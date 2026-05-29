Sky'ın haberine göre, kulüp içinde teknik direktör konusunda iki farklı görüş oluşmuş durumda. Bunlardan biri, spor direktörü Marcel Schäfer'in de aralarında bulunduğu bir grup tarafından temsil ediliyor; bu grup, Werner'in Saksonya ekibindeki performansından "son derece memnun" ve 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.
Jürgen Klopp'un takımı önemli bir rol oynayacak: RB Leipzig'de teknik direktör Ole Werner'in ani ayrılığı mı?
Diğer taraf ise, Jürgen Klopp’un Global Futbol Direktörü olarak başkanlığını yürüttüğü grubun “Global Ekibi”ymiş. Oysa geçen yaz Werner’in transferini ön plana çıkaran kişi Klopp’tu. Ancak rapora göre, fiilen iyi bir iş çıkarmasına rağmen, en azından bu “Global Ekip” içinde Werner’e yönelik şüphelerin arttığı söyleniyor. Hatta yaz aylarında bir ayrılık ihtimali bile artık göz ardı edilemez. Ve bu büyük bir sürpriz olurdu.
Werner, RB Leipzig'de devasa kadro değişikliğini ve Şampiyonlar Ligi elemelerini başarıyla tamamladı: Bunların hepsi sadece "şans" ve "tesadüf" mü?
Zira mevcut durum, aslında Werner'in lehine konuşuyor olmalı. Kulüp tarihinin en kötü Bundesliga sezonu olan 2024/25 sezonunun ardından – ki bu sezonun sonucunda RB, uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaçırmıştı – Werner yönetiminde Leipzig, en iyi sezonlarından birini yaşadı. 2016/17'deki ilk sezondaki rekor puana sadece iki puan kalmıştı.
Werner de 38 resmi maçta maç başına 1,95 puan ortalamasıyla şu anda Leipzig'in teknik direktörler tarihindeki en üst sıralarda yer alıyor. Üstelik 38 yaşındaki teknik adam, büyük bir sportif baskı altında RB'de radikal bir dönüşümü yönetmek zorunda kaldı. Çünkü RB, Benjamin Sesko, Xavi Simons ve Lois Openda ile önceki sezonun en iyi üç golcüsünü kaybetti. Ayrıca Yussuf Poulsen ve Kevin Kampl gibi az sayıdaki sembol isimlerden ikisi de kulüpten ayrıldı.
Ancak Werner, takımı arkasına aldı, oyuncuların desteğini kazandı ve bazılarını sportif açıdan bir üst seviyeye taşıdı. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald ve tabii ki en önemli yeni transfer Yan Diomande, bunun sadece üç örneği.
Yine de Werner, kulüp yönetimi tarafından işini kaybetme endişesi yaşıyor gibi görünüyor. Sky'ın "Global Team"deki Werner konusundaki büyük şüpheyi ele alan haberinde, "Burada biraz şans, orada biraz tesadüf, orada çok fazla Diomande faktörü, tamamen ikna edici bir oyun fikri yok" deniyor.
Mintzlaff, Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılmayı talep etti ve kabul gördü – Werner yine de yakında ayrılacak mı?
Leipzig'de, geçen yılki felaket sezonla karşılaştırıldığında elde edilen iyi puanlar ve gösterilen gelişmeye rağmen bir memnuniyetsizlik hakim olduğu, Şubat ayında zaten belli olmuştu. O ay, Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff, FC Bayern'e karşı çeyrek finalde (0-2) kupa elenmesinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Leipzig'in bu yıl ezici üstünlüğünü gösteren Bayern karşısında sergilediği performans "idare eder" düzeydeydi. Ancak Mintzlaff, ardından hemen Bundesliga'daki önceki başarısızlıklara değindi; Mainz, St. Pauli ve Köln ile oynanan maçlardan sadece dört puan alınmıştı.
"Ligde bu, istediğimizin yanından bile geçmedi. Bu konuda takımın sorumluluğunu üstleniyorum," diye öfkelendi Mintzlaff ve Werner ve arkadaşları üzerindeki baskıyı bir kez daha artırdı. Aslında kulüp tarafı her zaman XXL çapındaki değişime işaret etmiş ve sezon hedefi olarak sadece uluslararası bir turnuvaya katılmayı göstermişti. Ancak Mintzlaff şunu netleştirdi: "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum!" O zamanlar onun gözünde "ulaşılabilir" bir hedefti bu: "Takımın eksikliği deneyim değil, her Bundesliga maçında 90 dakika boyunca sahada elinden geleni gösterememesi." Kısa bir süre sonra Bild gazetesi, Werner'in RB'de giderek daha fazla baskı altında olduğunu ve ortamın "giderek daha soğuk" hale geldiğini bildirmişti.
Ancak Werner, tamamen yenilenen bir kadroyla Mintzlaff'ın tek başına belirlediği hedefe ulaştı ve yine de işini kaybetme endişesi yaşıyor. Schäfer'in başını çektiği spor yönetimi, Mintzlaff'ın etrafındaki güçlü Red Bull komitesini Werner konusunda ikna edemezse, durum gerçekten zorlaşabilir.