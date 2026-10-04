Sinir bozucu beraberlik, Klopp'u Uluslar Ligi kampanyasının başında milli takımın başına geçmesinden bu yana çıktığı ilk dört maçta sadece bir galibiyetle bıraktı. Görevine Hollanda karşısında zorlu bir beraberlikle başlayan Klopp döneminde Almanya, Yunanistan'a sürpriz şekilde yenildikten sonra Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek toparlandı.

Art arda galibiyetler almak amacıyla hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesine rağmen Klopp, takımının oyunun gidişatını tamamen kontrol ettiğini ancak sonrasında derine gömülen Yunanistan savunmasını açmak için gereken bitirici keskinlikten yoksun kaldığını gördü.