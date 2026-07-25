Getty Images Sport
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Jürgen Klopp, yeni teknik direktör olarak açıklanmasının ardından Almanya’ya şimdiden ‘inanılmaz bir coşku’ getiriyor; ancak Liverpool efsanesi, önümüzdeki dönemde karşılaşılacak büyük zorluklara dikkat çekiyor
Klopp faktörünün hemen hissedilen etkisi
Cuma günü Julian Nagelsmann’ın yerine 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle atanan Klopp, şimdiden iz bırakmaya başladı. Teknik direktör, basına yaptığı açıklamada, medyada gereksiz bir şekilde mercek altına alınırsa görevinden memnuniyetle istifa edeceği uyarısında bulundu. Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’daki görevlerinin ardından parlak kariyerinde dördüncü teknik direktörlük görevini üstlenen Klopp, 2024 yılında Anfield’dan ayrıldığından bu yana ilk kez teknik direktörlüğe geri dönüyor. İki kez FIFA En İyi Erkekler Teknik Direktörü (2019, 2020) ve üç kez Almanya'da Yılın Futbol Teknik Direktörü (2011, 2012, 2019) seçilen bu ödüllü taktikçi, bu göreve eşsiz bir başarı geçmişi getiriyor. Sky Sport’a konuşan Hamann, Klopp’un tanıtım basın toplantısı sırasında hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesini nasıl canlandırdığını ve 2014’ten beri istikrarsızlık yaşayan milli takıma yeniden iyimserlik kazandırdığını vurguladı.
Atamanın ilk tepkileri üzerine düşünürken Hamann, Klopp’un kişiliğinin muazzam gücüne dikkat çekti. Şöyle açıkladı: “Tepkilere bakıldığında, sırf varlığı ve tavırlarıyla inanılmaz bir coşku uyandırdığını görebilirsiniz. Bu, ülkenin ihtiyacı olan bir şey. Tam olarak anlayamadığım bir iki ifade vardı. Ancak milli takım teknik direktörü olarak DFB’de bulunmasıyla başardığı şeyi, verilen tepkilerden gördük." Bu psikolojik destek, dört kez dünya şampiyonu olan takımın uzun iyileşme yolundaki ilk adım olarak görülüyor.
- Getty Images
Taktiksel düzenlerin ötesinde bir birlik oluşturmak
Klopp, Dortmund ile iki Bundesliga şampiyonluğu kazanması, Liverpool’un 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermesi ve sayısız diğer başarıların yanı sıra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasıyla parlak bir teknik direktörlük siciline sahiptir. Ancak uluslararası futbol, kendine özgü engeller barındırır. Hamann, Klopp’un “kulüplerin size sunduklarına bağlı olduğunu” vurgulayarak, “bir kulüpte olduğu gibi öylece bir oyuncu satın alamazsınız” dedi. Yine de, Almanya’nın mevcut kadrosunun potansiyeline kıyasla performansının yetersiz olduğu konusunda ısrarcı.
Hamann, gelecek turnuvalarda başarının anahtarının sadece bireysel yeteneklerden ziyade takımın zihinsel ve sosyal bütünlüğünde yattığına inanıyor. Önceki başarısızlıkların uyum eksikliğinden kaynaklandığını öne süren Hamann, şöyle konuştu: “Dünya Kupası’nda gösterdiğimizden çok daha iyi olduğumuza inanıyorum. Muhtemelen bize yardımcı olabilecek iki, üç, hatta dört oyuncu olabilirdi ya da olmalıydı. Eğer bir grup dinamiği ve birlik duygusu yaratabilseydik, bu Dünya Kupası’nda daha fazlasını başarabilirdik. Diğer ülkelerin bizden daha iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bu, onları yenemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bence, eğer o, selefinin başaramadığı uyumu sağlayabilirse, bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda oldukça iyi sonuçlar alacağız.”
Orta saha motor odasındaki krizin çözülmesi
Ruh ve birlik gibi soyut unsurların ötesinde, Klopp, yıllardır süren başarısızlıkların pençesindeki bir takımı yeniden canlandırmak için önemli bir teknik zorlukla karşı karşıya. Almanya, 2014 Dünya Kupası zaferinden bu yana ses getirmekte zorlanıyor; 2018 ve 2022’de üst üste grup aşamasında elenmiş, son Dünya Kupası’nda ise Paraguay’a karşı son 32 turunda elenmişti. Hamann, uzun süredir "Aşil topuğu" olarak görülen orta saha bölgesini Klopp’un en acil taktiksel sorunu olarak belirliyor ve büyük turnuvaların nihai olarak kazanılıp kaybedilmesinin bu merkezi çekirdekte belirlendiğini savunuyor.
Hamann’ın taktiksel analizi, Klopp’un önceliklerini nereye vermesi gerektiği konusunda oldukça açık ve net. “Maçlar orta sahada kazanılır,” diye vurguladı Hamann. “Hem forvette hem de savunmada oldukça iyi bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz. İyi kanat oyuncularımız var. Şimdi bir orta saha ikilisi bulmamız gerekiyor. En önemli şey bu. Orası takımın motor odası, maçların kazanıldığı yer ve son yıllarda defalarca bizim Aşil topuğumuz oldu."
- Getty Images Sport
Yakında başlayacak yeni bir numara arayışı
Kaleci konusu da bir başka acil mesele; özellikle Manuel Neuer’in son Dünya Kupası için milli takımdan geri dönüp, Almanya’nın turnuvadan elenmesinin ardından bir kez daha emekli olması sonrasında. Bu boşluğu ele alan Hamann, uzun vadeli istikrar için cesur seçimler önerdi: “Defans hattında, elbette bir kaleci bulmamız gerekiyor. Benim tercihim muhtemelen Nubel olurdu. Eğer Urbig’e güveniyorsa, onu kaleye koymak mantıklı olabilir, çünkü bu sezon Münih’te muhtemelen daha fazla forma şansı bulacaktır."
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