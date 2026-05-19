Getty Images Sport
Çeviri:
Jurrien Timber, Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası'nı kaçırabilir mi? Ronald Koeman, Arsenal ve Hollanda milli takımının yıldızının sakatlık durumunun "pek parlak görünmediğini" açıkladı
Koeman, Timber’ın sağlık durumuyla ilgili kötü haberler verdi
Hollanda milli takım teknik direktörü Koeman’ın savunma oyuncusunun durumu hakkında endişe verici bir açıklama yapmasının ardından Timber, sezonun sonuna kadar belirsiz bir durumla karşı karşıya. 24 yaşındaki oyuncu, sezonun kritik bir döneminde Arsenal forması giyememesine neden olan kasık sakatlığıyla boğuşuyor.
Timber, 14 Mart'ta Arsenal'in Everton'ı 2-0 yendiği maçta sakatlanarak sahadan çıkmasından bu yana forma giymedi. Onun yokluğu, kulübün büyük başarılar peşinde koşarken teknik direktör Mikel Arteta'yı savunma seçeneklerini yeniden düzenlemeye zorladı. Gunners'ın önünde hala iki önemli maç var: Crystal Palace ile oynanacak Premier League maçı ve Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali.
- Getty Images Sport
Koeman, savunma oyuncusunun geri dönüşüne ilişkin şüphelerini dile getirdi
Koeman, sezonun zirveye yaklaşması ve uluslararası turnuvaların yaklaşmasıyla birlikte Timber’ın iyileşme sürecinin hâlâ belirsiz olduğunu kabul etti.
Koeman, Ziggo kanalının Rondo programında, "Jurrien bir süredir bu sorunla uğraşıyor," dedi. "Şu anda Şampiyonlar Ligi finaline yetişip yetişemeyeceğini ve Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceğini görmek için tekrar antrenmanlara başladı. Şu anda durum pek parlak görünmüyor."
Sezonun kritik bir döneminde yaşanan sakatlık darbesi
Timber, bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıkarak Arsenal’in savunma sisteminin önemli bir parçası haline gelmişti. Ancak kasık sakatlığı, olabilecek en kötü zamanda ortaya çıktı. Arsenal, 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna yaklaşırken, aynı zamanda kulübün yakın tarihindeki en önemli Avrupa maçına hazırlanıyor.
Timber için de riskler aynı derecede yüksek. Şampiyonlar Ligi finalini kaçırmak büyük bir hayal kırıklığı olur, ancak Koeman'ın yorumları, yaklaşan Dünya Kupası'na katılımının da risk altında olabileceğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Arsenal'in savunma oyuncusu için zamana karşı yarış
Arsenal, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmadan önce, Palace ile oynayacağı son lig maçına yoğunlaşacak. Bu arada Timber, Dünya Kupası öncesinde sahalara dönebilmek için iyileşme sürecine ve antrenmanlarına devam ediyor.