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Jürgen Klopp’un bir sonraki görevi: Görevden alınma tehdidiyle karşı karşıya kalan ünlü teknik direktörün, teknik direktörlüğe dönüş konusundaki tutumu ortaya çıktı
Paraguay’a karşı yaşanan şok yenilginin ardından Nagelsmann eleştirilerin hedefinde
Turnuvaya büyük beklentilerle girmesine rağmen Almanya, sıralamada kendisinden 31 basamak aşağıda yer alan Paraguay’ı geçememesinin ardından büyük bir şok yaşadı ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarında mağlup oldu.
Nagelsmann'ın sözleşmesi teknik olarak 2028'e kadar devam etse de, turnuvadan bu şekilde elenme, takımın gidişatı konusunda ülke çapında şiddetli bir tartışma başlattı. 2014'te Dünya Kupası'nı kazandığından bu yana Almanya, sonraki üç turnuvada tek bir eleme maçı bile kazanamadı; bu durum, DFB'nin yönetim ve teknik yapısında köklü bir değişiklik yapılması yönünde çağrılara yol açtı.
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Klopp, 2030 rüyası için sahne arkasında bekliyor
Klopp, uzun süredir çoğu Alman futbolseverin hayalindeki isim olmuştur ve Telegraph’a göre 59 yaşındaki teknik adam bu göreve açık görünüyor. Eski Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası'nda takım çalıştırmayı futboldaki son kalan hedeflerinden biri olarak görüyor ve özellikle 2030 finallerini hedefliyor. Ancak, İngiltere ve İrlanda'da düzenlenecek olan Euro 2028, İngiltere'de neredeyse on yıl geçirmiş olan bu isim için önemli bir cazibe unsuru olabilir.
Olası bir anlaşma için esnek şartlar gerekecektir. Şu anda Red Bull’da küresel futbol bölümünün başkanı olarak görev yapan Klopp’un, her hafta sonu oyuncu izleme gibi geleneksel yoğun tempoyu istemesi pek olası görünmüyor. Yine de, yıllardır süren düşük performansın ardından Almanya’nın uluslararası elitler arasındaki konumunu yeniden kazanması için koşulların artık ideal olduğu yönünde inanç giderek artıyor.
Koçluk bağlantılarına anında yanıt
Söylentilere rağmen Klopp, turnuva süresince MagentaTV’de yorumcu olarak görev yaparken profesyonel tavrını korudu. Nagelsmann’ın yerine geçme olasılığı hakkında doğrudan sorgulandığında, eski Liverpool teknik direktörü, mevcut teknik direktör görevdeyken ortalığı kızıştırmamaya özen gösterdi; ancak gelecekte böyle bir adım atma olasılığını da tamamen dışlamadı.
Klopp şöyle konuştu: "Henüz bu konuyu düşünmedim. Milli takım teknik direktörlüğü gündeme geldiğinde adımın bir şekilde anıldığını anlıyorum. Ancak şu an bunu konuşmak için uygun bir zaman değil. Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Çok keyif aldığım bir işim var. Bildiğim kadarıyla bu, yarı zamanlı bir iş değil."
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Yapısal reform talepleri
Yönetimle ilgili spekülasyonların ötesinde, Klopp Alman futbolunun mevcut durumu hakkındaki değerlendirmelerinde sert sözler sarf etti. Ülkenin yetenekleri geliştirme yönteminin baştan sona yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Klopp, sorunların sadece A milli takımın sahadaki taktiksel eksikliklerinden çok daha derinlerde yattığını öne sürdü.
Aşağıdan yukarıya bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulayan Klopp, şunları ekledi: “DFB’den bahsedebiliriz. Kesinlikle bazı şeyleri değiştirmeliyiz. U-10’lardan başlayabilir ve sonuçları görmek için birkaç yıl bekleyebiliriz. Paraguay bir şeyler başarma fırsatına sahipti, Almanya ise bir şeyler başarmak için baskı altındaydı. Stadyumdaki herkes şöyle düşündü: ‘Şimdi durumu tersine çevirecekler!’ Ama çeviremedik. Onları kurtardık.”