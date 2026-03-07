Getty/GOAL
Jurgen Klopp'un menajeri, Real Madrid'in teknik direktörlüğünü istediği yönündeki haberlere kesin bir cevap verdi
Klopp-Madrid söylentileri yalanlandı
Klopp, Santiago Bernabeu'daki sıcak koltukla ilişkilendirildi ve Real Madrid'in Alman taktikçiyi kulübe istikrar getirecek birincil aday olarak gördüğü öne sürüldü. Ancak, uzun süredir temsilcisi olan Marc Kosicke, La Liga'ya olası bir transferle ilgili söylentileri susturmak için hızlıca harekete geçti ve müvekkilinin teknik alanın günlük baskıları dışında mevcut projesine tamamen bağlı kaldığını vurguladı.
Ajanın kesin tutumu
Artan söylentilere yanıt veren Kosicke, devam eden herhangi bir müzakereyi kesin bir dille yalanladı. Kosicke, "Sadece söylenti olan konular hakkında soruya cevap vermeye gerek yok. Şu anda kimse bizimle iletişime geçmedi" dedi. İspanya'nın başkenti ile ilgili durumu daha da netleştiren Kosicke, "Jurgen Klopp, Red Bull'daki mevcut görevinden çok memnun ve Real Madrid'in teknik direktörlüğü için müzakere yapıldığına dair söylentiler şimdilik sadece söylenti" diye ekledi.
Bu yalanlama, Atletico Madrid'in de Diego Simeone'nin potansiyel halefi olarak Klopp'u izlediği yönündeki haberlerin ortasında geldi. Simeone'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, bazı kaynaklar Atleti yönetiminin bir değişiklik yapmayı düşündüğünü iddia etti.
Red Bull yönetimi tepki gösteriyor
Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff, Klopp'un Global Futbol Direktörü olarak sözleşmesinden çıkmanın bir yolunu aradığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Mintzlaff, bu söylentileri sert bir şekilde yalanlayarak, "Bu tamamen saçmalık ve tamamen uydurma bir haber. Aksine, Jürgen Klopp'un yaptığı işten son derece memnunuz.
"Çok fazla zaman ve çaba harcıyor, koçlarımız ve spor direktörlerimizle sürekli iletişim halinde ve Red Bull futbol felsefemizi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Bu iş için doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Tüm odak ve enerjimizi buraya yönlendiriyoruz."
Klopp, Liverpool sonrası hayatı üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Klopp ise daha önce, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin acımasız yönetiminin getirdiği yoğun tempodan uzaklaşmanın keyfini çıkardığını itiraf etmişti. "Şu anda yaptığım işi seviyorum. Koçluğu özlemiyorum, gerçekten. Şu anda koçluk yapıyorum ama farklı bir şekilde, oyuncuları değil, ve özlemiyorum" diye açıklamıştı Klopp birkaç ay önce. Anfield'da neredeyse on yıl boyunca yaşadığı yüksek riskli ortamdan uzaklaşmaya karar vermiş ve bu kararla barışık görünüyor.
"Koç olarak çalışabileceğimi biliyorum ama bu, hayatımın geri kalanında koç olmak zorunda olduğum anlamına gelmez. Farklı bir şey yapmak istiyorum" dedi Klopp, The Athletic'e verdiği röportajda. "Red Bull, aramızda yapılan uzun görüşmelerin ardından bana bir fırsat sundu. Şu anda... Bu işten tamamen memnunum ve başka bir yerde olmak istemiyorum."
