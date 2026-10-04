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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Jurgen Klopp'un can sıkıcı başlangıcı sürüyor: Baskın Almanya, dirençli Yunanistan'a takıldı

Match report
Yunanistan - Almanya
Yunanistan
Almanya
UEFA Nations League A

Jürgen Klopp’un Almanya teknik direktörü olarak zorlu başlangıcı pazar günü de sürdü; ekibi, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında dirençli Yunanistan ile 0-0 berabere kaldı. Toumba Stadyumu’nda topa sahip olma oranında üstünlük kurup 21 şut çekmesine rağmen konuk ekip bir türlü golü bulamadı; kritik bir VAR müdahalesi de ilk yarıdaki galibiyet golünü engelledi.

  • Baskın Almanya, fırsatlarını değerlendiremedi

    Almanya, Toumba Stadyumu'nda ilk düdükten itibaren temponun kontrolünü tamamen eline aldı. Konuk ekip oyunu dikte etti ve maç sonunda yüzde 70,1 topa sahip olma oranına ulaşırken, ev sahibi ekibin yalnızca beş şutuna karşılık kaleye 21 girişimde bulundu.

    Ancak topa sahip olma konusunda ezici üstünlüğüne ve son üçte bir bölgede kurduğu sürekli baskıya rağmen Almanya, Konstantinos Tzolakis'i istikrarlı şekilde zorlamakta güçlük çekti. Yunan kaleci, gece boyunca yaptığı dört kritik kurtarışla takımının, çok beğenilen ancak etkisiz kalan rakibi karşısında mücadelenin içinde kalmasını sağladı.

  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    VAR müdahale etti, Burkardt'ın golü iptal edildi

    Maçın en önemli konuşulan anı, Jonathan Burkardt'ın yarım saatin hemen ardından skoru açtığını düşündüğü anda geldi. Forvet oyuncusu 32. dakikada topu ağlara gönderdi ve deplasman tribünlerindeki taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

    Ancak bu sevinç son derece kısa sürdü; hakem Clement Turpin, VAR incelemesi için oyunu durdurdu. Tekrarlarda, pozisyonun hazırlık aşamasında Tom Bischof'un elle oynadığı açıkça görüldü ve maçın hakemleri kararı iptal etmekten başka seçenek bulamadı. Böylece skor, devre arasına 0-0'lık eşitlikle girilirken hassas dengesini korudu.

  • Klopp, milli takım kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı

    Sinir bozucu beraberlik, Klopp'u Uluslar Ligi kampanyasının başında milli takımın başına geçmesinden bu yana çıktığı ilk dört maçta sadece bir galibiyetle bıraktı. Görevine Hollanda karşısında zorlu bir beraberlikle başlayan Klopp döneminde Almanya, Yunanistan'a sürpriz şekilde yenildikten sonra Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek toparlandı.

    Art arda galibiyetler almak amacıyla hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesine rağmen Klopp, takımının oyunun gidişatını tamamen kontrol ettiğini ancak sonrasında derine gömülen Yunanistan savunmasını açmak için gereken bitirici keskinlikten yoksun kaldığını gördü.

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  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    A2 Grubu'ndaki mücadele son ana kadar sürecek

    Bu sonucun ardından Yunanistan, A2 Grubu'nda sekiz puanla ikinci sırada yer alıyor ve yalnızca averajla Hollanda'nın gerisinde bulunuyor. Almanya ise beş puanla üçüncü sırada kalırken, Sırbistan sıfır puanla son sırada yer alıyor. Bir sonraki milli ara sırasında hem Almanya hem de Yunanistan, Uluslar Ligi eleme aşamasına kimin yükseleceğini nihai olarak belirleyecek iki kritik maçta Hollanda ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.