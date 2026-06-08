Getty Images
Çeviri:
Jurrien Timber'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla Hollanda, Dünya Kupası'nda büyük bir darbe aldı
Kasık sakatlığı, Timber'ın Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi
Hem oyuncu hem de ülke için büyük bir darbe niteliğinde olan bir gelişmeyle, Timber'ın yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı resmi olarak açıklandı. Arsenal'de forma giyen oyuncu, birkaç haftadır kasık bölgesinde yaşadığı sorunla boğuşuyordu ve New York'a giden ilk kadroda yer alsa da, 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu sonunda onu yakaladı.
KNVB, pazartesi günü bu haberi doğrulayarak, oyuncunun kulübüyle birlikte Şampiyonlar Ligi finalinde yer almasının ardından haftalarca süren sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara son verdi.
Hollanda Futbol Federasyonu, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun kasık sakatlığından turnuvaya katılabilecek kadar iyileşmediğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Teknik ekiple yapılan görüşmelerin ardından, Özbekistan ile oynanacak son hazırlık maçının ardından Timber'ın kampı terk etmesi kararı alındı. Formda olduğunda Oranje'nin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Timber için bu, kabul etmesi zor bir durum.
- Getty Images Sport
Geertruida acil durum yedeği olarak kadroya çağrıldı
Koeman, Arsenal yıldızının bıraktığı boşluğu doldurmak için hiç vakit kaybetmedi. Sunderland’ın savunma oyuncusu Lutsharel Geertruida, kadroya son anda çağrıldı. Yedek listesinde yer alan Geertruida, Hollanda’nın turnuva süresince ana kampını kurduğu Kansas’a gidecek. Onun kadroya dahil edilmesi, Koeman’ın önündeki zorlu grup aşaması için hâlâ 26 oyuncudan yararlanabileceğini garanti ediyor.
Geertruida'nın çok yönlülüğü, onu Timber'ın yerine geçmesi için mantıklı bir seçim haline getiriyor, zira oyuncu hem sağ bek hem de savunmanın ortasında görev alabiliyor. Timber'ın teknik kalitesi ve top taşıma yeteneği özlenecek olsa da, Sunderland'lı oyuncu Koeman'ın taktik düzenine zaten aşina olan güvenilir bir alternatif sunuyor. Takımın New York'taki hazırlıklarından ana etkinliğe geçiş yaparken, Geertruida'nın da hemen kadroya katılması bekleniyor.
Arsenal oyuncusu için tekrarlayan bir kabus
Timber için bu çekilme, sakatlık nedeniyle kaçırmak zorunda kaldığı üst üste ikinci büyük uluslararası turnuva anlamına geliyor. Defans oyuncusu, kulüp seviyesinde geçirdiği ciddi çapraz bağ sakatlığının uzun süren rehabilitasyon sürecini sürdürdüğü için Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te Hollanda kadrosunda yer almamıştı. Daha önce Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası’nda forma giymiş olan Timber için bu son aksilik, ülkenin en parlak savunma yeteneklerinden biri için hayal kırıklığı yaratan bir gidişatı yansıtıyor.
KNVB, oyuncunun "tıbbi açıdan sorumlu bir şekilde" turnuvaya katılamayacağını belirterek, oyuncu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.
- Getty Images
Japonya maçı öncesi son hazırlıklar
Hollanda, şu anda New York'ta hazırlıklarının son rötuşlarını yapıyor ve Pazartesi gecesi Özbekistan ile son bir hazırlık maçı oynayacak. Bu karşılaşma, asıl iş başlamadan önce Koeman'ın ilk 11'ini son haline getirmesi için son fırsat niteliğinde. Hollanda, 14 Haziran Pazar günü Japonya ile oynayacağı merakla beklenen grup aşaması maçıyla Dünya Kupası serüvenine başlayacak.