Christian Dior SE'nin CEO'su ve dünyanın en zengin adamlarından biri olan Arnault, RMC'deki "After Foot" programında, FC Liverpool'un eski başarılı teknik direktörünü kulübünün baş antrenörlüğü görevinde görmekten büyük mutluluk duyacağını açıkça dile getirdi: "Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak, Jürgen Klopp'u bize gelip takımımızın başına geçmesi için ikna etmeyi çok isterim."
"Jürgen Klopp'u bize gelmesi için ikna etmeyi çok isterdim": Kulüp başkanı, Liverpool'un eski teknik direktörünü açıkça hayal ediyor
Paris FC, bir yıl önce Ligue 1'e yükseldi. Kulüp, milyarlarca dolarlık servete sahip Arnault ailesine ait; Red Bull da hisselerinin bir kısmına sahip. Bu nedenle, Avusturyalı gazlı içecek üreticisinin "Global Futbol Direktörü" olarak görev yapan Klopp da kulüple bağlantılı.
Başkent kulübünün finansal gücü göz önüne alındığında, yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hayal değil. Arnault, Klopp'a atıfta bulunarak şöyle dedi: "Jürgen Klopp'u, neşeli mizacını ve futbol dehası ile kadromuzda görmek kim istemez ki? Er ya da geç hepimiz onu kadromuza katmayı hayal ediyoruz."
Jürgen Klopp, Red Bull ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı
Klopp, bir ara vermek amacıyla 2024 yazında Liverpool FC'den erken ayrıldı. 2025'in başlarında Red Bull'da futbol direktörü olarak göreve başladı. O zamandan beri teknik direktörlük koltuğuna geri döneceğine dair söylentiler hiç dinmedi. İspanya'nın rekor şampiyonu Real Madrid'in yanı sıra, gelecekte Almanya milli takımının teknik direktörü olacağı da konuşuldu.
Kendisi ise bu söylentileri her zaman yalanladı ve tekrar teknik direktörlük yapmak gibi bir isteği olmadığını vurguladı. Ancak bunu kesin olarak sonsuza kadar reddettiği de söylenemez. Arnault da şunları vurguladı: "Yakın zamanda teknik direktörlük görevine dönmek istemiyor. Ama belki üç, dört, beş yıl sonra."
Klopp, şimdilik MagentaSport'ta Dünya Kupası için TV yorumcusu olarak da çalışıyor. Red Bull ile olan sözleşmesi 2029 sonuna kadar devam ediyor.
Paris FC ise Ligue 1'deki ikinci sezonunu planlıyor. Yükselişin ardından ilk yılında kulüp, on birinci sırada, güvenli orta sıralarda yer aldı. Bunun en önemli nedeni, güçlü bir son sprintti. İlkbaharda PFC, küme düşme potasına tehlikeli bir şekilde yaklaşmıştı, ancak beş maç galibiyetsiz kalan takımın teknik direktörü Stephane Gili görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve eski PSG teknik direktörü Antoine Kombouare görevi devraldı. Bu değişiklik etkili oldu: Sezonun son on iki maçında Paris FC sadece iki mağlubiyet aldı ve sıralamada dört basamak yükseldi.
Jürgen Klopp'un baş antrenörlük kariyeri
Dönem Kulüp 2001 - 2008 Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 Liverpool FC