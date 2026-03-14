Arsenal v Everton - Premier League
Ahmed Refaat

Jurrien Timber'ın sakatlığı kötü haber: Arsenal'in savunma oyuncusu, Everton ile oynanan Premier Lig maçında erken oyundan çıkmak zorunda kaldı

Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu yolunda cumartesi günü gergin bir an yaşandı; Jurrien Timber, Emirates Stadyumu'nda Everton ile oynanan maçta erken bir şekilde oyundan çıkarıldı. Çok yönlü savunma oyuncusu ilk yarının ortalarında bir sakatlık geçirdiği görüldü ve bu durum Mikel Arteta'yı plan dışı bir taktik değişikliğine zorladı.

  • Timber'ın erken elenmesi

    Sakatlık, Everton'ın oyuna ağırlığını koymaya başladığı ve disiplinli bir savunma performansı sergileyerek ev sahibi takımı zorladığı bir dönemde meydana geldi. Bu sezon Arsenal'in savunma sağlamlığında kilit rol oynayan Timber, oyundan çıkarılma kararı alınmadan önce zorlandığı görüldü. Sakatlığın niteliği hemen netleşmedi, ancak devre arasına kadar sahada kalamaması, Gunners'ın teknik ekibi için büyük bir endişe kaynağı olacak.

    Emirates'te baskı artıyor

    Zorunlu oyuncu değişikliğinin ardından Arsenal, maçın ilk dakikalarında sergilediği akıcı ritmi yeniden yakalamakta zorlandı. David Moyes yönetimindeki Everton, Arsenal savunmasındaki bu bozulmayı fırsat olarak gördü. Topa hakim olan taraf Arsenal olsa da, net gol fırsatları yaratmakta zorlandı; Everton ise Kiernan Dewsbury-Hall gibi oyuncularla kontrataklarda giderek daha tehlikeli hale geldi.

  • Arsenal, maçın son dakikalarında 2-0 galip geldi

    Maç, son dakikalara kadar golsüz berabere bitecek gibi görünüyordu; ancak 89. dakikada İsveçli forvet Viktor Gyokeres skoru açtı. Sağ kanattan gelen ortayı Everton kalecisi Pickford yanlış değerlendirdi ve Gyokeres, boşta kalan topu kontrol edip boş kaleye soğukkanlılıkla golü attı.

    Arsenal, uzatma dakikalarının sonlarında genç oyuncu Max Dowman'ın 97. dakikada attığı golle skoru belirledi. Dowman, Pickford'un ilerlemiş pozisyonunu değerlendirerek hızlı bir kontra atağı gole çevirdi ve Gunners'a 3 puanı kazandırdı.

    Şampiyonluk yarışına etkisi

    Mikel Arteta için, sezonun en kritik döneminde Timber gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek tam bir kabus senaryosu. Manchester City'nin ligde enselerine yapışık kalmaya devam ettiği bir ortamda, Hollandalı oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Arsenal, sezonun büyük bir bölümünde sabit bir dörtlü savunma hattına güveniyordu ve Mosquera'yı bu kadar ani bir şekilde kadroya dahil etmek zorunda kalmak, kritik bir anda takımın kadro derinliğini sınamaya neden oluyor.

Şampiyonlar Ligi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
0