Klopp, bir ara vermek amacıyla 2024 yazında Liverpool FC'den erken ayrıldı. 2025'in başlarında Red Bull'da futbol direktörü olarak göreve başladı. O zamandan beri teknik direktörlük koltuğuna geri döneceğine dair söylentiler hiç dinmedi. İspanya'nın rekor şampiyonu Real Madrid'in yanı sıra, gelecekte Almanya milli takımının teknik direktörü olacağı da konuşuldu.

Kendisi ise bu söylentileri her zaman yalanladı ve tekrar teknik direktörlük yapmak gibi bir isteği olmadığını vurguladı. Ancak bunu kesin olarak sonsuza kadar reddettiği de söylenemez. Arnault da şunları vurguladı: "Yakın zamanda teknik direktörlük görevine dönmek istemiyor. Ama belki üç, dört, beş yıl sonra."

Klopp, şimdilik MagentaSport'ta Dünya Kupası için TV yorumcusu olarak da çalışıyor. Red Bull ile olan sözleşmesi 2029 sonuna kadar devam ediyor.

Paris FC ise Ligue 1'deki ikinci sezonunu planlıyor. Yükselişin ardından ilk yılında kulüp, on birinci sırada, güvenli orta sıralarda yer aldı. Bunun en önemli nedeni, güçlü bir son sprintti. İlkbaharda PFC, küme düşme potasına tehlikeli bir şekilde yaklaşmıştı, ancak beş maç galibiyetsiz kalan takımın teknik direktörü Stephane Gili görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve eski PSG teknik direktörü Antoine Kombouare görevi devraldı. Bu değişiklik etkili oldu: Sezonun son on iki maçında Paris FC sadece iki mağlubiyet aldı ve sıralamada dört basamak yükseldi.