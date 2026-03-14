Jurrien Timber'ın sakatlığı kötü haber: Arsenal'in savunma oyuncusu, Everton ile oynanan Premier Lig maçında erken oyundan çıkmak zorunda kaldı

Mikel Arteta için, sezonun en kritik döneminde Timber gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek tam bir kabus senaryosu. Manchester City'nin ligde enselerine yapışık kalmaya devam ettiği bir ortamda, Hollandalı oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Arsenal, sezonun büyük bir bölümünde sabit bir dörtlü savunma hattına güveniyordu ve Mosquera'yı bu kadar ani bir şekilde kadroya dahil etmek zorunda kalmak, kritik bir anda takımın kadro derinliğini sınamaya neden oluyor.