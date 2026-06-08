Hem oyuncu hem de ülke için büyük bir darbe niteliğinde olan bir gelişmeyle, Timber'ın yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı resmi olarak açıklandı. Arsenal'de forma giyen oyuncu, birkaç haftadır kasık bölgesinde yaşadığı sorunla boğuşuyordu ve New York'a giden ilk kadroda yer alsa da, 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu sonunda onu yakaladı.

KNVB, pazartesi günü bu haberi doğrulayarak, oyuncunun kulübüyle birlikte Şampiyonlar Ligi finalinde yer almasının ardından haftalarca süren sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara son verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun kasık sakatlığından turnuvaya katılabilecek kadar iyileşmediğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Teknik ekiple yapılan görüşmelerin ardından, Özbekistan ile oynanacak son hazırlık maçının ardından Timber'ın kampı terk etmesi kararı alındı. Formda olduğunda Oranje'nin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Timber için bu, kabul etmesi zor bir durum.