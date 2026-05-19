Jurrien Timber, Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası'nı kaçırabilir mi? Ronald Koeman, Arsenal ve Hollanda milli takımının yıldızının sakatlık durumunun "pek parlak görünmediğini" açıkladı

Hollanda milli takım teknik direktörü Koeman’ın savunma oyuncusunun durumu hakkında endişe verici bir açıklama yapmasının ardından Timber, sezonun sonuna kadar belirsiz bir durumla karşı karşıya. 24 yaşındaki oyuncu, sezonun kritik bir döneminde Arsenal forması giyememesine neden olan kasık sakatlığıyla boğuşuyor.

Timber, 14 Mart'ta Arsenal'in Everton'ı 2-0 yendiği maçta sakatlanarak sahadan çıkmasından bu yana forma giymedi. Onun yokluğu, kulübün büyük başarılar peşinde koşarken teknik direktör Mikel Arteta'yı savunma seçeneklerini yeniden düzenlemeye zorladı. Gunners'ın önünde hala iki önemli maç var: Crystal Palace ile oynanacak Premier League maçı ve Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali.