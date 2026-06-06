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Jürgen Klopp'un menajeri, Real Madrid ile ilgili sansasyonel haberlerin ardından açıklama yaptı
Bernabeu'daki seçim, teknik direktörlük söylentilerini alevlendirdi
Madrid, kulüp üyeleri bu Pazar günü 20 yıldır ilk kez yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanırken kritik bir dönemeçte bulunuyor. Rakip aday Riquelme, eski Liverpool teknik direktörü Klopp'u hedef alarak, yeni spor direktörü Raul Gonzalez'in Pazartesi günü derhal Alman teknik adamla iletişime geçeceğini taahhüt etti. Ancak Klopp'un menajeri Marc Kosicke, bu seçim vaadini hızla çürütüp, müvekkilinin mevcut yönetici görevine bağlılığını vurguladı ve Riquelme'nin iddialı spor manifestosuna üst üste ikinci kez kamuoyu önünde darbe vurdu.
- Peter Byrne/PA Wire
Kosicke, teknik direktörlük görevine geri dönme olasılığını reddetti
Potansiyel rakibin ofisi daha önce, Bernabeu'nun eşsiz cazibesinin bu efsanevi teknik direktörü, teknik direktörlükten aldığı kısa süreli arayı sonlandırmaya ikna edeceğini savunmuştu. Ancak Sport aracılığıyla yapılan açıklamalara yanıt veren Klopp'un menajeri Kosicke, “Bu çok sinir bozucu! Jürgen Klopp, Red Bull’daki görevinden memnun ve bir kulüpte teknik direktörlük yapma gibi bir niyeti yok” dedi.
Riquelme'nin kampanyası daha önce, ofisinden yapılan resmi bir açıklama ile bu girişimi haklı çıkarmaya çalışmıştı. Açıklamada şöyle deniyordu: "Jurgen Klopp'un kısa vadede teknik direktörlüğe dönme niyetinde olmadığını ve çok sayıda teklifi reddettiğini kamuoyuna açıkladığını biliyoruz.
"İşte tam da bu nedenle Real Madrid'in sunduğu fırsatın farklı olduğuna inanıyoruz. Çünkü büyük kulüpler var, ama tek bir Real Madrid var. Gelenek ile geleceği, değerler ile hırsı, tutkuyu ile mükemmelliği bir araya getirebilen tek bir kurum var.
"Bu nedenle, üyeler bu Pazar günü bana güvenlerini verirlerse, 8 Haziran Pazartesi günü Raul Gonzalez Blanco [Real Madrid'in sportif direktörü] Jurgen Klopp ile iletişime geçerek ona spor projemizi ve Real Madrid'deki yeni dönemimizi kulübe kenarından yönetmesini istediğimizi şahsen iletecek."
Adaylar birbirlerine vaatlerde bulunuyor
Bu reddedilme, Erling Haaland'ı transfer etmek için bir anlaşma sağlandığını iddia eden Riquelme için çalkantılı bir haftanın işareti oldu; zira bu iddialar, daha önce Manchester City'nin forvet oyuncusunun temsilcileri ve babası Alfie tarafından alay konusu edilmişti.
City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi de içeren transfer vaatlerini savunan Riquelme, El Hormiguero'da şunları söylemişti: "Bu oyuncularla ilgili vaatlerimi tutmazsam, gelecek sezonun üyelik masraflarının yüzde 100'ünü ödeyeceğime dair bir garanti imzaladım. Haaland'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var ve Madrid'e gelmek istiyor."
Buna yanıt olarak bir City sözcüsü şunları söyledi: "Erling Haaland'ın geleceği ile ilgili İspanya'dan çıkan haberler doğru değildir. Bunun gerçekleşme ihtimali yoktur ve bunu mümkün kılacak herhangi bir sözleşme maddesi de yoktur. Bu bağlamda oyuncumuzun imajının kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz."
Haaland'ın temsilcileri ise ortak bir açıklamada şunları ekledi: "Hepsi çok eğlenceli ama doğru değil. Real Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar diliyoruz."
Bu arada, görevdeki başkan Florentino Perez, Jose Mourinho ile anlaşmayı tamamlayarak, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konate için önerilen transferlerin yanı sıra, Avrupa'nın en iyi yıldızlarından biri için 150 milyon avroluk bir teklifle karşılık verdi.
- Goal - GFX
Seçmenler geleceğin yönünü belirleyecek
Kulübün tüm spor politikası, Pazar günkü oylamaya bağlı; bu oylama, birbirinden farklı transfer stratejilerinin derhal devreye girmesine yol açacak. Perez başkanlık koltuğunu korursa, Mourinho ile sansasyonel bir yeniden birleşme önümüzdeki hafta kesinleşecek.
Tersine, Riquelme'nin şok bir zaferi, üyelerin mali garantilerini sınayacak ve yönetimini City'nin agresif yasal tepkileriyle ve Klopp'un kampından gelen kapalı yönetim kurulu kapısıyla başa çıkmaya zorlayacaktır.