım konserleriyle karşılaştırıyor. Global Citizen’ın kurucu ortağı ve CEO’su Hugh Evans, yaklaşan gösterinin muazzam erişimine dikkat çekti. Evans, “Bu, Live Aid’den bu yana bir amaç uğruna bir araya gelen sanatçıların en büyük tek topluluğu ve tarihteki en çok izlenen 11 dakikalık müzik performansı yayını olabilir,” dedi.
Evans ayrıca uluslararası siyasi figürlere, bu sanatçıların öncülüğünü takip etmeleri için bir çağrıda bulundu. “Dünyanın her köşesini temsil eden bu olağanüstü sanatçılar, FIFA Global Citizen Eğitim Fonu aracılığıyla dünyanın her yerindeki çocuklara fırsatlar yaratmak için bir araya geliyor. Birlikte, dünya liderlerine, özellikle de Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Sánchez’e, Eğitim Fonu’na katkıda bulunarak ve bu Dünya Kupası’nın kalıcı bir etki yaratması için yeni bir mihenk taşı olmasını sağlayarak bu küresel birlik anını değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz,” diye ekledi.
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