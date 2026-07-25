Jürgen Klopp, yeni teknik direktör olarak açıklanmasının ardından Almanya’ya şimdiden ‘inanılmaz bir coşku’ getiriyor; ancak Liverpool efsanesi, önümüzdeki dönemde karşılaşılacak büyük zorluklara dikkat çekiyor

Cuma günü Julian Nagelsmann’ın yerine 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle atanan Klopp, şimdiden iz bırakmaya başladı. Teknik direktör, basına yaptığı açıklamada, medyada gereksiz bir şekilde mercek altına alınırsa görevinden memnuniyetle istifa edeceği uyarısında bulundu. Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’daki görevlerinin ardından parlak kariyerinde dördüncü teknik direktörlük görevini üstlenen Klopp, 2024 yılında Anfield’dan ayrıldığından bu yana ilk kez teknik direktörlüğe geri dönüyor. İki kez FIFA En İyi Erkekler Teknik Direktörü (2019, 2020) ve üç kez Almanya'da Yılın Futbol Teknik Direktörü (2011, 2012, 2019) seçilen bu ödüllü taktikçi, bu göreve eşsiz bir başarı geçmişi getiriyor. Sky Sport’a konuşan Hamann, Klopp’un tanıtım basın toplantısı sırasında hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesini nasıl canlandırdığını ve 2014’ten beri istikrarsızlık yaşayan milli takıma yeniden iyimserlik kazandırdığını vurguladı.

Atamanın ilk tepkileri üzerine düşünürken Hamann, Klopp’un kişiliğinin muazzam gücüne dikkat çekti. Şöyle açıkladı: “Tepkilere bakıldığında, sırf varlığı ve tavırlarıyla inanılmaz bir coşku uyandırdığını görebilirsiniz. Bu, ülkenin ihtiyacı olan bir şey. Tam olarak anlayamadığım bir iki ifade vardı. Ancak milli takım teknik direktörü olarak DFB’de bulunmasıyla başardığı şeyi, verilen tepkilerden gördük." Bu psikolojik destek, dört kez dünya şampiyonu olan takımın uzun iyileşme yolundaki ilk adım olarak görülüyor.