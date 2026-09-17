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Jürgen Klopp'un cesur yeni dönemi! Eski Liverpool patronu, Uluslar Ligi için İKİ Almanya kadrosunu açıkladı ve çok sayıda ilk kez çağrılan isme yer verdi
Klopp’un radikal kadro yönetimi
Almanya, zorlu bir UEFA Uluslar Ligi fikstürüne hazırlanırken Klopp'un elindeki yetenek derinliğini değerlendirmeye açıkça istekli olduğu görülüyor. Toplam 44 oyuncu seçen 59 yaşındaki teknik adam, sıkışık takvimin fiziksel yükünü yönetirken hem kendini kanıtlamış yıldızları hem de yükselen yetenekleri ilk elden görmeyi garanti altına alıyor. Her grup iki maçtan sorumlu olacak; bu strateji, Nationalmannschaft'ın başındaki görevine başlarken Klopp'a elindeki yetenek havuzunun derinliğini kapsamlı biçimde görme imkânı sağlamak için tasarlandı.
Bu seçimin lojistiği ise sıra dışı. İki ayrı liste arasında yer almayı başaran yalnızca bir oyuncu var. Augsburg kalecisi Finn Dahmen, açılıştaki iki maç için belirlenen 24 kişilik kadroda da son iki karşılaşma için görevlendirilen 20 kişilik grupta da yer alan tek isim oldu.
- Getty Images Sport
Yeni yüzler ve sürpriz çağrılar
Yetenek geliştirme konusundaki ününe sadık kalan Klopp, henüz milli formayı giymemiş birçok oyuncunun uluslararası sahnede kendini göstermesinin önünü açtı. Manşetlerde en çok yer bulan isim ise SV Elversberg’den Yannick Keidel oldu; alt liglerdeki performansları, yeni teknik ekibin dikkatini açıkça çekmiş durumda. Olası ilk milli maçına çıkabilecek diğer isimler arasında Augsburg’dan Hennes Behrens, Freiburg’dan Max Rosenfelder ve TSG Hoffenheim’ın heyecan verici yeteneği Bambase Conte de yer alıyor.
Hollanda ve Yunanistan’a karşı oynanacak ilk iki maç için belirlenen kadro, kendini kanıtlamış yıldızlarla yükselen bu umutların bir karışımından oluşuyor. Inter savunmacısı Yann Aurel Bisseck ile Bayern Münih’ten Nathaniel Brown, Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck gibi değişmez isimlerin de bulunduğu savunma hattında yer aldı. Orta sahada ise Klopp, Joshua Kimmich ve Jamal Musiala’nın tecrübesini Brentford’dan Kevin Schade ile Leeds United’dan Anton Stach’ın enerjisiyle dengeledi.
İkinci dalga ve taktiksel esneklik
Sırbistan'a karşı sahasında oynayacağı maç ile Yunanistan deplasmanını içeren ikinci fikstür seti için Klopp, kadronun neredeyse tamamında rotasyona gitti. 20 kişilik bu kadroda, Barcelona'dan Karim Adeyemi ve Liverpool'dan Florian Wirtz dahil Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden bazıları yer alıyor. Bu grubun taktik esnekliği açıkça görülüyor; RB Leipzig'den Brajan Gruda ve Ridle Baku genişlik sağlarken, Juventus forveti Nick Woltemade ile Frankfurt'tan Jonathan Burkardt en uçta görev yapıyor.
Savunmada bu ikinci grup, Newcastle'dan Malick Thiaw'un yanı sıra Stuttgart ikilisi Maximilian Mittelstadt ve Finn Jeltsch'in uyumuna yaslanıyor. Orta saha ise Aleksandar Pavlovic ve Brentford'dan çok yönlü Vitaly Janelt ile gücünü koruyor.
- Getty Images
Fikstürler ve önlerindeki yol
Klopp dönemi resmen uluslararası futbolun en köklü rekabetlerinden biriyle başlayacak. Almanya, 24 Eylül'de Hollanda deplasmanına gidecek; bu maç, ilk kez kadroya çağrılan birçok oyuncu için zorlu bir sınav olacak. Amsterdam deplasmanının ardından ilk kadro, 27 Eylül'de Yunanistan'ı ağırlamak üzere evine dönecek. Ardından ikinci kadroya geçiş, 1 Ekim'de Sırbistan ile oynanacak maç öncesinde gerçekleşecek. Bu ilk bölümün son karşılaşmasında ise Almanya, 3 Ekim'de yeniden Yunanistan deplasmanına gidecek.
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