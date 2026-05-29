Jürgen Klopp'un takımı önemli bir rol oynayacak: RB Leipzig'de teknik direktör Ole Werner'in ani ayrılığı mı?

Zira mevcut durum, aslında Werner'in lehine konuşuyor olmalı. Kulüp tarihinin en kötü Bundesliga sezonu olan 2024/25 sezonunun ardından – ki bu sezonun sonucunda RB, uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaçırmıştı – Werner yönetiminde Leipzig, en iyi sezonlarından birini yaşadı. 2016/17'deki ilk sezondaki rekor puana sadece iki puan kalmıştı.

Werner de 38 resmi maçta maç başına 1,95 puan ortalamasıyla şu anda Leipzig'in teknik direktörler tarihindeki en üst sıralarda yer alıyor. Üstelik 38 yaşındaki teknik adam, büyük bir sportif baskı altında RB'de radikal bir dönüşümü yönetmek zorunda kaldı. Çünkü RB, Benjamin Sesko, Xavi Simons ve Lois Openda ile önceki sezonun en iyi üç golcüsünü kaybetti. Ayrıca Yussuf Poulsen ve Kevin Kampl gibi az sayıdaki sembol isimlerden ikisi de kulüpten ayrıldı.

Ancak Werner, takımı arkasına aldı, oyuncuların desteğini kazandı ve bazılarını sportif açıdan bir üst seviyeye taşıdı. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald ve tabii ki en önemli yeni transfer Yan Diomande, bunun sadece üç örneği.

Yine de Werner, kulüp yönetimi tarafından işini kaybetme endişesi yaşıyor gibi görünüyor. Sky'ın "Global Team"deki Werner konusundaki büyük şüpheyi ele alan haberinde, "Burada biraz şans, orada biraz tesadüf, orada çok fazla Diomande faktörü, tamamen ikna edici bir oyun fikri yok" deniyor.