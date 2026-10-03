AFP
Çeviri:
Jurgen Klopp'un sihirli dokunuşu! Florian Wirtz, Almanya'nın ustalık gösterisinin perde arkasındaki gizli görüşmeleri açıkladı; Liverpool yıldızı, Kırmızılar'ın eski hocası için parladı
Münih'te bir ustalık dersi
Wirtz, perşembe akşamı Almanya'nın Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği maçın itici gücü oldu. Hücum orta sahası oyuncusu, açılış golünde Tom Bischof'a asist yaptıktan sonra ceza sahası içinde bir savunmacıyı ters ayakta bıraktığı ve soğukkanlı bir vuruşla tamamladığı harika bireysel çabasıyla skoru kendisi belirledi.
Bu dikkat çekici performans, Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak göreve gelmesinden bu yana ilk galibiyetini getirdi. Son üçte birlik bölümde taktiksel özgürlükle oynayan Liverpool yıldızı, Allianz Arena'da oyunun temposunu belirledi ve Sırbistan savunmasına sürekli sorun çıkardı. Son düdüğün ardından Klopp'un sahada oyun kurucusuna sıcak bir şekilde sarıldığı görüldü.
- Jan Huebner
Klopp'un kritik tavsiyesi
Liverpool yıldızı, Klopp’un oyuncu yönetiminin özgüvenini yeniden kazanmasında kritik bir rol oynadığını kabul etti. Kulüp düzeyinde maruz kaldığı eleştirilerin ardından Wirtz, milli takım arasındaki yönlendirmesi için eski Liverpool teknik direktörüne teşekkür etti.
Wirtz, “Evet, tabii ki [konuştuk] ve benden insanların bende görmeye alışık olduğu türde bir futbol oynamamı istiyor” dedi. “Birkaç kez konuştuk ve dikkate almam, ayrıca uygulamaya çalışmam için bana birkaç şey söyledi. Benimle konuşmasına sevindim. Kesinlikle doğru yönde ilerliyor.”
Klopp da memnuniyetini dile getirdi ve orta saha oyuncusunun çalışma disiplinini ile yaratıcılığını övdü. Almanya Teknik Direktörü gazetecilere şu ifadeleri kullandı: “‘Flo’ Wirtz için oynamak istediğimiz oyun tarzı uygun. Bence bugün Liverpool’daki herkes çok mutlu. Bu çocuk oyun oynama sevinciyle dolup taşıyor ve inanılmaz sıkı çalıştı.”
Dünyaya bir mesaj gönderiyor
Münih'te kaptanlık pazubandını takmasına rağmen Wirtz, bunun önemini küçümsedi ve performansını taktik düzene ile rakibin bıraktığı alanlara bağladı.
Wirtz, "En iyi halimde olmak için neye ihtiyacım var? İdeal olarak her maçta çok fazla alana, böylece istediğimi yapabilirim!" diyerek şaka yaptı. "Maxi [Mittelstadt]'dan çok iyi bir pas geldi. O pası vermesini umuyordum çünkü kolay değildi, sonra da arkamdan birinin geldiğini gördüm ve yaptığımı yaptım."
Farklı galibiyet, milli takım adına niyet beyanı niteliği taşıyor. Wirtz şöyle devam etti: "Bunun [performansımın] pazubandı nedeniyle olduğunu söylemem. Ama tabii ki rakip bize daha fazla alan verdi çünkü biraz daha dağınıklardı. Bu da bizim iyi değerlendirdiğimiz daha fazla alan yarattı. Bence savunma hattından forvete kadar olan kombinasyon oyunu çok iyiydi. Yeniden kazanmak elbette önemliydi, takım ruhu açısından da ve dışarıya iyi futbolcular ve iyi bir futbol ülkesi olduğumuza dair bir mesaj vermek açısından da."
- Getty Images Sport
Yunanistan'a karşı kanıtlanması gereken bir şey var
Merseyside'a dönmeden önce Wirtz ve milli takımdaki takım arkadaşlarının halletmesi gereken bir hesap var. Almanya'nın pazar günü Yunanistan ile karşılaşması planlanıyor; bu da Klopp'un ekibine, son karşılaşmada aynı rakibe karşı alınan sürpriz yenilginin ardından anında rövanş alma fırsatı sunuyor.
Milli takım görevleri sona erdiğinde Wirtz, göz kamaştıran formunu yurt içindeki başarıya taşımaya çalışacak. Liverpool, 11 Ekim'de Anfield'da Manchester City'yi ağırlayacak ve bu da oyun kurucuya, kritik bir Premier League maçında kalan eleştirmenleri susturmak için mükemmel bir sahne sunacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun