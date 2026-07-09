Bununla birlikte Klopp, son dönemdeki hayal kırıklıklarının ardından Alman milli takımının kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir “yeni bir başlangıç havası” yaratabilir. “Bunu her yerde başardı. Takımları bir bütün gibiydi, insanlar onları heyecanla izliyordu. Ancak sadece teknik direktörlük pozisyonunda değil, tüm futbol anlayışımızda da bir değişiklik olması gerekiyor. En önemlisi budur,” diye açıkladı Lahm.

Bu bağlamda, Rudi Völler’in kalmasının kesinleşmesi de iyi bir işaret. Lahm, DFB spor direktörüyle işbirliğinin devam etmesini “prensip olarak yanlış bulmuyor. Her pozisyonda bir değişiklik yapmak zorunda değilsin. Onun çok fazla tecrübesi var. Asıl soru şu: Aralarındaki uyum nasıl? Bir teknik direktörün de tartışabileceği, zaman zaman farklı bir bakış açısı kazanabileceği bir muhatap olması gerekir" dedi.

Völler, Pazartesi günü 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar süren sözleşmesini yerine getirmek istediğini doğrulamıştı. “Buna son vermek benim için sorun olmazdı. Ancak buradaki her şey benim için çok değerli. Bu işi severek yapıyorum ve kendi tarzımla yardımcı olmaya devam edeceğim,” dedi Völler, kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD ve Bild’in ortak röportajında.