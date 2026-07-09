"Bunun ideal çözüm olup olmadığı zamanla anlaşılacaktır. Benim için çok daha önemli olan, öncelikle şu soruların analiz edilmesidir: Birçok turnuvadır neden başarısız oluyoruz? Sorun nerede?" diye yazdı Lahm, kicker dergisinde yayınlanan köşe yazısında.
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Jürgen Klopp, yeni milli takım teknik direktörü olarak “ideal çözüm” mü? Eski milli futbolcu endişelerini dile getirdi
Almanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay’a karşı yaşadığı feci yenilginin ardından istifa eden Julian Nagelsmann’ın ayrılmasının ardından, DFB, milli takım teknik direktörlüğü görevine yeni bir isim atanması konusunda Klopp ile görüşmelere başlamak istediğini duyurdu.
59 yaşındaki Klopp, önceki günlerde Nagelsmann'ın yerine geçmeye hazır olduğunu birkaç kez ima etmişti. Bununla birlikte, Red Bull'da Global Futbol Direktörü olarak 2029 sonuna kadar devam eden sözleşmesi bir sorun teşkil ediyor ve bu durum, DFB'yi ilk kez bir milli takım teknik direktörü için transfer ücreti ödemeye zorlayabilir.
Lahm ise aceleci davranılmaması ve turnuvadan erken elenmenin suçunu sadece Nagelsmann ve ekibine yüklememek gerektiği konusunda uyarıyor. 2014 Dünya Şampiyonu, “DFB takımı ülkemizin en önemli takımıdır; bu nedenle kamuoyuna da yolun nereye ve nasıl devam edeceği konusunda bir açıklama yapılması gerekir. Ardından DFB, kimin doğru kişi olduğuna karar vermelidir. Bu analiz üç günde yapılamaz; 2026 Dünya Kupası’ndaki dört maçtan daha fazlasına bakmak gerekir” dedi.
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Klopp yeni milli takım teknik direktörü mü olacak? Lahm: "Yeni bir başlangıç havası yaratabilir"
Bununla birlikte Klopp, son dönemdeki hayal kırıklıklarının ardından Alman milli takımının kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir “yeni bir başlangıç havası” yaratabilir. “Bunu her yerde başardı. Takımları bir bütün gibiydi, insanlar onları heyecanla izliyordu. Ancak sadece teknik direktörlük pozisyonunda değil, tüm futbol anlayışımızda da bir değişiklik olması gerekiyor. En önemlisi budur,” diye açıkladı Lahm.
Bu bağlamda, Rudi Völler’in kalmasının kesinleşmesi de iyi bir işaret. Lahm, DFB spor direktörüyle işbirliğinin devam etmesini “prensip olarak yanlış bulmuyor. Her pozisyonda bir değişiklik yapmak zorunda değilsin. Onun çok fazla tecrübesi var. Asıl soru şu: Aralarındaki uyum nasıl? Bir teknik direktörün de tartışabileceği, zaman zaman farklı bir bakış açısı kazanabileceği bir muhatap olması gerekir" dedi.
Völler, Pazartesi günü 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar süren sözleşmesini yerine getirmek istediğini doğrulamıştı. “Buna son vermek benim için sorun olmazdı. Ancak buradaki her şey benim için çok değerli. Bu işi severek yapıyorum ve kendi tarzımla yardımcı olmaya devam edeceğim,” dedi Völler, kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD ve Bild’in ortak röportajında.
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