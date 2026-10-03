Wirtz, perşembe akşamı Almanya'nın Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği maçın itici gücü oldu. Hücum orta sahası oyuncusu, açılış golünde Tom Bischof'a asist yaptıktan sonra ceza sahası içinde bir savunmacıyı ters ayakta bıraktığı ve soğukkanlı bir vuruşla tamamladığı harika bireysel çabasıyla skoru kendisi belirledi.

Bu dikkat çekici performans, Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak göreve gelmesinden bu yana ilk galibiyetini getirdi. Son üçte birlik bölümde taktiksel özgürlükle oynayan Liverpool yıldızı, Allianz Arena'da oyunun temposunu belirledi ve Sırbistan savunmasına sürekli sorun çıkardı. Son düdüğün ardından Klopp'un sahada oyun kurucusuna sıcak bir şekilde sarıldığı görüldü.



