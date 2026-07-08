Justin Bieber, Shakira, Madonna ve BTS ile birlikte Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde sahne alacak

Tek tek yıldızların cazibesinin ötesinde, bu etkinlik FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu aracılığıyla daha büyük bir amaca hizmet ediyor. Bu girişim, dünya çapındaki çocukların eğitime ve futbola erişimini iyileştirmek için 100 milyon dolarlık bir fon toplamayı hedefliyor. Bieber, bu davaya katılmaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “FIFA Dünya Kupası, dünyayı başka hiçbir şeyin başaramayacağı bir şekilde bir araya getiriyor. Bu devre arası gösterisinin bir parçası olduğum için minnettarım; bunun, dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğitime erişimini genişletmeye şimdiden katkıda bulunduğunu bilmek ise beni daha da mutlu ediyor.”

Müzikal çeşitlilik sadece ana başrol sanatçılarla sınırlı kalmıyor. Prodüksiyonda Nijeryalı yıldız Burna Boy, Gustavo Dudamel ve PS22 Korosu’nun performansları da yer alacak. Benzersiz bir sürpriz olarak, hayranlar Kermit ve Miss Piggy’nin de aralarında bulunduğu The Muppets karakterlerinin sahneye çıkmasını bekleyebilirler; bu da etkinliği kültür ve sporun nesiller arası bir kutlamasına dönüştürüyor.