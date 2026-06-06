Jürgen Klopp'un menajeri, Real Madrid ile ilgili sansasyonel haberlerin ardından açıklama yaptı

Potansiyel rakibin ofisi daha önce, Bernabeu'nun eşsiz cazibesinin bu efsanevi teknik direktörü, teknik direktörlükten aldığı kısa süreli arayı sonlandırmaya ikna edeceğini savunmuştu. Ancak Sport aracılığıyla yapılan açıklamalara yanıt veren Klopp'un menajeri Kosicke, “Bu çok sinir bozucu! Jürgen Klopp, Red Bull’daki görevinden memnun ve bir kulüpte teknik direktörlük yapma gibi bir niyeti yok” dedi.

Riquelme'nin kampanyası daha önce, ofisinden yapılan resmi bir açıklama ile bu girişimi haklı çıkarmaya çalışmıştı. Açıklamada şöyle deniyordu: "Jurgen Klopp'un kısa vadede teknik direktörlüğe dönme niyetinde olmadığını ve çok sayıda teklifi reddettiğini kamuoyuna açıkladığını biliyoruz.

"İşte tam da bu nedenle Real Madrid'in sunduğu fırsatın farklı olduğuna inanıyoruz. Çünkü büyük kulüpler var, ama tek bir Real Madrid var. Gelenek ile geleceği, değerler ile hırsı, tutkuyu ile mükemmelliği bir araya getirebilen tek bir kurum var.

"Bu nedenle, üyeler bu Pazar günü bana güvenlerini verirlerse, 8 Haziran Pazartesi günü Raul Gonzalez Blanco [Real Madrid'in sportif direktörü] Jurgen Klopp ile iletişime geçerek ona spor projemizi ve Real Madrid'deki yeni dönemimizi kulübe kenarından yönetmesini istediğimizi şahsen iletecek."