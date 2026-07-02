Eski Bundesliga oyuncusu Erik Meijer, Alman milli takımının büyük bir turnuvada bir kez daha hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, Oliver Glasner veya Pep Guardiola’yı yeni milli takım teknik direktörü olarak önerdi.
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Jürgen Klopp’un yerine mi? DFB’de Julian Nagelsmann’ın halefi olarak iki sürpriz aday gündeme geldi
Eski profesyonel futbolcu, kicker dergisine verdiği demeçte, Jürgen Klopp’un “tabii ki ilk tercih olduğunu, çünkü oyuncuların zihninde çok çabuk yer edeceğini” belirtse de, muhtemelen daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini ve tek bir adaya takılıp kalınmaması gerektiğini vurguladı.
“Oliver Glasner’in Crystal Palace’ta, Frankfurt’ta ve Wolfsburg’da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Neden bir Avusturyalı, İspanyol veya Hollandalı olmasın ki? Oyuncular zaten takımlarında ‘resmi dil’ olarak İngilizceye alışkınlar, yani bu bir sorun olmamalı. Almanya’da eğitim almış olması gerekmez,” diye ekledi Meijer.
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Guardiola, DFB milli takımı için uygun bir aday mı?
Bu bağlamda Guardiola da DFB için bir seçenek olabilir. 56 yaşındaki teknik adam, “Bunun için gerekli para var sanırım” dedi. Almanya’nın “dünyanın en iyi 4 adayından biri” olduğunu belirten Glasner, milli takımı tekrar rayına oturtmak için teknik direktör koltuğunda “en üst düzey kaliteye” ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Hem Glasner hem de Guardiola şu anda hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmuyor, yani teorik olarak bu göreve uygun durumdalar. Bununla birlikte, basında yer alan haberlere göre Avusturyalı teknik adamın kısa süre içinde Premier Lig kulübü Nottingham Forest ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Paraguay’a karşı penaltı atışlarında 3-4’lük utanç verici yenilginin ve bunun sonucunda Dünya Kupası’nın son 16 turunda erken elenmenin ardından, Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğü görevi ciddi şekilde sarsıldı.
38 yaşındaki teknik adam, maçtan sonra bile mücadeleci bir tavır sergilemiş ve DFB’nin kendisiyle devam etmek istemesi halinde hazır olduğunu vurgulamıştı. Ancak, kısa sürede ayrılık yaşanabileceğine dair haberler giderek artıyor.
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Nagelsmann’a yönelik ağır suçlamalar ortaya çıktı
Halefinin en güçlü adayı olarak sürekli Klopp’un adı geçiyor; Klopp, 2024 yazında Liverpool FC’nin teknik direktörlüğünden istifa ettiğinden beri hiçbir takımın teknik direktörlüğünü üstlenmemişti. Şu anda 59 yaşındaki Klopp, MagentaTV’de yorumcu olarak görev yapıyor; ayrıca Red Bull GmbH’de Global Futbol Direktörü olarak çalışıyor.
Dünya Kupası’nın ardından geçen günlerde Nagelsmann’a yönelik birçok eleştiri kamuoyuna yansıdı. Bunların arasında, forvet Deniz Undav’a yönelik tutumun kulüp içinde eleştirilmesi de yer alıyordu; ayrıca oyuncular ile teknik ekip arasındaki iletişimin hiç de iyi olmadığı söyleniyor. Genel olarak, bazı DFB yıldızlarının milli takım teknik direktörünün ekibinden memnun olmadığı belirtiliyor; örneğin, iddiaya göre ek bir fizyoterapist özel uçakla getirilmiş.