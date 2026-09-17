Almanya, zorlu bir UEFA Uluslar Ligi fikstürüne hazırlanırken Klopp'un elindeki yetenek derinliğini değerlendirmeye açıkça istekli olduğu görülüyor. Toplam 44 oyuncu seçen 59 yaşındaki teknik adam, sıkışık takvimin fiziksel yükünü yönetirken hem kendini kanıtlamış yıldızları hem de yükselen yetenekleri ilk elden görmeyi garanti altına alıyor. Her grup iki maçtan sorumlu olacak; bu strateji, Nationalmannschaft'ın başındaki görevine başlarken Klopp'a elindeki yetenek havuzunun derinliğini kapsamlı biçimde görme imkânı sağlamak için tasarlandı.

Bu seçimin lojistiği ise sıra dışı. İki ayrı liste arasında yer almayı başaran yalnızca bir oyuncu var. Augsburg kalecisi Finn Dahmen, açılıştaki iki maç için belirlenen 24 kişilik kadroda da son iki karşılaşma için görevlendirilen 20 kişilik grupta da yer alan tek isim oldu.