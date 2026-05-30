AFP
Çeviri:
Jurrien Timber'ın PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için forma giyebileceği açıklanmasıyla Arsenal'e büyük bir moral desteği geldi
Timber tam da doğru zamanda geri dönüyor
Arteta, Timber'ın ilk 11'de yer alabileceğini doğruladıktan sonra, Arsenal, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kadro açısından büyük bir moral kazandı. Hollandalı savunma oyuncusu Mart ortasından beri forma giymiyordu ve Nisan ayında yaşadığı bir aksilik, Puskas Arena'da oynanacak bu önemli maçta sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda endişeleri artırmıştı. Ancak Timber, Arsenal'in sezonunun en önemli maçında forma giyebilecek duruma geldi.
Ben White'ın yokluğu göz önüne alındığında, Timber'ın dönüşü özellikle önemli. İngiltere milli takım oyuncusu diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak ve bu durum, PSG'nin hücum tehdidine karşı Arsenal'in sağ kanadını güçlendirmek için Timber'ı en uygun seçenek haline getiriyor.
- AFP
Arteta, kadro hakkında olumlu bir açıklama yaptı
Final maçı öncesinde gazetecilere konuşan Arteta, Timber'ın durumu hakkında net bir açıklama yaptı. Defans oyuncusunun formda olup ilk 11'de yer alıp almayacağı sorulduğunda, Arsenal teknik direktörü şöyle yanıt verdi: "[Timber] formda. [İlk 11'de mi?] Evet."
Arteta ayrıca, çok sayıda oyuncunun forma için rekabet ettiği böylesine önemli bir maçta kadro seçiminin zorluğunu da kabul etti. Şöyle ekledi: "Çünkü etrafa baktığımda, hepsinin bu maçı oynamak için duyduğu sevinci ve arzuyu görüyorum. Hepimiz bunun futboldaki en büyük maç olduğunu biliyoruz ve herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Hepsi ne yapılması gerektiğini anlıyor ve gerektiğinde etki yaratmak için herkesin ne kadar önemli olduğunu biliyor."
Arsenal tarihi bir çifte kupayı kovalıyor
Arsenal, 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son verdikten sonra Budapeşte'ye gidiyor. Bu başarı, üzerindeki baskıyı hafifletmek bir yana, takımın Arteta yönetiminde daha fazlasını başarma kararlılığını artırdı. İspanyol teknik adam, lig şampiyonluğunun oyuncularına daha büyük başarılara ulaşmak için bir zemin sağladığına inanıyor.
"Hazırlık süreci gerçekten çok iyi, çok odaklı ve çok olumluydu" diye ekledi. "Buradayız çünkü bu turnuvada sergilediğimiz oyun ve performansla burada olma hakkını kazandık ve yarın o sahada kupayı kazanma hakkını da kazanmamız gerekecek.
"Bu [çifte zafer] hepimiz için yeni bir anlam ifade edecek. Arsenal gibi bir kulüpte yeni bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hedefimiz bu ve bu yüzden hepimiz çok heyecanlıyız ve bunu gerçekleştirmek için büyük bir istek duyuyoruz."
- Getty Images Sport
Kulüp tarihine geçme fırsatı
Arsenal, 2006 finalinde Barcelona'ya yenildikten 20 yıl sonra, kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazanma fırsatını yakaladı. Timber'ın kadroya dönmesi ve birçok önemli oyuncunun da formuna kavuşmasıyla Arteta'nın takımı finale güçlü bir şekilde giriyor.