Jürgen Klopp’un bir sonraki görevi: Görevden alınma tehdidiyle karşı karşıya kalan ünlü teknik direktörün, teknik direktörlüğe dönüş konusundaki tutumu ortaya çıktı

Klopp, uzun süredir çoğu Alman futbolseverin hayalindeki isim olmuştur ve Telegraph’a göre 59 yaşındaki teknik adam bu göreve açık görünüyor. Eski Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası'nda takım çalıştırmayı futboldaki son kalan hedeflerinden biri olarak görüyor ve özellikle 2030 finallerini hedefliyor. Ancak, İngiltere ve İrlanda'da düzenlenecek olan Euro 2028, İngiltere'de neredeyse on yıl geçirmiş olan bu isim için önemli bir cazibe unsuru olabilir.

Olası bir anlaşma için esnek şartlar gerekecektir. Şu anda Red Bull’da küresel futbol bölümünün başkanı olarak görev yapan Klopp’un, her hafta sonu oyuncu izleme gibi geleneksel yoğun tempoyu istemesi pek olası görünmüyor. Yine de, yıllardır süren düşük performansın ardından Almanya’nın uluslararası elitler arasındaki konumunu yeniden kazanması için koşulların artık ideal olduğu yönünde inanç giderek artıyor.



