Jurgen Klopp'un menajeri, Real Madrid'in teknik direktörlüğünü istediği yönündeki haberlere kesin bir cevap verdi

Artan söylentilere yanıt veren Kosicke, devam eden herhangi bir müzakereyi kesin bir dille yalanladı. Kosicke, "Sadece söylenti olan konular hakkında soruya cevap vermeye gerek yok. Şu anda kimse bizimle iletişime geçmedi" dedi. İspanya'nın başkenti ile ilgili durumu daha da netleştiren Kosicke, "Jurgen Klopp, Red Bull'daki mevcut görevinden çok memnun ve Real Madrid'in teknik direktörlüğü için müzakere yapıldığına dair söylentiler şimdilik sadece söylenti" diye ekledi.

Bu yalanlama, Atletico Madrid'in de Diego Simeone'nin potansiyel halefi olarak Klopp'u izlediği yönündeki haberlerin ortasında geldi. Simeone'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, bazı kaynaklar Atleti yönetiminin bir değişiklik yapmayı düşündüğünü iddia etti.